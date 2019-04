Seitsemän valtuutettua vaati, että lapsille opetetaan, että tyttö on tyttö ja poika poika – kunta hukkui viesteihin ja kohuesitys haudattiin

Aloite perinteisen sukupuolijaon opettamisesta on käsitelty Orivedellä loppuun. Sukupuolirooleja käsitellyt valtuustoaloite on herättänyt koko Suomessa huomiota.

Seitsemän valtuutettua vaati Orivedellä, että lapsille opetetaan, että tyttö on tyttö ja poika poika. Yle kertoi aloitteesta ensin viime helmikuussa.

Seitsemän valtuutetun aloitteen nimi oli "Aloite terveiden sukupuoliroolien tukemisesta Oriveden kaupungin toiminnassa". Valtuustoaloitteen mukaan Orivedellä pitää tehdä linjaus, että sukupuolia on kaksi.

– Tytöt ovat tyttöjä ja pojat poikia. Tämä perustavaa laatua oleva totuus on unohtumassa nyky-yhteiskunnan myllerryksessä, sanottiin kohua herättäneessä aloitteessa.

Aloitteessa vaadittiin, että Orivesi pyytää selvityksen kouluissa ja päiväkodeissa käytettävästä opetusmateriaalista, joka liittyy sukupuoliin.

Nuorisovaltuusto vastusti esitystä. Nuorisovaltuutettujen mielestä jokaisen nuoren pitää saada olla sellainen kuin on.

Esitys ei johda toimiin

Oriveden kaupunginvaltuusto yhtyi tiistaina illalla (siirryt toiseen palveluun) kaupunginhallituksen toteamukseen, että sukupuolirooleja käsitellyt valtuustoaloite on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain vastainen, eikä se aiheuta enempää toimenpiteitä.

Oriveden kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila kertoi valtuustossa, että aloitteen tekijät eivät olleet kovin hyvin perillä tasa-arvolaista.

– Koulussa kukaan ei käännytä ketään, vaan sukupuolitietoinen kasvatus tarkoittaa, että kasvatus- ja opetushenkilöstö on tietoinen erilaisista identiteeteistä, ja jokaista lasta tuetaan sellaisena kuin hän on, Mattila kertoi Oriveden virallisessa Twitter-kanavassa (siirryt toiseen palveluun).

Viestejä tuli valtavasti

Valtuutettu Eliisa Suhonen (sd.) ihmetteli Twitterissä, kuinka paljon aloite työllisti ja miten käy kunnan imagon. Suhosen mukaan puhelin soi kolme viikkoa aloitteen jälkeen.

Kasvatus- ja opetusjohtajan mukaan aloite työllisti tosi paljon ja viestejä tuli valtavasti.

Aloitteen allekirjoittanut Sami Kymäläinen kertoi valtuutossa, että asiassa on tehty ylitulkintaa. Aloitteessa ajettiin hänen mukaansa vain normaalia kasvatusta, ei luokittelua oikeaksi tai vääräksi.

– Lapsen tukeminen ei tarkoita kokemuksen vahvistamista, vaan lapsen hyväksymistä. Henkilöstö ei tee diagnooseja, kasvatus- ja opetusjohtaja Mattila vastasi valtuustossa.

Valtuutettuja kiusasi aloitteen mukaan esimerkiksi tyttö- ja poikaurheilijan palkinnon poistaminen Orivedellä.

– Kuntalaisilta saadun palautteen perusteella on syytä epäillä, että myös kouluissa on ainakin ajoittain kerrottu lapsille ja nuorille sukupuolineutraalisuutta ja kokemukseen perustuvaa sukupuolisuutta tukevia väitteitä, aloitteessa sanottiin.

Seta kimpaantui

Seta kimpaantui Oriveden aloitteesta. Pirkanmaan Setan puheenjohtaja Minna Minkkinen (vas.) sanoi, että sukupuolen moninaisuuden kieltäminen on haitallista erityisesti lapsille ja nuorille.

Minkkisen mukaan kouluterveyskyselyssä yli viisi prosenttia kertoi sukupuolekseen jonkin muun kuin syntymässä määritetyn.

– Sateenkaarinuorilla eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla nuorilla on kohonnut itsemurhariski. Aikuisten ja etenkin kuntapäättäjien tehtävä on taata lapsille ja nuorille sellaiset kasvuolosuhteet, että he voivat olla turvallisesti sellaisia kuin ovat. Siihen ei kuulu aloitteen kaltainen transfobinen sukupuolen moninaisuuden kieltäminen, Minkkinen kertoi.

Opetushallitus kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), millaista sukupuolitietoinen opetus on.

– Kyllä sukupuolten tasa-arvo kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Seksuaalisten suuntautumisten ja identiteettien moninaisuuden tunnistaminen kuuluu sukupuolitietoiseen opetukseen ja ohjaukseen, Opetushallituksen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksikön päällikkö Ulla Laine sanoi Ylelle aiemmin.

Tällöin noudatetaan Laineen mukaan tasa-arvolakia, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädäntöä sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita.

