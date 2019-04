Perussuomalaisten Halla-aho ei irtisanoudu vanhoista blogikirjoituksistaan

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei irtisanoudu vanhoissa blogikirjoituksissaan esittämistään muotoiluista. Halla-aho kirjoittaa asiasta Facebookissa.

– Osa on ollut tyhmiä ja harkitsemattomia kommentteja. Osa on ollut sellaisia kommentteja, joita voi sanoa tavallisena tallaajana mutta ei poliitikkona. Ja osa on sellaisia juttuja, jotka kontekstistaan irrotettuna kuulostavat hurjilta mutta joissa on ollut ja on edelleen pointti, Halla-aho kirjoittaa.

Näin ollen puoluejohtaja katsoo, ettei voi irtisanoutua kirjoituksistaan kokonaisuudessaan.Halla-ahon vanhemmista, noin kymmenen vuoden takaisista teksteistä on kirjoittanut tällä viikolla esimerkiksi Helsingin Sanomat.

Kyse on teksteistä, jotka ovat herättäneet kysymyksiä Halla-ahon ihmiskäsityksestä. Halla-aho on myös tuomittu sakkoihin blogikirjoituksestaan. Korkein oikeus katsoi Halla-ahon syyllistyneen uskonrauhan rikkomiseen ja kiihottamiseen kansanryhmää vastaan vuonna 2012.

Vaihtoehdoksi jää mikrofonin poistaminen

Päivityksessä otetaan kantaa myös tapaukseen, jossa Helsingin Sanomien toimittajalta vietiin mikrofoni perussuomalaisten tiedotustilaisuudessa tämän kysyttyä Halla-ahon kirjoituksista.

Halla-ahon mukaan EU-vaaleja käsittelevää tilaisuutta ei voitu käyttää siihen, että kirjoituksia käydään yksitellen läpi.

– Vaihtoehdoksi jää se, että mikrofoni otetaan pois toimittajalta ja annetaan sellaiselle toimittajalle, jolla on jotakin päivän teemaan liittyvää kysyttävää, Halla-aho päättää.

Halla-aho ilmaisee kyllästyneensä vastaamaan kirjoitteluunsa aina vaalien alla, jolloin hänen mukaansa Scripta-blogi "löydetään uudelleen".

– Se, että toimittaja hyökkää minkä tahansa vaalin jälkeen saman sitaattilistan kanssa kimppuuni, on rituaali ja pakkoliike, ei sen kummempaa.

