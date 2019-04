Pääsiäinen on huippusesonki, nyt puolet rinnekeskuksista kiinni – Sappeella +16: "On varauduttu, että pystytään kausi jatkamaan tänne asti"

Kymmenet laskettelukeskukset ovat vielä pääsiäisenä auki aivan eteläisintä Suomea lukuunottamatta. Suomen hiihtokeskusyhdistyksen mukaan 37 laskettelukeskusta on auki pääsiäisenä. Tämä on noin puolet kaikista.

Pääsiäistä on perinteisesti pidetty laskettelukauden kruununa. Tänä vuonna pyhät osuvat kalenterissa muihin vuosiin verrattuna varsin myöhään. Monet keskukset varsinkin Lapissa ovat auki vielä vappunakin.

– Viime vuonna pääsiäinen oli pari viikkoa aiemmin ja Etelä- ja Keski-Suomen rinteissä oli tosi paljon väkeä. Tänä vuonna moni lopetti kauden jo aikaisemmin, vaikka lunta vielä rinteessä olisikin, kertoo rinteestä tavoitettu toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

Esimerkiksi Pirkanmaalla Sappeella reilut puolet laskettelurinteen mäistä ovat auki pyhien ajan. Kausi päättyy pääsiäismaanantaihin. Sappee on Jämsän Himoksen ohella eteläisimpiä laskettelukeskuksia, jotka ovat auki tänä keväänä vielä tähän aikaan vuodesta.

Rinneliiketoimintajohtaja Kosti Puurunen uskoo, että rinteissä käy muutamia tuhansia laskettelijoita pääsiäisen aikana.

– Se on ihan mukava määrä. Ruuhkia ei pääse syntymään, Puurunen sanoo.

Laskettelijoille on tiedossa lämmin ja poutainen viikonloppu. Esimerkiksi Sappeella lämpötila kohoaa ennusteen perusteella jopa 16 asteeseen. Auki olevat rinteet ovat Puurusen mukaan hyvässä kunnossa, vaikka päivällä hieman pehmenevät auringon lämmittäessä.

Myöhäinen pääsiäinen ei ole Puurusen mukaan aiheuttanut erityisiä toimenpiteitä rinteiden kunnossapidossa.

– Ei varsinaisesti. Normaali sulkemisaika on huhtikuun puolivälin paikkeilla. Vähän enemmän on laitettu lunta lumetusvaiheessa tiettyihin paikkoihin eli on varauduttu, että pystytään kausi jatkamaan tänne asti.