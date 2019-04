Pekingin talviolympialaisissa pelataan suomalaisissa lätkäkaukaloissa

Vepen on jo toimittanut jääkiekkokaukaloita Kiinaan.

Joustokaukaloita valmistava suomalaisyritys on saanut merkittävän tilauksen Pekingin talviolympialaisiin.

Tuusulalainen jääkiekkokaukalojen valmistaja Vepe on voittanut 2022 Pekingin talviolympialaisten jääkiekkokaukalotoimitukset yhdessä kiinalaisen kumppaninsa, valtio-omisteisen China Sports Facility Construction Co. Ltd. kanssa. (CSFC)

Vepe toimittaa kiinalaiskumppanin kanssa jääkiekkokaukalot myös paralympialaisiin.

CSFC on osa China National Sports Groupia (CNSG), joka on Kiinan johtava, valtion omistama urheilurakentamisen konserni.

Ensi vaiheessa sopimus kattaa viisi huipputason joustokaukaloa, jatkosta sovitaan erikseen. Sopimuksen kauppahintaa ei kerrota. Vepen liikevaihto on 14 miljoonaa euroa ja se työllistää Tuusulassa Uudellamaalla noin 50 henkilöä.

Viimeisten kolmen vuoden aikana Vepe on toimittanut jääkiekkokaukalot Kiinan suurimpiin monitoimiareenoihin kuten Peking Wukesong Centeriin, Shenzhen University Sport Centeriin ja Chongqing Banan Sport Centeriin.

Näiden lisäksi tuotannossa on jo toimitukset Xi’anin uuteen monitoimiareenaan, tulevaan China National Games päänäyttämöön sekä Rizhao Ice Arenaan.

Vepen toimitusjohtaja Antti Terkomaa vienninedistämismatkalla Pekingissä parlamenttitalossa, kun Suomen ja Kiinan presidentit avasivat talviurheiluvuoden 2019. Vepe

Vepe on toimittanut jääkiekkokaukaloita Kiinaan jo 15 vuotta. Varsinainen työ kohti Pekingin kisoja alkoi jo keväällä 2016.

Lisää vauhtia olympiahanke sai presidentti Sauli Niinistön ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin tapaamisesta Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapaamisessa. Tapaamisessa sovittiin Kiinan ja Suomen talviurheiluvuodesta.

Vepe on Business Finlandin Kiinan talviurheiluklusterin perustajajäseniä, ja se on ollut vahvasti mukana Suomen valtion Kiinaan kohdistuvilla talviurheilun vienninedistämismatkoilla, viimeksi tammikuussa tasavallan presidentin Sauli Niinistön johtaman delegaation mukana.

Vepen toimitusjohtajan Antti Terkomaan tiedotteessa painotetaan Suomen valtion ja sen ylimmän johdon tärkeää osuutta suomalaisen talviurheiluosaamisen ja sen viennin edistämisessä Kiinaan.

Myös jääkiekkoseura Jokerit on tehnyt jääkiekkoa tunnetuksi Kiinassa, mikä on osaltaan parantanut suomalaisen tarlviurheilun näkyvyyttä Kiinassa.

