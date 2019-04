Herätys: Sri Lankan uhriluku nousee, koomikosta Ukrainan presidentti, opinnäytetöiden plagiointi huolestuttaa

Sri Lankassa iskujen uhrimäärä kasvaa

Sri Lankan pääsiäissunnuntain tuhoisien iskujen sarjan uhrimäärä on noussut 290:een. Turvatoimia on kiristetty, ja vielä maanantain vastaisena yönä merivoimat purki kotitekoisen pommin Colombon lentoasemalle johtavalta tieltä. Sri Lankan mainetta turvallisena turistikohteena koetelleiden iskujen tekijöitä ei edelleenkään tiedetä.

Ukrainassa vaatimuslista vaalivoittaja Zelenskyille on pitkä

Stepan Franko / EPA

Ukrainan presidentinvaalit on voittanut selvästi koomikko Volodymyr Zelenskyi. Kiovassa vaaleja seurannut toimittaja Kerstin Kronvall arvioi analyysissään, että muutoksen olisi Ukrainassa lähdettävä nuorista. Vanhempien ihmisten toivomuslista uudelle presidentille on pitkä, mutta he eivät ole valmiita tekemään mitään muutoksen eteen.

27 ylemmän amk-opinnäytetyön uudelleen tarkistus paljasti: lähes kaikissa plagiointeja

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja on suoritettu vuoden 2010 jälkeen jo yli 19 000. Katya Mikhlin

Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK on huolissaan plagiointien suuresta määrästä ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin liittyvissä opinnäytetöissä. Ammattikorkeakoulut ympäri Suomen ovat käyneet läpi yhteensä 27 opinnäytetyötä, joista yksityishenkilö on tehnyt selvityspyynnöt. TENKin saaman tiedon mukaan näistä valtaosassa on plagiointeja.

Lämmintä ja lämpenevää

Yle

Maanantaina lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 10–15 astetta, pohjoisessa vähemmän. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa liikkuu vielä paikoin hajanaisia vesisateita. Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Tiistaina sää lämpenee ja selkenee, ja nousee paikoin jopa lähelle 20 astetta. Lue lisää Ylen sääsivuilta.