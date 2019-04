Evoluutiossa hiipunut luu on tehnyt odottamattoman paluun yhä useamman ihmisen polveen

Fabella on oikealla näkyvä pieni nysty. Sen koko vaihtelee.

Fabella on oikealla näkyvä pieni nysty. Sen koko vaihtelee. Michael Berthaume / Imperial College London

Anatomian oppikirjojen mukaan ihmisellä on 206 luuta. Yhä useammalla meistä todellinen luku on 207 tai 208, sillä polven ylimääräinen luu, joka oli ihmiskunnassa katoamaan päin, on alkanut yleistyä uudelleen.

Fabella-luu, kuvaavasti "pieni papu", sijaitsee polven takana jänteessä, joka kiinnittää kaksoiskantalihaksen reisiluuhun. Yhdessä polvessa todettu fabella on 50 prosentin todennäköisyydellä myös toisessa.

Sata vuotta sitten fabelloja oli vain runsaalla 11 prosentilla ihmisistä, mutta nyt niitä on muodostunut 39 prosentille, kertovat brittiläisen yliopiston Imperial College Londonin (siirryt toiseen palveluun) tutkijat.

He kävivät läpi polvitutkimuksia 27 maasta 150 vuoden ajalta. Kaikkiaan syyniin otettiin miltei 21 700 röntgenillä, magneettikuvauksilla ja leikkaamalla tutkittua polvea.

Luurangon umpilisäke?

Monilla apinoilla on edelleen fabella antamassa polvelle vipuvoimaa kuin toinen polvilumpio. Myös meitä edeltäneillä ihmislajeilla oli tuo luu, mutta nykyihmisille sitä on pidetty aivan tarpeettomana muinaisjäänteenä. Niinpä sen luultiin jo olevan hyvää vauhtia katoamassa evoluution hämärään.

Vanhin maininta fabellasta löytyi lääketieteellisestä tutkimuksesta vuodelta 1875. Silloin luun arvioitiin olevan miltei 18 prosentilla ihmisistä. Sittemmin se harvinaistui edelleen – kunnes teki paluun kaikkialla maailmassa.

Siihen täytyy olla syy, mutta sitä ei voi kuin arvalla, sillä fabellan merkitystä ihmiselle ei ole koskaan selvitetty. Fabella saattaa hyvinkin osoittautua luuston umpilisäkkeeksi, sanoo lontoolaistutkimusta johtanut Michael Berthaume.

Tarpeettomuuteen viittaava vertaus ei välttämättä ole onnistunut, sillä umpilisäke on osoittautunut hyödylliseksi pussukaksi, joka säilöö hyviä suolistobakteereja.

Nysty saattaa kuluttaa rustoa

Yksi vahva olettamus tutkijoilla on: Fabellan muodostuminen vaatii, että se on perimässä, mutta ympäristötekijät ovat vaikuttaneet yleistymiseen.

Koska ihmiset syövät aiempaa enemmän ja ravitsevampaa ruokaa, he ovat yhä pidempiä ja painavampia. Sääriluut ovat venyneet ja pohjelihakset paisuneet. Siksi polviin ehkä tarvitaan painetta helpottava lisäpalikka, tutkijat ehdottavat.

Vinkkiä voi saada apinoiden lisäksi kissoista ja koirista, joilla fabella kuuluu vakiovarustukseen. Niillä sen sileä pinta helpottaa jänteen liukuvaa liikettä.

Valitettavasti fabellalla näyttää olevan hintansa ainakin ihmiselle. Ylimääräinen luu saattaa kuluttaa rustoa ja aiheuttaa siten nivelrikkoa.

Englantilaisilla nivelrikkopotilailla on kaksi kertaa todennäköisemmin fabellapolvet kuin ikätovereillaan. Tutkijat eivät silti ole valmiiita sanomaan, että juuri fabella on syyllinen. Saattaahan se olla syyn sijasta seuraus, he puntaroivat.

Silti on niitäkin asiantuntijoita, joiden mielestä fabella pitäisi leikata pois jo ennen kuin mitään kipuja ilmenee, jos luu havaitaan polvitutkimuksissa.

Imperial College Londonin tutkimus on julkaistu Journal of Anatomy (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä