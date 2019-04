Pääsiäisen paluuliikenne vilkkaimmillaan iltapäivästä

Pääsiäisen paluuliikenne on alkanut vilkastumaan, mutta liikennemäärät ovat edelleen kohtalaisia ja liikenne sujuvaa, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta puolenpäivän aikaan.

Helsingin tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että liikennemäärät oli puolenpäivän aikaan verrattavissa normaaliin sunnuntailiikenteeseen.

Paluuliikenteen arvioidaan olevan vilkkaimmillaan iltapäivästä.

Tampereen tieliikennekeskuksen mukaan liikenne ei ole päässyt ruuhkautumaan, sillä paluuliikenne on jakautunut kahdelle päivälle ja ajokeli on hyvä.

Keskuksien tietoon ei ole tullut paluuliikenteessä sattuneita vakavia onnettomuuksia.

Kovia ylinopeuksia

Hämeen poliisi kertoi pääsiäisliikenteessä mitatuista kovista ylinopeuksista. Esimerkiksi Nelostiellä Heinolassa noin 20-vuotias mies ajoi henkilöautolla 152 kilometrin tuntinopeutta satasen rajoitusalueella sunnuntaina.

Poliisin mukaan mies lisäksi ohitti toisen auton alueella, jossa ohittaminen oli kielletty. Tapahtumahetkellä oli vilkas pääsiäisliikenne.

Ylöjärvellä Metsäkylässä noin 20-vuotias mies ajoi 160 kilometrin tuntinopeutta satasen rajoitusalueella niin ikään sunnuntaina. Molempia tapauksia tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Muista renkaiden vaihto

Pääsiäisen vietosta palaavien on hyvä muistaa, että kesärenkaiden vaihto on jälleen ajankohtainen. Nastarenkaita saa käyttää toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin, joka tänä vuonna on 29. huhtikuuta.