Suomessa asuvat srilankalaiset järkyttyivät pommi-iskuista – kokoontuvat rukoilemaan uhrien puolesta, paikalle odotetaan kymmeniä ihmisiä

Suomessa asuvat srilankalaiset kokoontuvat tänään tiistaina yhteen muistamaan Sri Lankassa pääsiäissunnuntaina tapahtuneiden pommi-iskujen uhreja.

Tilaisuuksia järjestetään illalla kello 19 Senaatintorilla ja mahdollisesti myös Rautatieaseman läheisyydessä, Helsingin poliisista kerrotaan.

Pääsiäissunnuntaina Etelä-Aasian Sri Lankassa tehdyissä pommi-iskuissa kuoli yli kolmesataa ihmistä ja eriasteisia vammoja sai yli viisisataa. Pääosa uhreista oli srilankalaisia. Kuolleista ainakin 45 oli lapsia, kertoo YK:n lastejärjestö Unicef.

Suomen srilankalaisten yhdistyksen yhteyshenkilö Buddhika Liyanage kertoo, että Sri Lankan puolesta rukoilemaan ovat tervetulleita kaikki ihmiset uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.

Hänen arvionsa mukaan Suomessa asuu yli 2 000 srilankalaista. Liynage kertoo, että srilankalaisten Suomen-yhteisö on ottanut kammottavat uutiset vastaan hyvin järkyttynein tuntein.

– Viimeisten 10 vuoden ajan Sri Lankassa on saatu elää rauhassa. Tämä on yksi pahimmista nähdyistä terroriteoista. Siksi haluamme muistaa heitä, jotka menettivät henkensä näissä hirveissä tapahtumissa.

Rukoilemaan odotetaan saapuvaksi jopa satakunta ihmistä. Helsingissä asuva Liyanage toivoo erityisesti, että Sri Lankassa ei terrori-iskun myötä syntyisi vastakkainasetteluja eri uskontojen välille.

Poikkeustilaan julistettu Sri Lanka viettää surupäivää

Sri Lankan väestöstä valtaosa, noin 69,1 prosenttia on buddhalaisia. 7,6 prosenttia on muslimeja, hinduja 7,1 prosenttia ja kristittyjä 6,2 prosenttia on, kertoo Suomen YK-liiton ylläpitämä Globalis-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Tänään koko Sri Lankassa vietetään tänään surupäivää. Maahan on julistettu iskujen takia poikkeustila.

Poliisi on vahvistanut, että tekijät olivat Sri Lankan kansalaisia. Tekijöiksi epäillään kahta paikallista islamistijärjestöä. Poliisi on pidättänyt noin 40 epäiltyä. Viranomaiset epäilevät, että iskut saattoivat olla kosto viime kuussa moskeijaan Uudessa-Seelannissa tehdystä iskusta.

Helsingin poliisista kerrotaan, että Suomessa asuvat srilankalaiset ovat hakeneet lupia muistotilaisuuksien järjestämiseen sekä Senaatintorilla että Rautatieaseman läheisyydessä. Poliisi on myöntänyt luvat, mutta pohtii vielä kahden tilaisuuden yhdistämistä.

Ylikonstaapeli Veli-Pekka Suojanen Helsingin poliisin kansainvälisistä toiminnoista kertoo, että vielä ei ole varmaa, määrätäänkö molemmat tilaisuudet järjestettäväksi Senaatintorille, vai voidaanko myös Rautatieaseman ympärillä rukoilla Sri Lankan uhrien puolesta.

