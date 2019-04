Avengers: Endgamesta povataan kaikkien aikojen kassamenestystä – Ohjaajat Ylelle: "Annamme näyttelijöille luettavaksi vain sen osan tarinaa, jossa he itse esiintyvät"

Toimittaja Juhani Nurmi tapasi The Avengers -sarjan päättävästä Endgamen ohjaajaveljekset Anthony ja Joe Russon Lontoossa.

Marvel Comicsin sarjakuviin perustuvat filmatisoinnit ovat tuottaneet miljardeja euroja kansainvälisillä lippuluukuilla viime vuosikymmenen kuluessa.

Supersankareiden myyttinen taistelu kosmista superkonna Thanosta (Josh Brolin) vastaan huipentuu jatko-osassa Avengers: Endgame, josta on povattu kassaennätyksiä murskaavaa Hollywood-elokuvaa.

Elokuvaa on ympäröinyt poikkeuksellinen salailu. Elokuvan lehdistötilaisuudessa Lontoossa toimittajille ei näytetty koko elokuvaa, ainoastaan muutamia lyhyitä kohtauksia. Tavoitteena on varjella elokuvan juonipaljastuksia ja siinä on myös onnistuttu: Endgamen salaisuuksia ole – ihme kyllä – tihkunut julkisuuteen ennakkoon.

Iron Manin menestys siivitti voittokulkua

Marvel-filmatisointien valtakausi alkoi Jon Favreaun ohjaamalla Iron Man -elokuvalla, joka sai ensi-iltansa vuonna 2008. Elokuvan pääosaan kiinnitettiin arvostettu Robert Downey Jr.

Huumetuomioita saanut elokuvatähti oli jättiriski studion näkökulmasta. Favreau oli kuitenkin päättänyt, että Downey Jr. oli hänen tähtensä ja sai kaikkien hämmästykseksi myös runnottua valintansa läpi.

Riskinotto kannatti. Robert Downey Jr:n röyhkeän itsevarma ote Iron Man -identiteetin taakse piiloutuvaan asemagnaattiin Tony Starkiin osoittautui täysosumaksi. Iron Man oli iso kansainvälinen kassamenestys, joka on siivittänyt Marvel-elokuvien voittokulkua nykypäivään.

Jos Iron Man olisi flopannut lippuluukuilla, se olisi todennäköisesti laittanut pisteen muillekin Marvel-filmatisoinneille. Ainakin nykyisessä mittakaavassa.

Scarlett Johansson esittää Avnegers-sarjassa S.H.I.E.L.D-agentti Natasha Romanoffia, Chris Evans puolestaan Kapteeni Amerikkaa. Walt Disney Studios Motion Pictures Finland

Lahjakkaat ohjaajaveljekset

Endgamen amerikkalaisilla ohjaajilla Anthony ja Joe Russolla on indie-elokuvatausta. Clevelandissä, Ohiossa syntyneet veljekset tunnetaan työstään muun muassa tv-sarjoissa Paluu pulpettiin (Community) ja Sukuvika (Arrested Development), josta he voittivat myös Emmy-palkinnon.

Edellä mainitut sarjat vahvistivat veljesten mainetta taitavina, komediallisen ajoituksen hallitsevina käsikirjoittajina, jotka satsaavat erityisen paljon henkilöhahmojen uskottavuuteen.

Indie-taustastaan huolimatta Russot onnistuivat vakuuttamaan myös Marvel-elokuvaimperiumia johtavan Kevin Feigen kyvyistään. Hän antoi heille mahdollisuuden ja veljekset osoittivat lahjakkuutensa modernin toimintaelokuvan tarinankertojina elokuvassa Captain America: The Winter Soldier (2014), josta tuli yksi koko Marvel-sarjan suosituimmista jatko-osista.

The Avengers: Endgame on veljesten neljäs elokuva, joka myös päättää heidän sopimuksensa Walt Disney -yhtiön kanssa. Sen ja Captain America: Winter Soldierin lisäksi Russot ovat aiemmin ohjanneet elokuvat Captain America: Civil War (2016) ja The Avengers: Infinity War (2018).

Saumatonta yhteistyötä

Ohjaajaveljekset Joe ja Anthony Russo. StillMoving for Disney

Tapaan Russot lontoolaisessa hotellissa, ja saan heistä nopeasti joviaalin ja ystävällisen vaikutelman. He vaikuttavat enemmän ihan normaaleilta kavereilta kuin miljardiluokan kassamagneettien ohjaajilta.

Jättimäinen budjetti ja tuotto-odotukset Alustavien tietojen mukaan vuosi sitten ensi-iltansa saaneen Avengers: Infinity Warin ja tarinan päättävän Avengers: Endgamen yhteisbudjetti on yltänyt miljardiin dollariin. Myös markinoinnissa liikkuvat suuret summat: Endgamen markkinointibudjetin uskotaan yltävän jopa 200 miljoonaan dollariin. Edeltävä Infinity War on kerännyt lipunmyyntituloja vuodessa yli 2 miljardia dollaria, ja se on jo kaikkien aikojen neljänneksi tuottoisin elokuva. Ennakkolipunmyynnin perusteella Endgamen uskotaan myyvän vieläkin paremmin. Alalla seurataankin jännityksellä, haastaako Endgame ykkössijaa liki 2,8 miljardin lipunmyynnillä pitävän Avatarin (2009). Yle Uutiset

Työskentelytapojaan Russot eivät halua avata kovin tarkasti. Omien sanojensa mukaan he "laittavat kollektiivisen aivoenergiansa ja ongelmanratkaisukykynsä yhteen", kun pulmia ilmaantuu. Ilmeisesti yhteistyö toimii kuitenkin saumattomasti: veljesten mukaan he viettävät enemmän aikaa yhdessä kuin perheidensä kanssa.

Yllättävää kyllä, elokuvabudjettien suuruus ei liiemmälti hetkauta heitä.

– Joe ja minä aloitimme uramme indie-elokuvilla ja nyt käytössämme on jättimäiset budjetit. Yllätyimme siitä kuinka samanlaista työ kuitenkin loppujen lopuksi on. Teemme yhä töitä tismalleen samalla tavalla. Ensin kehitämme tarinan ja sitten toteutamme sen. On virkistävää, että näinkin jättimäiset elokuvaprojektit ovat vielä jokseenkin hallittavia, Anthony Russo hämmästelee.

Walt Disney Studios Motion Pictures Finland

Onko Disneyllä liikaa valtaa?

Nyt kun Walt Disney -yhtiö on sinetöinyt kaupan 20th Century Fox -studiosta, Disneyllä tulee olemaan käytössään entistä järeämpiä elokuvasarjoja.

Onko Disneyllä jo liikaa valtaa?

– Disneyllä on toki monia kilpailijoita, kuten esimerkiksi Netflix, Apple ja Amazon. Monialayhtiöt ovat selkeästi valtaamassa alaa Hollywoodissa. Studiot kasvavat, jotta voisivat kilpailla entistä kovemmin toisiaan vastaan. Disneyllä on nyt myös hallussaan X-Men- ja The Fantastic Four -sarjojen elokuvaoikeudet, Joe Russo luettelee.

Russo kiittelee yhtiötä siitä, että se on uskonut heihin ja tukenut elokuvantekijöinä.

– Edellinen Avengers-osa, Infinity War on mielestämme yksi radikaalimpia hittielokuvia miesmuistiin. Tapoimme puolet sankareista elokuvan lopussa ja silti tuo kerronnallinen loppuratkaisu kelpasi Disneylle.

Jättielokuvien juonta varjellaan tarkasti

Juonipaljastukset ovat nykyään Hollywood-ohjaajille yhä suurempi ongelma. Sosiaalinen media, trailerit ja internet paljastavat usein suurelokuvien juonet ennakkoon hämmästyttävällä tarkkuudella.

– Haluamme rajoittaa tiukasti elokuviimme liittyviä juonipaljastuksia.

Anthony Russon mukaan tämä tarkoittaa ennen kaikkea elokuvan käsikirjoituksen hallitsemista, kuka sen saa käsiinsä ja kuka saa ylipäätänsä lukea sen.

– Harvat saavat lukea koko käsikirjoitusta. Annamme useimmille näyttelijöille luettavaksi vain sen osan tarinaa, jossa he itse esiintyvät. Kerromme ja kuvailemme heille paljon erilaisia yksityiskohtia, jotta he ymmärtäisivät paremmin tarinan kokonaisuuden ja miten juuri heidän roolinsa liittyy siihen.

– Mielestämme salailu on kaiken vaivan arvoista. Miljoonat katsojat kokevat nämä elokuvat samanaikaisesti ympäri maailmaa. Se on tärkeä ja tunteikas yhteisöllinen kokemus. Me itsekin haluamme kokea elokuvan juuri siten.

Avengers: Endgame on Suomen ensi-illassa keskiviikkona 24.4.

Walt Disney Studios Motion Pictures Finland

Juhani Nurminen

