Ulkoministeriö: Mahdollisista suomalaisuhreista ei vielä tietoa – Sri Lankassa ainakin 81 suomalaista

Ulkoministeriö seuraa Sri Lankan tilannetta ja sitä, onko loukkaantuneiden tai uhrien joukossa mahdollisesti suomalaisia, kertoo ministeriön viestintäpäivystäjä Meira Pappi Ylelle.

Sunnuntaiaamuna sattuneissa tuhoisissa iskuissa kirkkoihin ja hotelleihin pääkaupunki Colombossa, läheisessä Negombossa ja itäisessä Batticoloassa on kuollut lähes 130 ihmistä ja haavoittunut yli 400.

Saarella on parhaillaan ainakin 81 suomalaista. Sen verran matkustusilmoituksia ulkoministeriö on saanut. Todellinen lukumäärä on ministeriön arvion mukaan hieman suurempi.

Matkatoimistoista kerrotaan, että Sri Lankaan ei tällä hetkellä juuri tehdä ryhmämatkoja. Tjäreborgin tuotepäällikkö Jessica Virtasen mukaan maassa on Tjäreborgin kautta kahdeksan omatoimimatkailijaa. Heihin on oltu yhteydessä.

Myös Pohjoismaiden suurin matkanjärjestäjä TUI lennättää tällä hetkellä Suomesta Sri Lankaan vain omatoimimatkailijoita. Lehdistöpäivystäjä Mari Berg kertoo, ettei saarella ole tällä hetkellä heidän kauttaan yhtään suomalaista. Tilanne on samanlainen myös Apollomatkoilla, kertoo markkinoinnista vastaava Satu Kontulainen. Talvimatkailukausi Sri Lankaan päättyi noin viikko sitten.

Matkustusilmoituksen tehneille on lähetetty viesti, jossa kerrotaan iskuista ja kehotetaan olemaan yhteydessä läheisiin, Meira Pappi kertoo.

Lisäksi ulkoministeriö kehottaa Sri Lankassa olevia suomalaisia seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä ja viranomaisten ohjeita sekä tekemään matkustusilmoituksen, jos sellaista ei ole vielä tehty.

Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs Harri Kämäräinen on ohjeistanut matkustajia Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Sri Lankalla tapahtunut pommiräjähdyksiä kirkoissa ja hotelleissa. Kehotammme alueella oleskelevia seuraamaan paikallisia tiedotusvälineitä. Muista https://t.co/eT6NEWM5FY. Hätätapauksessa ota yhteys UM päivystys +358916055555 tai paivystys.um@formin.fi — Harri Kämäräinen (@HarriKamarainen) 21. huhtikuuta 2019

Oletko paikalla Sri Lankassa? Voit ottaa yhteyttä ja lähettää kuvia tai videoita osoitteeseen yle.uutiset@yle.fi (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Sri Lankassa yli 150 kuollut kirkko- ja hotelli-iskuissa, joukossa amerikkalaisia, brittejä ja hollantilaisia – Yle seuraa hetki hetkeltä