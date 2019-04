Uutisluokka kysyi, kuinka Oulun seksuaalirikoksia on käsitelty yhdessä kaupungin suurimmista kouluista – tytöt kokivat, että asiasta ei ole puhuttu tarpeeksi

Ylen Uutisluokka selvitti myös, kuinka seksuaalirikoksia on puitu Kaakkurin koulun oppilaiden perheissä.

Tästä on kyse Ylen Uutisluokan nuoret kysyivät Kaakkurin koulun oppilailta, miten Oulun seksuaalirikoksia on käsitelty koulussa.

Kyselyyn vastanneista jopa 40 prosenttia koki, että koulun ohjeistus asiaan liittyen ei ole ollut tarpeeksi riittävää ja kattavaa.

Kaakkurin yläkoulun tytöistä yli 90 prosentille on varoitettu kotona asiasta ja pojista vain 5 prosentille.

Ylen Uutisluokka kysyi Kaakkurin koulun oppilailta, miten seksuaalirikoksia on käsitelty ja miten asia on otettu esille. Uutisluokkaiset ovat teettäneet yläkoulun 126 oppilaalle kyselyn asiaan liittyen. Kaakkurin yläkoulussa on yhteensä noin 310 oppilasta. Kysely toteutettiin kyselylomakkeella, joita jaettiin luokissa.

Kyselyssä selvisi, että 40 prosenttia oppilaista koki, että koulun ohjeistus ei ole ollut tarpeeksi riittävää ja kattavaa. Tytöt kokivat, että asiasta ei ole puhuttu tarpeeksi, mutta pojat kokivat toisin.

8-luokkalaisen Julia Mannilan mielestä asiaa ei ole käsitelty riittävästi.

– Varmasti olisi ollut hyödyllistä, jos asiaa olisi käsitelty riittävästi.

– Asiaa on käsitelty jonkin verran, mutta tiedotus on jäänyt vajaaksi, kommentoi 9-luokkalainen Emilia Hankala.

Vaikka Oulun seksuaalirikoksissa kohteena ovat olleet tytöt, myös pojat kokevat seksuaalista häirintää. Timo Nykyri / Yle

Niitäkin oppilaita löytyy joiden mielestä asiaa on käsitelty kattavasti ja niistä saatu hyviä neuvoja. 7-luokkalaisen Ilkka Närhen mielestä asiasta on puhuttu koulussa tarpeeksi.

– Mielestäni asiaa on käsitelty riittävästi, koska meillä on ollut tunti, jolla me käsittelimme Oulun seksuaalirikoksia.

Kaakkurin koulun apulaisrehtori Susanna Luomala kertoo, että Oulun kaupunki on ohjeistanut koulujen rehtoreita tiedottamaan huoltajia siitä, minkälaisia tukipalveluita kaupungilla on seksuaalirikoksiin liittyen.

– Opettajat ovat pitäneet oppilaille hyvinvointitaitotunteja ja käyneet asiaa oppilaiden kanssa läpi. Asiaa tullaan käsittelemään tulevaisuudessakin.

Myös Kaakkurin koulun hyvinvointitunnit on tehty Oulun kaupungin antamien ohjeistusten pohjalta. Kaakkurin koulussa ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa siitä, ovatko kaikki opettajat varmasti pitäneet tunteja suunnitelman mukaisesti.

Moni kuuli seksuaalirikoksista median kautta

Uutisluokan tekemän kyselyn perusteella 63 prosenttia oppilaista kuuli seksuaalirikoksista mediasta. Uutisluokkalaiset kertovat, että asia on luultavasti tullut nuorille niin vahvasti esille mediasta, koska monet käyttävät paljon sosiaalista mediaa.

Uutisluokkalaisten mielestä on hyvä, että Oulun seksuaalirikoksista on saanut tietoa luotettavista lähteistä, mutta muistuttavat, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon myös huhuja.

Kyselyyn vastanneista oppilaista 38 prosenttia on kuullut Oulun seksuaalirikoksista vanhemmiltaan, 23 prosenttia opettajilta ja 20 prosenttia kavereiltaan. Osa oppilaista on kuullut asiasta monista eri lähteistä.

Harvalle pojalle puhuttu asiasta

Kaakkurin koulun yläkoulun tytöistä yli 90 prosentille on varoitettu kotona asiasta ja pojista vain 5 prosentille. Tämä on huolestuttavaa Kaakkurin yläkoulun terveystiedon ja biologian opettajan Minna Kujalan mielestä.

– Se olisi varmasti todella hyvä ottaa poikienkin kanssa puheeksi. Vaikka asia on vaikea, se ei sen tärkeyttä ja merkitystä vähennä. Siitä pitää puhua, Kujala toteaa.

Varmasti olisi ollut hyödyllistä, jos asiaa olisi käsitelty riittävästi. Julia Mannila

Vaikka Oulun seksuaalirikoksissa kohteena ovat olleet tytöt, myös pojat kokevat seksuaalista häirintää.

– Mediassa ja julkisuudessa tytöt ovat olleet uhreina, mutta onhan totta, että myös pojat kokevat seksuaalista häirintää.

Emilia Hankala, Sara Luoma-aho, Miika Kallioniemi, Linnea Kajava ja Juudit Tuomivaara, Kaakkurin koulun Uutisluokka. Yle Uutisluokka on mediakasvatushanke, jossa nuoret tekevät uutisia omista aiheistaan.