Bensan keskihinta pompahti: +13 senttiä litralta verrattuna tammikuuhun – Dieselkuskit päässeet vähemmällä

Huoltoaseman kassalla sen on jo moni huomannut: Bensan hinta on noussut.

Tankillinen bensaa maksaa nyt kahdeksasta yhdeksään prosenttia enemmän kuin vuoden alussa.

95-oktaanisen bensan keskihinta oli Tilastokeskuksen mukaan tammikuussa 1,44 euroa litralta. Tämän päivän keskihinta on polttoaine.net-sivuston mukaan 1,57 euroa.

98-oktaaninen bensalitra on kallistunut saman verran, 13 senttiä.

70 litran tankkia täyttäessä loppusumma on nyt yli yhdeksän euroa tammikuista suurempi.

Bensiinin hinta on kivunnut alkuvuonna. Keskihinnat lokakuusta 2018 maaliskuuhun 2019 perustuvat Tilastokeskuksen keräämään tietoon. Huhtikuun 23. päivän keskihinta on polttoaine.net-sivustolta. Yle Uutisgrafiikka

Dieselin hinnannousu on ollut maltillisempaa, kolme senttiä litralta.

Dieselauton kuljettajan lasku 70 litran tankin täytöstä on sekin noussut tammikuusta hieman yli kaksi euroa.

Polttoaineiden hintavertailu muuttui alkuvuonna, kun alan etujärjestö Öljy- ja biopolttoaineala ry lopetti toimintansa. Nyt hintoja seuraa Tilastokeskus.

Kesä lisää kulutusta

Mikä sitten on saanut bensan hinnan alkuvuonna nousuun?

Siihen on vaikuttanut useampi tekijä, sanoo öljynjalostusyhtiö Nesteen energia-asiantuntija Lauri Kärnä.

Kärnä on Suomen kokeneimpia öljy- ja energia-analyytikkoja. Mikko Kilpinen / Yle

Kuten joka vuosi, bensan hinta nousee kesän lähestyessä.

Kesällä lomaillaan ja on aikaa ajella, joten polttoainetta kuluu enemmän, Kärnä selittää. Erityisesti Yhdysvalloissa bensaa kuluu kesällä enemmän.

Lisäksi kesällä käytettävässä polttoaineessa on vähemmän höyrypainetta säätelevää butaania, joten se on tuottajalle kalliimpaa, hän jatkaa.

Myös amerikkalaisten jalostamojen tekniset ongelmat voivat näkyä suomalaisella pumpuilla.

Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsevilla jalostamoilla on tänä keväänä ollut tavanomaista usempia yksiköitä rikki ja viikkoja poissa käytöstä, Kärnä sanoo.

Yhdysvaltain omasta tuotannosta ei ole sen takia riittänyt kaikille halukkaille bensan ostajille.

Euroopasta on siksi viety bensaa Yhdysvaltoihin, ja se on supistanut Euroopassa tarjolla olevan polttoaineen määrää. Sen seurauksena Euroopassakin bensasta on voitu pyytää korkeampaa hintaa.

Tuotanto harvojen käsissä

Ja sitten se ilmeisin: bensiinin raaka-aineen eli öljyn hinta. Pohjanmeren Brent-viitelaadun hinta on noussut vuoden alusta lähes parilla kympillä noin 74 dollariin barrelilta. Barreli on noin 159 litraa.

Yle Uutisgrafiikka

Joulukuussa Saudi-Arabian johtama öljynviejämaiden järjestö OPEC päätti vähentää öljyntuotantoa, koska siitä saatava hinta oli liian alhainen. Hinta kääntyikin pian nousuun.

Öljy on myös maailmanpolitiikan peliväline. Yhdysvallat ilmoitti maanantaina, että se aikoo estää öljynviennin Iranista kokonaan. Aiemmin huhtikuussa maa kertoi kohdistavansa talouspakotteita Venezuelan öljyvientiin.

“Paluu normaaliin”

Polttoainemarkkinoita tarkkaan seuraavan Lauri Kärnän mukaan bensiini ei oikeastaan ole kallistunut, vaan sen hinta on pikemminkin palannut erittäin matalalta normaalille tasolle.

Viime lokakuussa bensiinin hinta laski Suomessa niin alas, että diesel oli paikoin jopa sitä kalliimpaa. Perinteisesti diesel on erilaisen verotuksen takia edullisempaa kuin bensiini.

– Monen kuukauden ajan oli nippa nappa että jalostaja sai omansa takaisin, Kärnä sanoo.

Nyt näyttää, että perinteinen järjestys on palannut, kun diesel on kallistunut bensaa maltillisemmin. Se on Kärnän mukaan muun muassa lämpimän talven ansiota.

Tulevasta hintakehityksestä hän ei osaa eikä haluakaan sanoa mitään jo sen takia, että työnantaja Neste on yksi alan merkittävistä toimijoista.

– Hintojen ennustaminen on todella hankalaa, kun raakaöljyn hinnan kehitykselle on niin monia polkuja.

Lue lisää:

Tämä mies tietää, mitä bensa maksaa huomenna, mutta nyt hänkin varoo sanojaan – Suomessa tankataan kalleinta bensaa yli kolmeen vuoteen