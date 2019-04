Herätys: Kokosimme Rinteen vaalilupaukset, Ukrainaa hallitsee koomikko tai suklaakuningas, lämmin sää jatkuu

Satanen eläkeläisille, hoitotakuu kaikille – Antti Rinteen 10 vaalilupausta

Hallitusneuvottelut testaavat puolueiden vaalilupauksia. Paine kohdistuu erityisesti suurimman puolueen SDP:n Antti Rinteeseen. Keräsimme kymmenen konkreettista asiaa, jotka demarit ovat luvanneet toteuttaa alkavalla vaalikaudella.

Sri Lankassa kymmeniä haavoittunut iskuissa kirkkojen pääsiäismessuihin ja hotelleihin – paikallismedia: ainakin 20 kuollut

Yle

Etelä-Aasian Sri Lankassa on tehty sunnuntaina aamulla iskuja useisiin kirkkoihin ja hotelleihin. Paikallisen median mukaan ainakin 20 ihmistä on kuollut iskuissa ja 160 haavoittunut. Poliisin mukaan iskuja on tehty yhteensä kuusi, osa turistien suosimiin hotelleihin.

Ukrainan presidentiksi koomikko tai suklaakuningas

Zelenskyin valintaa vastustava teltta ja Poroshenkoa kannattava äänestäjä Kiovan keskustassa maanantaina. Sergei Dolzhenko / EPA

Ensimmäisen kierroksen voittaja, tv-koomikko Volodymyr Zelenskyi on mielipidetiedustelujen ennakkosuosikki. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Moshes kertoo, että vaalit ovat ennen kaikkea protestivaalit.

Uushelluntailaisuuden kasvava suosio uhkaa katolisen kirkon asemaa Brasiliassa

Pastori Valdson Alves de Souza ajaa pahoja henkiä pois uushelluntailaisessa Rios de Água Vivan kirkossa. Duvivier Ferreira de Goés

Katolilaisten osuus Brasiliassa on vähentynyt 1970-luvun yli 90 prosentista noin 60 prosenttiin. Suuri syy muutokseen on karismaattisten liikkeiden suosion kasvussa, jota tutkija kuvailee Brasilian suurimmaksi sosiaaliseksi vallankumoukseksi. Toimittaja Erkka Mikkonen tapasi uushelluntailaisiin kirkkoihin liittyneitä brasilialaisia Rio de Janeirossa.

Ismo Alanko: Olemme maailman onnellisimpia, kansansairautena masennus

Mitä haluat antaa ihmisille musiikillasi? – Vahvan energialatauksen ja uskon elämään, Ismo Alanko vastaa. Mårten Lampén / Yle

Suomen arvostetuimpiin muusikoin kuuluva Ismo Alanko tekee uutta musiikkia, joka kuvastaa tämän hetken yhteiskuntaa. Se lähtee ristiriidasta, missä uhkakuvien ohella pitäisi nauttia elämästä. Alanko on hämmästellyt ihmiseloa musiikkinsa kautta jo lähes 40 vuotta.

Lämpöä ja aurinkoa

Yle

Sää on sunnuntaina vuodenaikaan nähden lämmin. Etelässä paistaa aurinko ja pohjoisessa tulee paikoin sadekuuroja. Lisää säästä Ylen sääsivuilla.