Herätys: Vanhuspalveluihin harvoin yllätystarkastuksia, eduskunnalle valitaan puhemiehistö, kesälämpimät jatkuvat

Vanhusten palvelutaloihin tehdään vain harvoin yllätystarkastuksia

Ylen keräämän aineiston perusteella yllätystarkastukset yksityisten tarjoamaan tehostettuun vanhusten palveluasumiseen ovat harvinaisia. Kunnat luottavat vahvasti yksiköiden omavalvontaan. Osa on myös lisännyt valvonnan määrää tai yllätyksellisyyttä yksityisiä hoivayrityksiä koskeneiden kohujen vuoksi.

Eduskunta saa väliaikaisen puhemiehistön

Puhemies Paula Risikko ja presidentti Sauli Niinistö istuntosalissa eduskunnan vaalikauden päättäjäisissä 10. huhtikuuta. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Eduskunta jatkaa tänään järjestäytymistä vaalien jälkeen. Keskipäivällä alkavassa täysistunnossa eduskunnalle valitaan väliaikainen puhemiehistö. Kolmen suurimman puolueen ehdokkaat ovat Antti Rinne (sd.), Juho Eerola (ps.) ja Paula Risikko (kok.). Heidät todennäköisesti myös valitaan. Kolmikko jatkaa, kunnes uusi hallitus on muodostettu. Rinteestä tulee väliajaksi puhemies, muut ovat varapuhemiehiä.

Kaksipuoluejärjestelmää ei Espanjassa enää ole, mutta mitä tilalle?

Victor Leren / EPA

Espanjassa järjestetään sunnuntaina parlamenttivaalit, jotka ovat jo kolmannet vaalit neljän vuoden sisällä. Pääministeripuolue sosialisteille ennustetaan vaalivoittoa, mutta uudet puolueet voivat vielä aiheuttaa yllätyksen. Toimittaja Maija Salmen kirjoitus avaa Espanjan vaalien tärkeimmät kysymykset.

Suomalaismepeillä on vaikutusvaltaa

Selvityksen teki Votewatch-järjestö. Laurent Dubrule / EPA

Suomalaiset europarlamentaarikot ovat sijoittuneet kärkikastiin selvityksessä, jossa vertailtiin parlamentin jäsenten vaikutusvaltaa. Kolme suomalaista yltää Votewatchin sadan vaikutusvaltaisimman parlamentaarikon listalle: Heidi Hautala (vihr.), Petri Sarvamaa (kok.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.).

Aurinko jatkaa lämmittämistään

Yle

Lähipäivät ovat edelleen aurinkoisia ja lämpimiä. Lämpötila kohoaa kesäisiin lukemiin varsin yleisesti. Etelä- ja Länsi-Suomessa sisämaassa lämmintä on paikoin jopa yli 20 astetta. Pohjois-Lapin yllä on säärintama, jonka vuoksi pilvisyys on osissa Lappia ajoittain runsasta.

