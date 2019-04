Nuoren opiskelijan kesätyö vanhustenhoidossa johti merkittävään havaintoon – kohta hänen keksintönsä voi pelastaa janoisen vanhuksen hengen

Miltä kuulostaisi hammasharja, jolla selviäisi harjauksesta kymmenessä sekunnissa? Sellaisen harjausvekottimen ovat kehittäneet opiskelijat Samu Syväoja ja Jani Perttilä J. Hyneman Centerissä Lappeenrannassa.

– Haluttiin nopeuttaa hampaiden harjausta ja tehdä rahaa, nauravat miehet syitä kapistuksen keksimiseen.

Pikahammasharjassa on suun muotoinen suulake, joka työnnetään suuhun. Kymmenen sekunnin jälkeen pitäisi olla puhdasta. Mikko Savolainen / Yle

Miehet näyttävät 3D-tulostettua keksintöään. Laite on tarkoitus panna suuhun, ja harjaspäät tekevät työn muutamassa sekunnissa. Harjaspäätä voi vaihtaa kojeeseen samalla tavalla kuin sähköhammasharjassakin.

Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa Lappeenrannassa sijaitseva J. Hyneman Center on työpaja, jossa eri alojen osaajat ja opiskelijat voivat kehitellä uusia keksintöjä ja innovaatioita.

Paja muistuttaa yläkoulun teknisen ja tekstiilityön luokkia, joissa ovat valmiina kaikki työkalut ompelukoneesta viiloihin ja hitsauslaitteisiin. Työpaja avattiin viime syksynä.

Jamie Hyneman avasi viime syksynä nimeään kantavan työpajan ja auttoi opiskelijoita keksintöjen parissa. Petri Kivimäki /Yle

Päältäajettava jääkaappi ja monia muita

Myytinmurtaja-telkkariohjelmasta tuttu Jamie Hyneman on teknillisen yliopiston kunniatohtori. Hän halusi tartuttaa oman kokeilunhalunsa yliopiston ja läheisen ammattikorkeakoulun opiskelijoihin.

Niinpä Lappeenrannassa yliopiston aulassa on nyt esillä 29 keksintöä, joita talven tunteina on kehitelty myytinmurtajan työpajassa. Sieltä on putkahtanut hauskoja esineitä: esimerkiksi päältäajettava jääkaappi ja pullonavaaja, jolla saa avattua korillisen pulloja yhdellä nykäyksellä.

Tutkijaopettaja Markku Ikävalkon mukaan hauskat keksinnöt ovat tärkeitä.

– Keksimiseen liittyy leikkiminen. Kun kehittelee jotain hassua, niin siinä tulee yleensä keksineeksi jotain muuta uutta ja jännää. Jos koittaa koko ajan olla järkevä, se ei välttämättä aukaise mieltä.

Ikävalko kertoo, että opiskelijat ovat innoissaan työpajasta ja ahkeroivat siellä myös kouluaikojen ulkopuolella.

Älymuki pitää sisällään paljon tekniikkaa. Muun muassa radioaaltojen välityksellä muki ilmoittaa etänä paljonko nestettä on juotu. Mikko Savolainen / Yle

Älymuki kotihoitoon

Henry Hiltunen on suunnitellut älymukin, jolla voidaan seurata etänä, paljonko esimerkiksi ikäihmiset juovat nesteitä. Uuden laitteen pitäisi helpottaa kotihoidon arkea.

– Tarvittaessa älymuki voi ilmoittaa hoitohenkilökunnalle, että pitää lähteä tarkastamaan tilanne, jos henkilö ei ole juonut tarpeeksi. Älymukin avulla saadaan helpotettua hoitohenkilökunnan taakkaa, ynnää Henry Hiltunen.

Idean isä on Hiltusen ystävä Timo Tuononen, joka oli kesätöissä kotihoidossa.

– Siellä hänellä syntyi idea laitteesta, jolla pystyttäisiin seuraamaan juovatko ihmiset tarpeeksi.

Tuononen perusti yrityksen ja antoi työtilauksen älymukin suunnitteluun yliopiston J. Hyneman Centerille.

Neljän hengen opiskelijatiimi teki työtä käskettyä ja suunnitteli mukin. Työryhmä on tehnyt kahden kuukauden aikana neljä prototyyppiä älymukille.

– Toiveissa on saada älymuki markkinoille ensi vuonna tai mahdollisesti jo tänä vuonna, sanoo Hiltunen.

Pullotus- ja korkituslaite syntyi opiskelijoiden omien tarpeiden pohjalta. Mikko Savolainen / Yle

Viinit pulloon napin painalluksella

Opiskelijat pyytävät anteeksi kovaäänistä laitettaan. He painavat valokatkaisijan näköistä painiketta ja kotiviini pörähtää pulloon.

Opiskelija Arttu Lassila on aktiivinen kotiviinin tekijä. Hän suunnitteli työryhmänsä kanssa kotiviinin sähköisen pullotus- ja korkituskoneen.

– Ihan käytännöllisyyden takia kone suunniteltiin. Ainahan yritetään parantaa maailmaa. Näin sitä askel kerrallaanhan tehdään, kertoo Lassila naurahtaen syitä koneen syntyyn.

Opiskelijaporukka on tehnyt teollisuuden tarpeisiin pinoamislaitteen. Esillä oli keksintöön liittyvä lukituslaite. Mikko Savolainen / Yle

Pinoamislaite teollisuudelle

Työpajassa on suunniteltu talven aikana myös teollisuuden arkea helpottavia keksintöjä kuten esimerkiksi automatisoitu pinoamislaite.

– Tarkoitus on säästää lattiatilaa ja vähentää manuaalista nostamista, mikä taas parantaa ergonomiaa työpaikalla, kuvailee opiskelija Joel Oksanen laitetta.

Opiskelijat näyttävät pöydällä olevaa lukituslaitetta ja televisioruudulla pyörii video, jossa demostroidaan laitteen käyttöä. Laite on pian ehkä jo ensimmäisessä teollisuus yrityksessä käytössä.

– Tämä on ihan kaupallinen projekti. Teollisuudessa oli tarve tällaiselle laitteelle. Me kävimme tutustumassa tilanteeseen ja ratkaistiin ongelma. Nyt yritys on kiinnostunut meidän keksinnöstämme, ja katsotaan meneekö se vielä tarjouskilpailusta läpi, sanoo Oksanen.

Lassi Onne on rakentanut sähköviulun. Viulua on kokeillut myös miehen tyttöystävä, joka on pitkään soittanut viulua. Mikko Savolainen / Yle

Sähköviulu ilman soittotaitoa

Kevytrakenteinen, vanerista tehty sähköviulu lepää Lassi Onnen pöydällä. Mies pyörittelee käsissään piuhaa, jonka avulla viulu saadaan soimaan pienen kaiuttimen kautta.

Onne nostaa viulun ja alkaa soittaa. Soittotaito ei ole häävi, mutta ääntä silti soittimesta lähtee. Viulua on kokeillut myös miehen puoliso, joka on soittanut viulua 14 vuotta.

Mies on mieltynyt puurakentamiseen ja päätti tehdä viulun. Kohta tulee myös sähkösello, jonka prototyyppi valmistuu kesän lopulla. Rakentajan mielestä sähköviulun etuihin kuuluu sen edullinen valmistushinta, joka on sadan euron luokkaa.

– Soittimet ovat haastavia tehdä ja tykkään rakennella puusta. Ja halusin opetella soittamaan viulua, ynnää Onne syitä viulun rakentamiseen.

Viulun sointi on sähköinen ja säröinen, mutta se johtuu Onnen mukaan pienestä kaiuttimesta ja piuhoista. Paremmalla vahvistimella viulusta saisi kauniimman äänen..

Päältäajettava jääkaappi on opiskelijoiden hyötykapistus, jotta muun muassa juomat pysyvät kylminä. Mikko Savolainen / Yle

Jamie Hyneman on nähnyt työpajan keksintöjä

Tutkijaopettaja Markku Ikävalko kertoo, että he ovat olleet keksintöjen tiimoilta yhteydessä yliopiston kunniatohtori Jamie Hynemaniin. He ovat esitelleet työpajan aikaansaannoksia myytinmurtajalle.

– Hän on nähnyt nämä keksinnöt videopalaverin kautta. Vielä ei tiedetä, milloin Hyneman saapuu seuraavan kerran Lappeenrantaan, sanoo Ikävalko.

Osa J. Hyneman Centerin keksinnöistä päätyy markkinoille. Yritysyhteistyö on aina ollut Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston valtti.

–Aivan alusta alkaen vuodesta 1969 yritykset ovat olleen vahvasti mukana meidän yliopistossamme. Diplomi-insinöörityöt tehtiin alusta lähtien yrityksille, kertoo Ikävalko.

Milloin sitten päästään pesemään hampaat 10 sekunnissa?

Automaattista hammasharjaa kehittäneet opiskelijat Samu Syväoja ja Jani Perttilä kertovat, etteivät ole varmoja jatkuuko pikahammasharjan kehittely. Se on heidän yhden yliopistokurssinsa lopputyö. Ja voi olla, että siksi se jääkin.

J. Hyneman Centerissä porukka opiskelijoita pähkäilee, miten saisi luotua parhaiten terästangon taivutuslaitteen. Mikko Savolainen / Yle

