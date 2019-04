Yhdysvalloissa on pahin tuhkarokkoepidemia vuosiin, ja se leviää vauhdilla – New Yorkissa 68 uutta potilasta viikossa

Tuhkarokkopotilaiden määrä on kasvanut kovaa vauhtia viime vuosina. Kuvassa annetaan tuhkarokkorokotusta potilaalle Saksassa tänä vuonna.

Tuhkarokkopotilaiden määrä on kasvanut kovaa vauhtia viime vuosina. Kuvassa annetaan tuhkarokkorokotusta potilaalle Saksassa tänä vuonna. Sascha Steinbach / EPA

Yhydysvalloissa havaittiin viime viikolla 71 uutta tuhkarokkotapausta, Yhdysvaltain terveysviranomainen CDC kertoo. Yhteensä tänä vuonna on hoidettu 626 tuhkarokkopotilasta 22 osavaltiossa.

Tautitapauksia on jo nyt lähes yhtä paljon kuin tämän vuosituhannen ennätysvuonna yhteensä. Vuonna 2014 havaittiin 667 tuhkarokkotapausta. Viranomaisten mukaan ennätys rikkoutuu tänä vuonna lähes varmasti.

Uusista potilaista lähes kaikki, 68, havaittiin New Yorkin osavaltiossa. Erityisen paha epidemia on meneillään Williamsburgin kaupunginosassa New Yorkin Brooklynissa.

Williamburgissa elää suuri ortodoksijuutalaisten yhteisö. Sen parissa on uutiskanava CNN:n mukaan kampanjoitu voimakkaasti rokotteita vastaan. (siirryt toiseen palveluun)

New Yorkin kaupunki on julistanut hätätilan ja määrännyt tuhkarokkorokotteet pakollisiksi neljässä kaupunginosassa epidemian takia.

Tuhkarokko on yleistynyt nopeasti joka puolella maailmaa, vaikka suurin osa maailman ihmisistä on rokotettu tautia vastaan. Helposti tarttuva tauti voi olla hengenvaarallinen etenkin lapsille.

Terveysjärjestö WHO:n mukaan köyhissä maissa tilannetta pahentaa rokotteiden huono saatavuus, kun taas rikkaissa maissa rokotteita vastustetaan aiempaa enemmän.

Lähteet: Reuters, AP