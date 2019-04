Ketkä kylvivät tuhoa Sri Lankassa? Mahdollisia tekijöitä on jo ainakin kaksi

Isis vakuutti tiistaina olevansa vastuussa Sri Lankan suurimman kaupungin ja sen lähialueiden pommi-iskujen sarjasta. Järjestö ei kuitenkaan esittänyt todisteita osallisuudestaan yli 320 ihmisen hengen vaatineisiin iskuihin.

Sri Lankan pääministeri Ranil Wickremesinghe sanoi, että osa iskujen tekijöistä on saattanut käydä kouluttautumassa ulkomailla ja palannut sitten takaisin Sri Lankan saarelle suunnittelemaan operaatiota. Ministeri ei kuitenkaan suoraan maininnut Isisiä syylliseksi, vaan kertoi, että väitteitä tutkitaan. Selvitystyöhön osallistuu myös Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI.

Yhteyksiä Isisiin tukitaan, sillä viranomaiset epäilevät, ettei paikallisilla ryhmillä ole kykyä toteuttaa sunnuntaina nähtyjä, järjestelmällisiä ja laajaa tuhoa aiheuttaneita iskuja. Isis on on vedonnut kansainvälisiä soluja toteuttamaan iskuja eri puolilla maailmaa Syyriassa kärsittyjen takaiskujen vuoksi.

Toinen epäilty taho on Sri Lankassa perustettu NTJ-islamistiryhmä.

Mikä on National Thowheed Jamath (NTJ)- järjestö?

Pienestä ja tuntemattomasta ryhmästä tiedetään hyvin vähän.

Ryhmä on irtautunut 2010-luvulla suuremmasta islamistiryhmästä Sri Lanka Thowheed Jamath (SLTJ)-järjestöstä. SLTJ tunnetaan Sri Lankan valtauskonnon, buddhalaisuuden vastustamisesta.

Myös NTJ on aiemmin rikkonut Buddhan patsaita ja häirinnyt temppelirauhaa. Ryhmän jäseniä epäillään joulukuun 2018 vandalismista Mawanellassa Sri Lankan keskiosissa.

NTJ kiistää osallisuutensa sunnuntaiseen pommisarjaan.

NTJ:n johtaja on Intian tiedusteluviranomaisten mukaan kiihkomielinen Mohamed Zaharan. Itäisessä Batticaloassa oleskeleva Zaharan on omalla Facebook-sivullaan kommentoinut myönteisesti Isisin ideologiaa ja toimintatapaa.

Yleensä ryhmän sometoiminta on ollut satunnaista. Verkkosivuja päivitetään muutaman viikon välein, twitter-tiliä viimeksi maaliskuussa 2018.

NTJ:n ei tiedetä aiemmin tehneen terrori-iskuja. Sri Lanka ei ole muutoinkaan yleisesti tunnettu ääri-islamilaisesta liikehdinnästä.

Muslimeja on Sri Lankan väestöstä noin 10 prosenttia. Vuosien 1983-2009 sisällissodan osapuolia olivat vähemmistöön kuuluvat hindulaiset tamiliseparatistit ja buddhalaisuutta tunnustavat sinhaleesit, jokta ovat Sri Lankassa enemmistönä.

Mitä räjäyttäjistä tiedetään?

Yksi tunnistetuista itsemurhapommittajista oli pidätettynä alkuvuodesta Buddhan patsaan vaurioittamisen vuoksi. Rikospaikkatutkimuksen perusteella kuuteen kohteeseen meni yksi räjähteillä varustettu henkilö. Shangri-La-hotellissa iskijöitä oli kaksi.

Esimerkiksi St Sebastian-kirkon epäilty pommittaja oli silminnäkijöiden mukaan nuori mies, joka taputti tullessaan ulkosalla ollutta pikkulasta päälaelle.

International Crisis Group-laitoksen Sri Lankan johtaja Alan Keenan sanoi BBC:n haastattelussa, että pääsiäissunnuntain pommisarjan toteuttajat vaikuttavat kuuluvan samaan ryhmään Mawanellan patsaanrikkojien kanssa. Keenanin mukaan Sri Lankan poliisi otti kiinni ryhmän nuoria miehiä, jotka olivat opiskelleet saman saarnaajan johdolla.

Tiesikö tiedustelu iskuista etukäteen?

Sri Lankassa tiedustelutoiminnasta on noussut surun keskellä tiedustelun epäonnistumiseen liittyvä myrsky. Parlamentin tiedottaja sanoi maanantaina, että useilta ulkomaisilta tiedustelupalveluilta oli tullut varoituksia iskujen suunnittelusta.

Presidentinkanslian mukaan kansainvälisiä yhteyksiä tutkitaan.

Iskujen valmistelusta ovat antaneet tietoa etukäteen esimerkiksi Intian tiedusteluviranomaiset. Myös Sri Lankan poliisi oli viikkoa ennen pommisarjaa julkaissut tiedusteluraportin, jossa varoitettiin terroritekojen suunnittelusta kristittyijen kirkkoihin. Raportissa mainittiin nimeltä NTJ-järjestö.

Onko muita epäiltyjä?

Aiemmin tiistaina mahdollisena iskujen tekijänä mainittiin myös toinen, paikallinen ja vähän tunnettu aseellinen islamistiryhmä Jammiyathul Millathu Ibrahim.

Asiantuntijat selvittelevät ulkomaisten ryhmien tukea ja yhteyksiä muun muassa rikospaikkatutkimusten avulla. Kirkoissa ja hotelleissa käytettiin ilmeisesti räjähdeliivejä tai -reppuja.

Sri Lankasta on löytynyt myös kotitekoisia räjähteitä julkisilta paikoilta. Ne kertovat, että tekijöillä ei välttämättä ole asiantuntemusta ajastimen tai kauko-ohjaimen avulla räjäytettävän pommin rakentamiseen. Kirkkoihin ja hotelleihin tehtyjen iskujen sarjallinen tekotapa puolestaan viittaisi Isisin kaltaiseen, koordinoituun toimintaan.

Lähteet: BBC, The Hindu, The New York Times