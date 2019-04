Analyysi: Ukraina ei muutu ennen kuin kansa lakkaa uskomasta vallan huipulta tulevaan pelastukseen

KIOVA Sunnuntain vaaleissa nähtiin taas, miten äänestäjät hurmaantuivat haaveesta muutoksesta ja valitsivat innolla uuden presidentin.

Kun äänistä oli laskettu 80 prosenttia, istuva presidentti Petro Porošenko oli saamassa vain vajaat 25 prosenttia äänistä ja haastaja Volodymyr Zelenskyi ottamassa murskavoiton 73 prosentilla.

Tämä on kirvelevä tappio Porošenkolle itselleen ja varsinkin Ukrainan poliittiselle eliitille, johon kansa on väsynyt. Vaaleissa ei ilmennyt systemaattista vilpintekoa.

Petro Porošenkon lapsenlapsi katsoi vierestä, kun hänen isoisänsä ja isoäitinsä äänestivät Kiovassa. Sergei Supinsk / AFP / Lehtikuva

Tunnelma vaali-iltana muistutti viidentoista vuoden takaista. Tuolloin ukrainalaiset valitsivat oranssin vallankumouksen jälkimainingeissa yhtä suurella toiveikkuudella presidentikseen Viktor Juštšenkon.

Ennen pitkää tuli pettymys ja kiukku. Elämästä ei tullutkaan hetkessä iloisempaa ja parempaa, kuten jo Stalin aikanaan lupasi.

Tuli tavallinen kurja arki ja tunne siitä, että vallanpitäjät edelleen elävät omalla tasollaan ja niin sanottu tavallinen kansa omallaan, ilman suoraa yhteyttä heidän välillään.

Samoin käy nyt hyvin pian, ellei Volodymyr Zelenskyi pysty löytämään tapaa, jolla hän luo maahan tunteen siitä, että kaikki yhdessä tavoittelevat jotakin hyvää ja uhrausten arvoista.

Lisäksi hänen täytyy saada enemmistö vakuuttuneeksi siitä, että hankalatkin uudistukset johtavat elintason nousuun. Ei nopeasti eikä helposti, vaan yhdessä päämäärätietoisesti ponnistellen.

Varsinkin vanhemman sukupolven edustajien joukossa on paljon sellaisia, jotka odottavat jonkun vallanpitäjän muuttavan kuin taikasauvaa heilauttaen heidän elämäänsä paremmaksi. Nämä Neuvostoliiton lannistamat eivät ole tottuneet tekemään mitään yhteiskunnan hyväksi.

Vaalivoittaja Volodymyr Zelenskyi piti lehdistötilaisuuden kampanjatoimistollaan sunnuntaina. Genya Savilov / AFP / Lehtikuva

Onneksi on kasvamassa nuorten aikuisten joukko, joka on valmis omalla työllään ja panoksellaan muuttamaan käytäntöjä, jos heille vain annetaan siihen mahdollisuus.

Tällä hetkellä kansalaisten toivomuslista on pitkä. Zelenskyin pitäisi monen mielestä muun muassa lopettaa sota Itä-Ukrainassa, kukistaa korruptio, nostaa elintasoa, korottaa eläkkeet, lopettaa ulkomaisen velan ottoa, käynnistää uudelleen kotimainen teollisuustuotanto, luoda työpaikkoja, korjata tieverkostoa ja liittää Ukraina EU:hun.

Ympäri maata kuuluu yhä voimakkaammin mielipiteitä siitä, että Ukrainan on lähennyttävä uudelleen Venäjää.

"Ukrainan presidentin on matkustettava Moskovaan keskustelemaan presidentti Putinin kanssa", on kaupungeissa ja kylissä yhtä usein kuultu lause kuin "Emme elä, vaan yritämme selvitä hengissä".

Tällainen tapaaminen Moskovassa olisi Zelenskyille iso riski. Presidentti Vladimir Putin on ulkopolitiikan untuvikolle kerta kaikkiaan liian kova kundi.

Lisäksi Venäjän virallinen versio on koko Ukrainan sodan aikana ollut se, että Ukrainassa käydään sisällissotaa, jossa Venäjä ei ole osallisena.

Mikä silloin voisi olla keskustelujen lähtökohtana?

Ihmisillä on myös paljon vääriä kuvitelmia siitä, mitä kuuluu presidentin tehtäviin ja mitä hallituksen ja paikallisten päättäjien pitää hoitaa.

Vielä vähemmän kansa näkee, mitä kunkin itse kuuluisi tehdä. Neuvostoliiton perintönä usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on etenkin vanhemmalla väestönosalla hyvin heikkoa.

Juuri nyt Ukrainalle olisi äärimmäisen tärkeää, että kansaa kokoavat voimat olisivat voimakkaampia hajottavat.

Äänestäjät jonottivat vaalihuoneistoon Ukrainassa sunnuntaina. Chen Junfeng / AOP

Zelenskyillä on lyhyt momentum, jonka aikana hän voi onnistua. Hänen täytyy hyvin nopeasti orientoitua ja ymmärtää, mitä presidentti työkseen tekee sekä miten muut poliittiset voimat voivat joko tukea tai häiritä hänen työtään.

Zelenskyin vahvuus on, että hän on henkilönä miellyttävän oloinen, älykäs ja avoin. Hän on kulkenut ympäri maata esiintymässä muun muassa sotilaille. Tämä Zelenskyin kuviteltu kansanomaisuus on hänelle hyödyksi.

Korruption vastaisen taistelun tulisi nopeasti näkyä jollakin konkreettisella tavalla Zelenskyin presidenttikauden alkuaikoina.

Yksikin näyttävä oikeudenkäynti, jossa joku vääryydellä suuria voittoja itselleen kerännyt tunnettu liikemies tai virkamies tuomitaan, nostaisi Zelenskyin myönteiseen valoon.

Äärimmäisen tärkeää on, että Zelenskyi kokoaa osaavat voimat ympärilleen, niin neuvonantajiksi kuin ministereiksikin. Lisäksi hänen on ehdottomasti luotava koko maata kattava verkosto, jolla hän voi aktiivisesti jatkaa hallinnon hajauttamista ja paikallisdemokratian kehittämistä.

Istuvan presidentin Petro Porošenkon vaalikampanja päättyi kirvelevään tappioon. Sergei Supinsky / AFP / Lehtikuva

On aivan varmaa, että vaalien häviäjä Petro Porošenko tekee kaikkensa vetääkseen maton voittajansa alta. Tähän hänellä on käytössään laaja puolueverkosto Blok Petro Porošenko ja oma tv-kanava.

Zeleskyin nuoruus, kokemattomuus, venäjänkielisyys ja se, että hän on juutalainen, nousevat todennäköisesti nopeasti kritiikin kohteeksi.

Kokeneet poliittiset vastustajat, etenkin Petro Porošenko mutta myös entinen pääministeri Julija Tymošenko, eivät kaihda keinoja yrittäessään päästä takaisin valtaan.

