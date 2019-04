Osa klamydiatartunnoista on jäänyt huomaamatta testeissä – potilaita voidaan kutsua uusintatesteihin

Suomessa on todettu kevään aikana noin 100 klamydiatartuntaa, joissa tartunta on jäänyt toteamatta seulontatesteissä.

Näytteet ovat olleet negatiivisia, kun näyte on otettu tavallisesti käytetyllä, ensisijaisella seulontatestillä. Toisella testillä klamydiatartunta on kuitenkin todettu.

Tapauksia on löydetty Helsingin ja Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien laboratorioissa sekä yksityislaboratorioissa (SYNLAB ja Yhtyneet Medix Laboratoriot), kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote. Määrä on jäänyt pieneksi, korostaa sairanahoitopiiri. Määrä on tiedotteen mukaan alle 0,5 prosenttia kaikista testatuista näytteistä.

Laboratoriot ovat siirtyneet käyttämään nyt varmistustestejä luotettavan klamydiatestauksen turvaamiseksi.

Ilmiö havaittiin ensimmäisenä Turun yliopistollisen keskussairaalan kliinisen mikrobiologian laboratoriossa. Sitä selvitetään nyt yhteistyössä muiden testiä käyttävien laboratorioiden, Helsingin yliopiston ja testin valmistajan kanssa.

Sairaanhoitopiirin mukaan vielä ei kuitenkaan tiedetä, miksi pieni osa klamydiatartunnoista jää ensisijaistestissä toteamatta.

Tiedotteen mukaan erityisesti näytteenottotekniikka ja näytteen tyyppi vaikuttavat klamydiatestin luotettavuuteen.

Viime vuonna Suomessa tehtiin noin 280 000 klamydiatestiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin lähes 15 000 klamydiatapausta. Suurin osa klamydiatartunnoista on oireettomia tai vähäoireisia.

Klamydia tarttuu sukupuoliteitse. Sitä voidaan ehkäistä käyttämällä kondomia ja suuseksisuojaa.