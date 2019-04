Sri Lankan terrori-iskut tulivat järkytyksenä: "Kukaan ei edes uskaltanut aavistaa tällaista"

Sri Lanka on ollut pääosin rauhallinen kymmenen vuotta sitten päättyneen sisällissodan jälkeen, kertoo Suomen Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs.

Sri Lankassa kirkkoihin ja hotelleihin tehdyt tuhoisat terrori-iskut ovat yllättävä kehityskulku, kertoo Suomen Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs Harri Kämäräinen.

– Sri Lankassa ei ole ollut kymmeneen vuoteen mitään näin vakavaa iskua miltään suunnalta, Kämäräinen sanoo.

Kämäräinen on ollut aamun aikana yhteyksissä Suomen kunniakonsuliin. Hän kertoo, että tunnelmat ovat hyvin yllättyneet, surulliset ja hämmentyneet.

Iskujen tekijöistä ei vielä ole vahvistettua tietoa.

Uutistoimisto AFP:n näkemän asiakirjan mukaan Sri Lankan poliisipäällikkö antoi 10 päivää sitten maanlaajuisen varoituksen siitä, että suunnitteilla on itsemurhaiskuja useisiin kirkkoihin.

Hyökkäys turisteja vastaan poikkeuksellista

Suurlähettiläs Kämäräinen arvioi, että iskuun on ehkä otettu mallia esimerkiksi Pohjois-Afrikassa Tunisiassa tehdyistä iskuista.

Iskuista tekee poikkeuksellisen se, että ne kohdistuvat Sri Lankaan saapuviin matkailijoihin ja kristittyyn vähemmistöön. Kun Sri Lanka on sisällissodan jälkeen rauhoittunut, matkailu on kasvanut, ja se on maalle erittäin tärkeä elinkeino.

– Jo tämän iskun ajoitus eurooppalaisille kristityille vilkkaaseen matkailuajankohtaan viittaa siihen, että motiivit tähän tekoon ovat toisentyyppiset kuin Sri Lankan uskonnollisten vähemmistöjen keskisissä aiemmissa kahinoissa.

Sri Lankassa on koettu huolta Syyriasta mahdollisesti palaavista Isis-taistelijoista, sillä maasta on jonkin verran lähtenyt vierastaistelijoita Isisin riveihin.

Sri Lanka rauhoittui verisen sisällissodan jälkeen

Perinteisesti suurimmat jännitteet ovat olleet Sri Lankan pääosin hindulaisen tamiliväestön ja pääosin buddhalaisen singaleesienemmistön kesken.

Tämä oli vuosien 1983–2009 sisällissodan taustalla. Ainakin 100 000 ihmistä kuoli hallituksen ja tamilisissien sodassa.

Verisen sisällissodan jälkeen maa on ollut rauhallinen, lähettiläs Kämäräinen kertoo.

– Jonkinlaisia yhteenottoja on ollut paikallisten kansallisten vähemmistöjen ja uskonnollisten yhteisöjen välillä, mutta ne ovat olleet pienimuotoisempia.

Viime vuoden lopulla 2018 buddhalaiset hyökkäsivät Sri Lankan vanhassa pääkaupungissa Kandyssa muslimien moskeijoihin. Maan hallitus julisti tuolloin väliaikaisesti hätätilan.

– Maan hallitus on hyvin tehokkaasti ja nopeasti puuttunut tällaisiin tilanteisiin, jos jännitteet ovat päässeet liian pinnalle.

Buddhalaisen ja islaminuskoisen väestön jännitteet ovat olleet luonteeltaan enemmän paikallisia.

– Hätätila kesti muutaman päivän ja sen jälkeen tilanne on ollut maassa rauhallinen, eikä kukaan oikeastaan ole edes uskaltanut aavistaa tällaista iskua.

Katolisen kirkon toiminta Sri Lankassa juontaa juurensa jo 1600-luvulle Portugalin siirtomaavallan aikoihin.

– Katolinen kirkko on hyvin elinvoimainen, ja katoliset ovat hyvin kunnioitettu uskonnollinen vähemmistö. Mitään sortoa ja syrjintää ei ole Sri Lankassa ollut katolisia kohtaan, Harri Kämäräinen kertoo.