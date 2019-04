Nyt varovasti sen grillauksen kanssa! Maasto on rutikuivaa monin paikoin – Tarkista oman paikkakuntasi tilanne

Ilmatieteen laitos on antanut ruohikkopalovaroituksen Etelä- ja Länsi-Suomeen. Varoitus kattaa laajasti koko rannikkoalueen Kymenlaaksosta aina Pohjanmaan maakuntaan asti. Sisämaassa Kanta-Häme ja Päijät-Häme kuuluvat myös varoitusvyöhykkeeseen.

Pohjoisemmassa Suomessa tilanne on toinen, koska maassa on vielä lunta.

– Kyllä tämä alkaa olla poikkeuksellisen kuivaa. Sadetta ei ole saatu aikoihin, sanoo päivystävä meteorologi Ari Mustala Ilmatieteen laitokselta.

Ruohikkopalojen vaara on nyt suuri monin paikoin maan etelä- ja länsiosassa. Tarkistattehan voimassa olevat ruohikkopalovaroitukset ennen pääsiäiskokkojen sytyttämistä. Myös Pirkanmaalla maasto alkaa olla paikoin kuiva, joten varovaisuutta myös sinne! https://t.co/DjlHmRoODP pic.twitter.com/1iYvk29rSG — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) 20. huhtikuuta 2019

Keväällä maastosta paljastuu lumen alta ensin ruohikkoa, joka on kuivaa ja helposti syttyvää. Ruohikkopalovaroitus tarkoittaa, että avotulen tekeminen on näillä alueilla kiellettyä.

Tarkista viimeisin maastopalovaroituskartta Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta. (siirryt toiseen palveluun)

Ohjeet ovat tänä vuonna tiukentuneet, sillä aiemmin varoitus ei sisältänyt suoranaista kieltoa avotulen tekemiseen. Pelastusviranomaiset päätyivät tiukentamaan määräystä, koska maastopaloja syttyy niin paljon.

– Maastopaloja syttyy herkästi varsinkin, jos kuivaa ruohikkoa on kulotettu. Siinä on kääntöpuolena, että tuli lähtee helposti karkuun sinne, minne sitä ei ole tarkoitettu. Sitten paikalle on kutsuttava palokunta.

Pääsiäiskokot ja risujen poltto kielletty

Pääsiäiskokkoja ei ruohikkopalovaroituksen aikana saa polttaa kuin poikkeustapauksissa. Silloin poltosta on sovittava etukäteen paloviranomaisten kanssa.

Myös risujen ja muun roskan polttaminen on varoituksen aikana kiellettyä. Mökkejään kesäkuntoon laittavilta vaaditaan siis malttia pihojen ja puutarhojen siivouksessa. Myös grillaamisessa kannattaa olla huolellinen ja pitää grillin kantta mahdollisimman paljon kiinni.

– Kannattaa huolehtia, ettei grillistä pääse lentämään kipinöitä maastoon, sanoo päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Grilliruokien nauttimisen jälkeen grillin annetaan rauhassa jäähtyä ja sammua. Hehkuvia hiiliä ei kannata kipata kivenkoloon maastopalovaaran takia.

Lue myös:

Ensi viikolla lämpenee entisestään – myös 20 astetta voidaan paikoin hätyytellä