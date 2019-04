Koomikko Volodymyr Zelenskyi on Ukrainan presidentinvaalien vahva suosikki – Odessalaiset odottavat uudelta presidentiltä muutosta

Uusien mielipidetutkimusten mukaan Zelenskyin kannatus on jo yli 70 prosenttia. Presidentinvaalien toinen kierros pidetään huomenna sunnuntaina.

OdessaJo ensimmäisen vaalikerroksen tulos osoitti, että koomikon ja näyttelijän Volodymyr Zelenskyin etumatka Ukrainan presidentinvaaleissa oli hurja.

Hän sai silloin yli 30 prosenttia äänistä, kun taas istuva presidentti Petro Porošenko sai vähän alle 16 prosenttia.

Odessan alueella Ukrainan eteläosassa Zelenskyin tuki oli vielä vahvempi: hän sai siellä yli 40 prosenttia äänistä.

Työttömyys ja näköalattomuus painavat mieltä

Odessan kaupungin kupeessa sijaitsee pieni Latovkan kylä. Sen asukkaista harvalla on työtä, ja he viljelevät vihanneksia ja pitävät eläimiä saadakseen ruokaa.

Kyläläiset kuvaavat elämäänsä raskaaksi.

– On henkisesti raskasta kun ei tiedä, miten selviämme maksuista, eikä ole hyviä tulevaisuudennäkymiä, sanoo Zaur Zvarahadze.

Zvarahadze on 38-vuotias ja työtön. Korutehdas, jossa hän ehti työskennellä seitsemän vuotta, on suljettu. Perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme pientä tytärtä.

Zaur tekee tilapäisiä töitä, jos sattuu pääsemän sellaisiin. Välillä hän on ollut rakennustöissä, välillä hän ajaa epävirallista taksia perheen autolla. Vaimo tekee käsitöitä ja ompelee kangasleluja myyntiin. Tällä tavalla perhe pärjää jotenkin. Mihinkään ylimääräiseen ei ole varaa.

– Emme voi edes käydä sukulaisten luona kylässä noin kahdensadan kilometrin päässä ilman, että säästämme ja suunnittelemme sitä etukäteen.

Zaur Zvarahadze toivoo uudelta presidentiltä muutosta. Kerstin Kronvall / Yle

Zelenskyi saa työttömän isän äänen

Perheen presidenttiehdokas on Volodymyr Zelenskyi, eikä hänen poliittinen kokemattomuutensa häiritse.

– Itsekin olin alussa kokematon työssäni, mutta vastuullisuus, rehellisyys, ja halu tehdä parhaansa ajavat kokemuksen yli, Zvarahadze sanoo.

Hän sanoo pitävänsä Petro Porošenkosta vielä vähemmän kuin hän pitää naapurimaan presidentistä Vladimir Putinista, eli hän ei laisinkaan arvosta Ukrainan nykyistä presidenttiä.

Odessa on tärkeä satamakaupunki. Kerstin Kronvall / Yle

Hyvistä uudistuksista ei ole osattu kertoa

Odessan keskustassa toimii väestön itsehallintoa ja paikallisdemokratiaa edistävä järjestö (siirryt toiseen palveluun) ASSN. Järjestön analyytikko Aleksandra Kalašnikova seuraa tarkalla silmällä presidenttivaaleja.

Hän toivoo, ettei vaalitulos tuhoa niitä hyviä uudistuksia, joita on aloitettu Porošenkon presidenttikaudella. Erityisesti hän kehuu koulutuksen, terveyshuollon ja hallinnon hajauttamisen uudistuksia.

Ukrainalaiset suhtautuvat yleisesti kielteisesti näihin uudistuksiin. Ihmiset eivät näe niiden hyviä puolia, ja se johtuu Kalašnikovan mukaan päättäjien kykenemättömyydestä kertoa siitä, mitä on tekeillä.

– Presidentti Porošenko ja hänen hallintonsa ei ole kyennyt kertomaan kansalaisille uudistusten myönteistä merkitystä, eikä sitä, että ne eivät toteudu hetkessä, Aleksandra Kalašnikova sanoo.

Vaalien toisen kierroksen alla presidentti Petro Porošenko on pyrkinyt tiiviimpään yhteyteen kansalaisiin, mutta tämä ei enää auta. Hän on menettänyt pelin, ja kansalaisten pettymys ja turhautuminen näkyvät Volodymyr Zelenskyin tukena.

Analyytikko Aleksandra Kalašnikova toivoo, että tärkeät uudistukset jatkuvat myös vaalien jälkeen. Hänestä on sääli, ettei nykyinen presidentti ole osannut keskustella kansan kanssa. Kerstin Kronvall / Yle

Pettymys ja muutoshalu ohjaavat äänestäjiä

Kahden lapsen isä, 33-vuotias odessalainen Vladimir Kogud kuuluu hänkin Zelenskyin kannattajiin. Hän toivoo, että uusi presidentti toisi muutoksen maahan.

– Jos hän vaikka taltuttaisi korruption, Kogud sanoo.

Kogud menetti työnsä mekaanikkona meriteollisuustehtaalla, ja on sen jälkeen aloittanut uudelleenkouluttautumisen. Hänestä tulee konemestari. Opiskelun ohella hän työskentelee laivoilla. Tämä tarkoittaa, että hän on useita kuukausia kerrallaan poissa kotoa. Se on rankkaa koko perheelle.

Kogud, kuten niin moni muu, ei pidä Zelenskyin kokemattomuutta esteenä presidentiksi tulolle.

– Maatamme ovat jo 28 vuotta hallinneet kokeneet poliitikot, eikä siitä ole seurannut mitään hyvää, Vladimir Kogud sanoo.

Kogudin perhe Odessassa aikoo äänestää Volodymyr Zelenskyiä. Kerstin Kronvall / Yle

Raharikas oligarkki Zelenskyin takana

Vaikka Volodymyr Zelenskyi itse on kokematon, hänen taustallaan toimii vahva ja kokenut poliittinen vaikuttaja, nimittäin oligarkki Ihor Kolomoiskyi.

Kolomoiskyi on Petro Porošenkon pahimpia vihamiehiä. Hänen omistamansa Ukrainan suurimpiin kuuluva pankki Privatbank valtiollistettiin Porošenkon aikana.

Presidentti Petro Porošenko keskusteli Ihor Kolomoiskyin kanssa vuonna 2015. Sittemmin miesten välit katkesivat, ja nyt Kolomoiskyi tukee Porošenkon vastaehdokasta presidentinvaaleissa. Mikhail Palinchak / Pool / EPA

Kolomoiskyi asuu tällä hetkellä Israelissa, mutta hän on sanonut muuttavansa takaisin Ukrainaan presidentinvaalien jälkeen. Tämä voi tarkoittaa, että Zelenskyin tuleva politiikka on Kolomoiskyin sanelemaa.

Zelenskyi ei ole esittänyt yksityiskohtaista poliittista ohjelmaa ennen vaaleja ja hän on vältellyt vaaliväittelyjä.

Vasta eilen perjantaina Zelenskyi ja Porošenko kohtasivat väittelyssä Kiovan olympiastadionilla.

Mielipidekyselyt ennustavat vaalivoittoa Volodymyr Zelenskyille, joka nousi Ukrainassa kuuluisuuteen tv-komediasarjan presidenttinä. Stepan Franko / EPA

– Minä en ole poliitikko. Olen vain tavallinen ihminen, joka on tullut murskaamaan tämän järjestelmän, Zelenskyi sanoi.

Porošenko puolestaan kyseenalaisti kokemattoman Zelenskyin kyvyn toimia ylipäällikkönä ja sanoi, ettei Zelenskyi pärjäisi Putinille.

– Meillä on vain kaunis ja korea karkkipaperi, josta jokainen voi löytää sen, mitä haluaa, Porošenko syytti.

Torstaina julkistetun mielipidemittauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Zelenskyi olisi saamassa noin 73 prosenttia äänistä, kun taas Porošenko saisi vain 27 prosenttia äänistä.