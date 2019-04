Singaleesien ja tamilien Sri Lankassa kristityt ovat vähemmistö

Buddhan patsaiden rivistöä Sri Lankan pääkaupungissa Colombossa. Buddhalaisuus on Sri Lankanvaltauskonto.

Etelä-Aasiassa sijaitsevassa Sri Lankassa kristittyjä, pääosin katolisia on kuusi prosenttia väestöstä.

Sri Lankan tuhoisat pommi-iskut tehtiin kesken pääsiäissunnuntain messujen kolmeen kirkkoon ja hotelleihin.

1. Mitä uskonnollisia pääryhmiä Sri Lankassa on?

Intian valtameressä sijaitsevan Sri Lankan vajaasta 22 miljoonasta asukkaasta noin 74 prosenttia on buddhalaisuutta tunnustavia singaleeseja. Toinen pääryhmä ovat tamilit. Heitä on noin 18 prosenttia väestöstä. Hindulaisuus on tamilien pääuskonto.

Muslimeja on väestöstä seitsemän prosenttia.

2. Millaisia poliittisia jännitteitä Sri Lankassa on?

Islamistinen ääriryhmä Isis on saanut jalansijaa Sri Lankassa viime vuosina.

Ajoittaisia väkivaltaisuuksia on ollut myös itsenäistä tamilivaltiota ajavien tamiliaktivistien ja singaleesien välillä. Kiihkomieliset singaleesit ovat tehneet iskuja muslimien moskeijoihin ja kiinteistöihin. Singaleesien hyökkäyksien vuoksi Sri Lankaan julistettiin maaliskuussa 2018 poikkeustila, joka kumottiin kolme kuukautta myöhemmin.

3. Mistä Sri Lanka tunnetaan?

Entinen Hollannin siirtomaa Sri Lanka kiinnostaa yhä useampaa turistia. Sri Lankassa kävi vuonna 2018 2,3 miljoonaa matkailijaa. Pohjoismaisten matkailijoiden sesonki päättyi maaliskuun puolivälissä.

Sri Lanka tunnettiin Ceylonin nimellä vuoteen 1972. Saaren tunnetuimpia tuotteita ovat tee ja kaneli.

