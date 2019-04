Suomen ensimmäiset sähköavusteiset kaupunkipyörät tulevat Kuopioon vappuna – testiajolla käynyt opiskelija: "Kuin pilvellä ajaisi"

Kuopio tekee vappuna historiaa pyöräilykaupunkina. Ensi viikolla otetaan käyttöön 150 sähköavusteista polkupyörää.

Kuopio on ensimmäinen suomalaiskunta, jossa sähköpyörät tulevat asukkaiden yleiseen käyttöön. Kaupunkipyöräilyä on valmisteltu Kuopiossa tiiviisti viime vuosina.

Tsekkiläisyhtiö Homeport on toimittanut Kuopioon 170 pyörää. Vakituiseen ajoon otetaan vappuna 150 pyörää ja 20 on varalla.

Pyöriä on kokeiltu jo ennen virallista aloitusta ja pyörät ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Kuopiolaisopiskelija Aku Kukkola on ajellut sähköpyörällä ympäri kaupunkia.

– Aluksi mietin vähän, että millainen vehje tämä on. Kun ajoin pikkukierroksen niin tuli fiilis, että haluan tämmösen pyörän kotiin. Helppokäyttöinen, tosi mukava ja vaivaton menopeli, sanoo Kukkola.

Myös opiskelija Ville Simola on jo kokeillut uutta kaupunkipyörää. Mäkisessä Kuopiossa sähköavusteinen pyörä helpottaa esimerkiksi opiskelijoiden liikkumista Savilahden kampuksen ja kaupungin keskustan välillä.

– Pyörällä on hauskaa ajaa. Käyttöjärjestelmä on kätevä ja helppo ottaa käyttöön. Keltainen väri on iloinen ja miellyttää silmää, toteaa Simola.

Kaupunkipyörät yleistyvät ja kiinnostavat ympäri Suomea. Helsingissä kaupunkipyörät ovat olleet huippusuosittuja.

Turussa Föli-fillareilla ajetaan nykyisin ympäri vuoden. Niitä on käytössä yli 300. Tulevalle kesälle kaupunkipyöriä tulee myös muun muassa Lappeenrantaan ja Ouluun.

– Kaupunkipyörillä on selkeä rooli tulevaisuuden liikkumisessa isoissa ja keskikokoisissa kaupungeissa, sanoo kaupunkipyöräjärjestelmiä Turussa ja Oulussa pyörittävän Rolan Oy:n partneri Aki Laiho.

Arvioimme, että yhdellä pyörällä olisi 2,5 käyttökertaa vuorokaudessa. Jouni Huhtinen

Pyörä vaatii älypuhelimen

Kuopiossa kaupunkipyörällä ajaminen edellyttää älypuhelinta ja freebike-mobiilisovellusta. Pyörässä on kolme tehotasoa ja käyttäjä valitsee sovelluksella itselleen sopivan tehon. Valitut asetukset pysyvät pyörien muistissa käyttäjäkohtaisesti eli tehoa ei ole pakko säätää jokaisella pyöräilyllä.

Pyörien huollosta huolehtii kuopiolainen yksityisyritys. Pyörän akkua ei ladata asemilla vaan pyörät ovat aina käyttökunnossa. Kuopiolla on kovat odotukset kaupunkipyörille.

– Arvioimme, että yhdellä pyörällä olisi 2,5 käyttökertaa vuorokaudessa. Tuloja on kaavailtu vuodessa 40 000–50 000 euroa. Porukka on kysellyt pyöristä paljon ja käyttöä voi olla enemmänkin, sanoo projektipäällikkö Jouni Huhtinen.

Kaupunkipyörille on tehty Kuopioon kymmenen kiinteää tasausasemaa. Lisäksi on kymmenen virtuaaliasemaa. Käyttäjä näkee vapaat pyörät helposti kännykkäsovelluksella.

Ilkivaltaisesti pyörällä ei voi ajaa, sillä pyörä jarruttaa voimakkaasti jos puhellinsovellus ei ole käytössä.

Kuopion valitsema neonkeltainen kaupunkipyörä painaa 37 kiloa ja sähkö antaa polkiessa lisävauhtia. Pyörällä ei voi hurjastella miten vain. Huippuvauhti on enintään 25 kilometriä tunnissa.

– Ajo ei teknisesti eroa mitenkään tavallisesta polkupyörästä. Pari ekaa polkaisua tuntuu ihan normipyörältä. Sen jälkeen se on kuin pilvellä ajaisi, todella hyvä, toteaa opiskelija Aku Kukkola.

Kuopion kaupungin suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen, projektiasiantuntija Timo Ollikainen ja projektipäällikkö Jouni Huhtinen. Antti Karhunen / Yle

Autoiluun verrattuna 50 euroa on aika edullinen hinta. Yhden bensatankin hinnalla pääsee pyörällä kurvailemaan. Ville Simola

Ajomaksut on porrastettu

Pyörän vuorokausimaksu on viisi euroa, viikko maksaa kympin, kuukausi 20 euroa ja koko ajokausi vapusta lokakuun loppuun 50 euroa. Perusidea on, että yksi ajokerta on enintään 30 minuuttia. Sen ylittämisestä tulee lisämaksua. Kaupunkipyörää jo kokeilleet opiskelijat pitävät hintatasoa halpana.

– Autoiluun verrattuna 50 euroa on aika edullinen hinta. Pyöräilykausi on käytännössä puoli vuotta ja yhden bensatankin hinnalla pääsee pyörällä kurvailemaan, sanoo Ville Simola.

– Kausimaksu on edullinen siihen nähden miten hauskan ja helpon liikkumistavan pyörä tarjoaa, säestää Aku Kukkola.

Projektipäällikkö Jouni Huhtinen ennakoi Kuopion kaupunkipyörien houkuttelevan eniten opiskelijoita. Myös liikemiesten ja turistien uskotaan kiinnostuvan uudesta liikkumiskeinosta.

Kaupungilla on jo pientä huolta kuinka pyörät riittävät ajokauden pyörähtäessä vappuna käyntiin.

– Pyöriä on 150 ja Kuopiossa on 120 000 asukasta. Hieman pelottaa tämä alkuvaihe, onko pyöriä riittävästi. Kysyntä on ensimmäisenä kesänä kovaa pyörien uutuusarvon takia, miettii projektiasiantuntija Timo Ollikainen.

Kaupunkipyöriä on kesällä myös Varkaudessa

Kaupunkipyöriä on Kuopion lisäksi myös muualla Pohjois-Savossa. Varkaudessa on kesällä käytössä kymmenen perinteistä polkupyörää. Varkaus harkitsee myös pientä lainausmaksua pyörille. Ilkivallalta on pääosin selvitty, mutta viime kesänä Varkaudessa hävisi yksi kaupunkipyörä.

Iisalmessa tuleva kesä on kaupunkipyörien osalta vielä auki. Viime kesänä ajossa oli 14 pyörää, mutta niistä peräti kahdeksan katosi.

Iisalmen suunnitelmat menivät uusiksi, sillä valtionavustus, 28 500 euroa, jäi saamatta. Se olisi kattanut 75 prosenttia pyörien kokonaiskuluista. Yksi vaihtoehto on mahdollinen oppilaitosyhteistyö.

Iisalmessa kaupunki kannustaa myös työntekijöitään pyöräilyyn. Iisalmi on hankkinut tänä keväänä henkilökunnalleen kaksi sähköavusteista polkupyörää.

