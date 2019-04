Sairaista sarjakuvistaan tunnettu Hugleikur Dagsson uskaltaa vitsailla Suomessa vielä rajummin kuin Islannissa: "Teillä on korkea sietokyky"

– Hei kulta! Illalliseksi on lihapataa.

Islantilaisen Hugleikur Dagssonin, 41, sarjakuvastripissä essuun sonnustautunut mies hämmentää soppaa keittiössä.

Miehen puoliso seisoo kysyvänä ovensuussa.

– Missä lapset ovat?

Kakkahuumorin kuninkaaksi tituleeratun miehen räävittömissä sarjakuvissa tikku-ukoiksi piirretyt hahmot sekaantuvat eläimiin, lapset joutuvat hyväksikäytetyiksi, eivätkä uskonto tai politiikkakaan välty osumilta.

Dagsson tuhahtaa väitteelle, jonka mukaan poliittinen korrektius olisi pilannut huumorin. Islantilaisen mukaan tilanne on päinvastainen. Nykyään on sallittua sanoa yhä enemmän asioita.

– Kuvottavien asioiden esittäminen tikku-ukkojen muodossa luo kontrastin, joka saa ihmiset yleensä nauramaan, Dagsson sanoo. Harri Lehtikevari

Poliittiselle korrektiudelle on myös paikkansa.

– Komedian ekosysteemi tarvitsee poliittisesti korrekteja ihmisiä vetämään rajan, jotta tiedämme mikä raja meidän tulee ylittää, kun kerromme vitsejä. Jos kukaan ei loukkaantuisi siitä mitä teen, yhteiskunnassa olisi jotakin todella pahasti vialla, Dagsson toteaa.

Mutta saako kaikelle tosiaankin nauraa?

Kyllä, sanoo Dagsson. Kunhan tietää, mistä puhuu.

Sarjakuvataiteilija ei piirrä Muhammedia, koska ei tiedä islamista mitään, eikä halua tulla tapetuksi. Hän ei myöskään vitsaile naiseudesta tai valko- ja tummaihoisten eroista.

– Tummaihoiset tekevät sen niin paljon paremmin! He tuntevat tragedian sen taustalla. Jos en tunne tragediaa, en tunne myöskään komediaa, Dagsson sanoo.

Perjantai-dokkarissa Kakkaa, seksiä ja väkivaltaa Hugleikur Dagsson kertoo lisää ajatuksiaan huumorin rajoista:

Perjantai-dokkari vieraili Hugleikur Dagssonin luona Islannissa.

Dagsson vitsailee myös suomalaisista

Hugleikur Dagsson pitelee mikrofonia reykjavikilaisen hostellin alakerrassa.

Dagssonin jaloissa, aivan kaiuttimen vieressä on lunttilappu stand up -keikan sisällöstä. Toisena aihelistalla lukee Finland.

– Ainoastaan suomalaiset ovat masentuneempia kuin islantilaiset. Suomessa itsemurha on olympialaji, Dagsson sanoo mikrofoniin ja yleisö palkitsee koomikon naurulla.

Dagssonin mukaan suomalaiset ovat vähemmän poliittisesti korrekteja kuin islantilaiset.

– He saattavat tulla keikan jälkeen sanomaan, että odottivat jotain vielä kuvottavampaa. Siksi menen joskus Suomessa huumorini kanssa vielä pidemmälle. Suomalaisilla on korkea toleranssi, Dagsson sanoo.

Dagssonin mukaan stand up -komiikassa sovelletaan ajatusta, jonka mukaan asiakas on aina oikeassa. – Jos yleisö ei naura, vika on aina sinussa, Dagsson sanoo. Harri Lehtikevari

Islannin taideakatemiasta valmistunut Dagsson on julkaissut lähes 20 sarjakuva-albumia. Suomessa mies on myynyt yli 70 000 nidettä. Miksi lasten hyväksikäytöstä, väkivaltaisista kuolemista ja eläimiin sekaantumisesta vitsaileva islantilainen on niin suosittu Suomessa?

Dagsson osoittaa historiankirjoja ja pohjoismaalaista mielenmaisemaa.

– Meillä molemmilla on surullinen ja synkkä historia. Mutta teidän historiassanne tapahtui jotakin. Teidän historianne on verisempi, ehkä sillä on ollut jotain merkitystä. Me vain istuimme mudasta tehdyissä majoissamme syömässä lampaan kiveksiä satojen vuosien ajan.

Dagssonin mukaan hyvinvointivaltioissa musiikki ja huumori ovat paradoksaalisesti synkkiä. Rio de Janeiron slummeissa tehdään "maailman onnellisinta musiikkia" samaan aikaan, kun norjalaisessa yläluokkaisessa lähiössä soi tuomiopäivän hevimetalli.

Islantilaisuus on muovannut Dagssonin huumoria.

– Meillä on paskamainen sää, liian kallista ja erittäin huono itsetunto. Me huolehdimme aina, mitä muut ajattelevat meistä islantilaisista, vaikka me olemme pieni saari keskellä ei-mitään, ja tosiasiassa ketään ei todellakaan kiinnosta.

Politiikka kuumentaa tunteet

Yhdestä aiheesta Dagssonin yleisö loukkaantuu kuitenkin useammin kuin muista.

Se on politiikka.

Kun Dagsson pilailee poliittisten puolueiden kustannuksella, ihmiset nousevat puolustuskannalle.

– Muutama päivä sitten tein vitsin lasten hyväksikäytöstä, eikä kukaan sanonut mitään. On mielenkiintoista, että ihmiset loukkaantuvat enemmän poliittisista asioista, kuin sellaisista, mitkä ihmisyydessä ovat oikeasti hirvittäviä, Dagsson toteaa.

Dagsson näkee komedian taustalla jotain yleismaailmallista. Huumorin tarkoitus on nähdä totuus toisessa valossa, käsitellä sitä, mitä muutoin ei voi. Se on aivojemme selviytymismekanismi.

– Huumori tekee meistä ihmisiä.

