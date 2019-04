Tanskalaispariskunta oli hotellin aamiaispöydässä, kun räjähti: "Kuulimme valtavia pamauksia ja sitten sireenejä"

Sri Lankassa vuosia asunut tanskalainen Henrik Melder kertoo uutistoimisto Ritzaulle olleensa noin 500 metrin päässä yhdestä pommi-iskun kohteeksi joutuneesta kirkosta.

Hän oli ollut menossa srilankalaisen vaimonsa kanssa pääsiäisjumalanpalvelukseen pääkaupungissa Colombossa.

Paineaalto tuli vastaan matkalla kirkkoon

Melder kertoo olleensa ajamassa kirkkoa kohti, kun räjähdyksen paineaalto tuli vastaan.

– Sitten pamahti. Minä ajattelin vain, että nyt tässä on jotain hullusti. Nyt lähdetään kotiin, sanoin vaimolleni ja käänsin auton.

Kirkossa oli useita pariskunnan perheenjäseniä. Melderin lanko ja tämän puoliso haavoittuivat vakavasti ja pariskunnan kaksi lasta saivat surmansa.

Tanskalainen Halvor Hansen puolestaan oli puolisonsa kanssa colombolaisen hotellin aamiaisella.

– Kuulimme valtavia pamauksia ja sitten sireenejä. Koko alue suljettiin, Hansen kertoi Ritzaulle.

Tanskalaispari arveli ensin, että räjähdykset olisivat peräisin alueen rakennustyömailta, mutta uutisissa ja sosiaalisessa mediassa leviävät kuvat ja videot paljastivat pian, että kyseessä oli pommi-iskujen sarja.

Hansen kertoi, että pariskunta on vieraillut Sri Lankassa joka vuosi aina vuodesta 1997 asti, eikä ole koskaan kokenut mitään vastaavaa.

"Tämänkaltaiset iskut liiankin yleisiä"

Sri Lankassa vuosina 2016-2017 asunut kansainvälisen politiikan tutkija Milla Vaha kertoo Ylelle järkyttyneensä kuultuaan iskuista. Sri Lankassa on myllertänyt, mutta kyse on ollut poliittisesta liikehdinnästä ei väkivallasta.

– Järkytyin ja olin myös hieman yllättynyt. Vaikka viime maaliskuussa oli vähän levotonta niin ei tämmöistä systemaattista välkivaltaa kuitenkaan ollut, hän kertoo.

Vahan mukaan Sri Lanka on ollut kymmenen vuotta päättyneen sisällissodan jälkeen yllättävän rauhallinen ja ilmapiiri on ollut myönteinen – tulevaisuuteen uskova.

– Sri Lankan sisällissodasta on vasta 10 vuotta aikaa ja maa on toipumassa siitä. Huoltahan se herättää. Tämän kaltaiset iskut ovat nykymaailmassa liiankin yleisiä, mutta kuitenkin Sri Lanka on ollut sodan loppumisen jälkeen suhteellisen vakaa ja rauhallinen.

Kaikki valtauskonnot edustettuina

Iskujen mahdolliia tekijöitä tutkija ei halua lähteä arvailemaan.

– Vielä ei tiedetä, onko taustalla uskonnollista motiivia.

Sri Lankassa valtauskonto on buddhalaisuus. Toisiksi eniten on hinduja, sitten muslimeja ja vähemmistönä ovat kristityt.

– Kilometrin sisällä pääkaupungissa voi nähdä suunnilleen jokaisen maailman uskontokunnan kirkon tai kappelin, mikä on aika harvinaista maailmassa, Vaha toteaa.

Lähteet: STT-YLE