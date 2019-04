Pääministerin mukaan kahdeksan on pidätetty, yli 200 uhrin joukossa tanskalaisia – Tämän tiedämme Sri Lankan tuhoisista pommi-iskuista

Tästä on kyse 207 ihmistä on kuollut kahdeksassa pommi-iskuissa Sri Lankassa.

Uhrien joukossa ulkomaalaisia mm. Tanskasta, Britanniasta, Yhdysvalloista ja Turkista.

Kahdeksan epäiltyä on pidätetty.

Mikään ryhmä ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Etelä-Aasian Sri Lankassa tehtiin pääsiäissunnuntaina tuhoisien pommi-iskujen sarja kirkkoihin ja turistien suosimiin hotelleihin.

Tämän tiedämme iskuista tällä hetkellä.

Hyökkäyksiä kirkkoihin ja hotelleihin

Hyökkääjät tekivät ensimmäiset iskunsa pääsiäissunnuntain aamuna kahteen kirkkoon pääkaupunki Colombossa ja sen lähellä Negombossa.

Tämän jälkeen hyökkääjät iskivät kolmeen turistien suosimaan luksushotelliin Colombossa sekä kirkkoon itärannikon Batticoloassa.

Tunteja myöhemmin hyökättiin vielä hotelliin Colombon eteläpuolella. Lisäksi Colombon pohjoispuolella räjähti, kun poliisi teki kotietsintää epäiltyjen asuntoon.

Suuri osa iskuista oli poliisin mukaan itsemurhapommittajien tekemiä.

Yle

Uhrien joukossa srilankalaisia, tanskalaisia ja brittejä

Poliisin mukaan iskuissa on kuollut 207 ihmistä ja haavoittui noin 450 ihmistä.

Valtaosa iskujen uhreista oli srilankalaisia, joista monet olivat ottaneet osaa pääsiäisen jumalanpalveluksiin. Kotietsinnän yhteydessä kuoli kolme poliisia.

Sri Lankan ulkoministeriön mukaan ainakin 27 ulkomaalaista on kuollut iskuissa. Muut lähteet kertovat yli 30 kuolleesta.

Poliisi vartioi Pyhän Sebastianin kirkkoa räjähdyksen jälkeen Sri Lankan Negombossa. EPA

Sri Lankan ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on Britannian, Yhdysvaltain, Intian, Portugalin ja Turkin kansalaisia. Kuolleita brittejä on ministeriön mukaan viisi, joista kahdella on myös Yhdysvaltain kansalaisuus.

Britannia ja Yhdysvallat ovat vahvistaneet, että kuolleiden joukossa on maiden kansalaisia.

Tanskan ulkoministeriö on kertonut, että uhrien joukossa on kolme tanskalaista.

Kiinan valtiollisen median mukaan yksi kiinalainen on saanut surmansa.

Suomalaisia ei ole uhrien joukossa ulkoministeriön tämänhetkisten tietojen mukaan. Sri Lankassa on ainakin 160 suomalaista, joista noin puolet teki matkustusilmoituksen vasta saatuaan tietää iskuista.

Lue myös: Tanskalaispariskunta oli hotellin aamiaispöydässä, kun räjähti: "Kuulimme valtavia pamauksia ja sitten sireenejä"

Kahdeksan epäiltyä pidätetty

Mikään ryhmä ei ole toistaiseksi ilmoittautunut iskun tekijäksi.

Sri Lankan pääministeri Ranil Wickremesinghen mukaan kahdeksan epäiltyä on pidätetty iskuihin liittyen, uutistoimisto AFP kertoo. Hänen mukaansa tiedossa olevat epäillyt ovat paikallisia, mutta ulkomaisia yhteyksiä tutkitaan.

Pääministeri Wickremesinghe mukaan mahdollisista iskuista oli vihiä jo etukäteen. Nyt on hänen mukaansa selvitettävä, miksi iskuihin ei osattu varautua.

Sri Lankan poliisi tutkii pommi-iskun tapahtumapaikkaa Shangri-La-hotellissa Colombossa. M.A. Pushpa Kumara

Ei tiedetä, mihin tietoihin pääministeri viittasi. Uutistoimisto AFP kertoo nähneensä kymmenen päivää sitten päivättyjä poliisiasiakirjoja, joissa varoitettiin pienen NJT-islamistiryhmän suunnittelevan iskuja kirkkoihin.

Sri Lankalla ei ole nähty laajamittaisia terrori-iskuja viime vuosina. Hallituksen ja tamilisissien välinen sisällissota päättyi kymmenen vuotta sitten.

Eri väestöryhmien välit ovat kiristyneet viime vuosina. Viime vuonna hallitus julisti poikkeustilan, kun buddhalaiset väkijoukot hyökkäsivät muslimivähemmistön moskeijoihin.

Iskun kohteeksi joutunut St. Anthony's Shrine -kirkko Sri Lankan pääkaupungissa Colombossa. Ishara S. Kodikara / AFP / Lehtikuva

Lue myös:

Tanskalaispariskunta oli hotellin aamiaispöydässä, kun räjähti: "Kuulimme valtavia pamauksia ja sitten sireenejä"

Sri Lankan terrori-iskut tulivat järkytyksenä: "Kukaan ei edes uskaltanut aavistaa tällaista"

Singaleesien ja tamilien Sri Lankassa kristityt ovat vähemmistö

Lähteet: AP, AFP, Reuters, STT