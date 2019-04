Näin Sri Lankan iskut etenivät: Ensin räjähti pääsiäismessuissa, sitten huippuhotelleissa

Iskujen sarja Sri Lankassa alkoi pääsiäissunnuntain aamuna seitsemän jälkeen Suomen aikaa, ennen aamukymmentä paikallista aikaa.

Ensimmäiset räjähdykset tapahtuivat aamulla pääkaupunki Colombossa St. Anthony's Shrine -kirkossa ja Negombossa Colombon pohjoispuolella sijaitsevassa St. Sebastian's Church -kirkossa.

St. Anthony's Shrine on lähellä Colombon keskustaa sijaitseva Sri Lankan roomalaiskatolisten tunnettu pyhättö.

Tämän jälkeen poliisi kertoi iskuista kolmeen colombolaishotelliin ja kirkkoon Batticoloassa Sri Lankan itäosassa.

Myöhemmin päivällä poliisi kertoi iskusta vielä yhteen hotelliin Dehiwela-nimisessä esikaupungissa Colombon eteläpuolella.

Paikallinen uutissivusto ColomboPage (siirryt toiseen palveluun) raportoi, että iskujen kohteeksi joutuivat Kingsbury-, Shangri-La- ja Cinnamon Grand Hotel -hotellit. Ne ovat uutistoimisto AP:n mukaan ulkomaalaisten matkailijoiden suosimia tasokkaita hotelleja.

Uutistoimisto AP on haastatellut Alex Agilesonia, joka oli iskujen aikaan lähellä St. Anthony's Shrine -kirkkoa. Agilesonin mukaan rakennukset ympäröivällä alueella vavahtelivat räjähdyksen voimasta.

Ulkomaisia uhreja joukossa

Iskuissa on kuollut ainakin 156 ihmistä ja haavoittunut lähes 500, kertovat viranomaislähteet uutistoimisto AP:lle.

Kuolonuhrien joukossa on 35 ulkomaalaista, kertoo poliisilähde AFP:lle. Joukossa on Yhdysvaltain, Britannian ja Alankomaiden kansalaisia. Haavoittuneissa on britannialaisia ja japanilaisia.

Kahteen kirkkoon tehdyistä iskuista epäillään itsemurhapommittajia, uutistoimisto AP:n haastattelema turvallisuusviranomainen sanoo.

Mikään ryhmä ei kuitenkaan ole tunnustanut iskuja, eikä tekijää vielä tiedetä.

Ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin sunnuntaina aamulla Ylelle, että Sri Lankassa on ainakin 81 suomalaista.

Sri Lankassa pieni kristitty vähemmistö

Noin kuusi prosenttia srilankalaisista on katolisia. Suurin osa on buddhalaisia. Katolinen usko nähdään Sri Lankassa kuitenkin yhdistävänä voimana, sillä katolisia on sekä enemmistökansa singaleeseissa että tamilivähemmistössä.

Sri Lankan poliisipäällikkö oli varoittanut mahdollisista itsemurhaiskuista reilu viikko sitten, selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä asiakirjasta.

Varoituksen mukaan ääri-islamilainen Sri Lankan Thowheeth Jama'ath -ryhmä oli suunnitellut itsemurhaiskuja tunnettuja kirkkoja ja Intian Colombon-edustustoa vastaan.

Järjestö on kuitenkin tuominnut iskun sunnuntaina aamulla tehdyssä Facebook-päivityksessään.

Lähteet: AFP, AP, Reuters