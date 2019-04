Raitis leimataan tiukkapipoksi ja hän kohtaa jopa vihaa: “Luuletko, että saunaillassa vaan saunotaan ja sitten lähdetään kotiin?”

Alkoholin käyttö on viime vuosikymmeninä arkipäiväistynyt Suomessa.

Arkenakin saatetaan ottaa lasi viiniä ruuan kanssa ja alkoholi tuntuu kuuluvan itsestäänselvyytenä juhlaan kuin juhlaan.

Muita juhlijoita ärsyttää, jos joku ei juo. Tämä oli viesti monella vastaajalla, kun kysyimme yleisöltä raittiuden peittelystä eri tilanteissa.

Saimme kysymykseen toista sataa vastausta.

Syitä raittiuteen löytyi muun muassa sairaudesta, uskonnosta, treeniaikataulusta, raskaudesta tai riippuvuuksista. Useimmat vastaajat kertoivat olevansa raittiita ihan muuten vaan, ilman mitään erikoisempaa syytä.

Alkoholin arkipäiväistymisen lisäksi myös alkoholin aiheuttamat sikiövauriot ovat yleistyneet. Aihetta käsitellään tänään A-studiossa.

Raitis saa osakseen muiden vihat

Kun alkoholia on tarjolla, moni vastaaja joutuu vastaamaan kiusallisiin, henkilökohtaisiin kysymyksiin. Jos vastausta ei tule, alkoholia myös tuputetaan.

“Kun syksyllä jätin alkoholin käytön pois opiskelijatapahtumissa, niin alkoi kyselyt "Onko pullat uunissa?" Kyselyt osuivat sinällään oikeaan, mutta suorat utelut eivät tuntuneet mukavalta.”

“Jos et ole autolla, olet ehkä raskaana. Mutta jos et ole raskaana, olet selityksen velkaa. Ihmiset eivät yleensä ymmärrä, että joillekin jo lasillinen on liikaa.”

Monet vastaajat kuvailivat, että ympärillä oleville ihmiselle tulee raittiin seurassa tarve selitellä omaa juomista:

“Normaalisti täysin järkeville ihmisille näyttää tulevan jotenkin kiusallinen olo jos joku ei halua juoda Yhtään. Aivan kuin heidän juomisensa korostuu tai näyttäytyisi pahalta, jos joku on raitis, ja siksi pitää saada se yksikin juomaan edes jotain.”

Suuri osa vastaajista koki jääneensä ryhmässä ulkopuoliseksi lopetettuaan juomisen.

“Sain kyllä olla kuskina ja oksennusten siivoojana, mutta mukaan menoon ei sitten enää päässytkään.”

“Kyllä pännii kun kutsut biletyksiin loppuvat hiljalleen, kun ei ota. “

Osa vastaajista kertoi myös joutuneensa vihan kohteeksi kertoessaan raittiudestaan.

“Minulle on sanottu monia kertoja ikävästi raittiudestani, kuten: joskus olis kiva pitää juhlia, joissa ei olis pettureita, että kaikki pitäis hauskaa.”

“Uuden duunin ekassa saunaillassa yks jäbä suorastaan suuttui mulle ja kyseenalaisti mun läsnäolon saunaillassa. Että luulenko mä että siellä vaan saunotaan ja sitten lähdetään kotiin?”

Selittelyssä ja peittelyssä luovuus palkitaan

Kaikki eivät halua käydä toistuvia keskusteluja raittiutensa syistä. Kiusallisiin kysymyksiin on keksitty monia oivia vastauksia.

“Sanon, että en voi ottaa, koska olen autolla. Ja sitten hyppää taksin takapenkille. Kyllähän silloinkin tavallaan ollaan autolla liikkeellä.”

“Yritän heittää jotain keventävää, kuten: En ota kun ei tullut painitrikoita mukaan koska haluan aina niin kovin painia kun tulen humalaan.”

“50+ ikäisenä naisena on jo hauskaakin vastata, että "mieti sitä, ehkä oon raskaana".”

Paljon yleisempää vastauksissa kuitenkin on, että juomattomuutta peitellään eri tavoin.

“Joskus matkoilla tilaan oluen vaikkei haluttaisikaan, ja kyllä sen joku muu napsii jos siirtelee lasiaan sopivasti.”

“Välillä tulee kierrätettyä pulloa ringissä mutta ei ite tule otettua mitään pullosta. Nostaa vain sen huulille ja on juovinaan. Ei pitäisi joutua näin tekemään välttääkseen nöyryytyksen ja vittuilun.”

Myös raittiudesta tietävä seuralainen voi tulla apuun:

“Valveutuneet ja tilanteen tasalla olevat kollegat ovat monesti "pelastaneet" minut sitten juomalla ensin oman lasinsa tyhjäksi ja vaihtamalla sen sitten salakähmäisesti täyteen lasiini.”

Raittiin elämää ei tehdä helpoksi

Vaikka moni kysymykseen vastanneista kertoi, että alkoholittomia vaihtoehtoja on nykyisin hyvin tarjolla, olisi juhlien järjestäjillä vielä varaa myös petrata.

“Olen yrittänyt pitää puoleni sen suhteen, että juhlissa ja työpaikan tilaisuuksissa tarjolla olisi laadukkaampia ja juhla-ateriaan sopivampia alkoholittomia vaihtoehtoja kuin vain kolajuomia, mineraalivettä tai lasten mehuja.”

“Juhliin ilmoittauduttaessa kysytään aina, olenko laktoositon, gluteeniton vai vegaani, juomarajoituksista ei olla kiinnostuneita.”

Useampi vastaaja kokee joutuneensa suorastaan nöyryytetyksi pyytäessään alkoholitonta juotavaa:

“Alkoholipitoiset juomat on laitettu kauniisti esille, kuohujuomat jalallisissa laseissa ja erikseen olen joutunut kyselemään alkoholittomia juomia ja hakemaan itse jostakin jonkin limsapullon kuin pikkulapsi.”

Kaikesta huolimatta vastauksista kävi myös selväksi, että juhliminen onnistuu myös ilman viinaa:

“Aikamoinen luuseri pitää olla, jos ei uskalla karaokea laulaa tai suihkulähteessä uida selvänäkin.”

