"Minulta ei ole koskaan aiemmin kysytty näin usein, koska aion hankkia lapsia", kansanedustaja Iiris Suomela, 24, sanoo – mieskollega ei saa uteluja

Mustaan pukuun pukeutunut mies ja vihreään mekkoon pukeutunut nainen poseeraavat aamuauringossa eduskuntatalon portailla. Pienen matkan päässä samoilla rappusilla ilmastonmuutosta vastustavat mielenosoittajat odottavat työtään aloittavia kansanedustajia.

Menossa on eduskunnan entisen ja nykyisen kuopuksen epävirallinen kapulan vaihto. Tosin nyt ei vaihdeta kapulaa vaan lämpimät onnittelut ja halaukset. Ilmari Nurminen, 28, ja Iiris Suomela, 24, ovat vanhoja tuttuja Tampereen yliopistosta ja opiskelijapolitiikasta.

Iiris Suomela pyrki eduskuntaan toista kertaa, ja nyt tärppäsi vajaan 5 000 äänen turvin. Vihreiden tamperelainen ääniharava aloittaa työnsä innostuneena.

– Todella hyvin mielin, loistavin mielin. Meillä on aivan loistava mahdollisuus korjata Suomen suunta, ja sitä innolla odotan.

Iiris Suomela (vihr.) nousi eduskuntaan toisella yrittämällä. Kuuluisa kuppila oli vielä hiljainen haastatteluhetkenä tiistaiaamuna. Torstaina eduskunnan kahvilassa kuhisee valtiopäivien avajaisten takia. Petra Ketonen / Yle

Ilmari Nurmisella on alkamassa toinen kausi SDP:n kansanedustajana. Sastamalalainen Nurminen keräsi nyt lähes 10 000 ääntä.

– Muistan, kun neljä vuotta sitten kipusin nämä portaat. Ja nyt on vähän samanlainen tunnelma. Olen tehnyt kovasti töitä, ja kannatukseni kaksinkertaistui. Fiilis on onnellinen, nöyrä ja kiitollinen.

Kansanedustajat astelevat portaat ylös ja sisälle eduskuntataloon. Myös Suomela tuntee talon hyvin. Vihreiden nuorten puheenjohtajana hän on osallistunut eduskuntaryhmän kokouksiin kahden vuoden ajan. Tosin tästä eteenpäin hänen ei enää tarvitse käyttää vierailijoiden ovea.

Perheutelut yllättivät

Sisällä eduskuntatalossa Ilmari Nurminen tervehtii kaikkia ja halaa monet työntekijät ja kansanedustajakollegat. Nurmisen mukaan eduskunta on hyvä työyhteisö.

– Kannustan kaikkia uusia kansanedustajia tutustumaan ja verkostoitumaan, sillä täällä on tosi upeita ihmisiä töissä.

Myös Iiris Suomela tervehtii monia tuttuja ja esittäytyy uusille ihmisille. Suomelasta on tehty lukuisia juttuja sen jälkeen, kun hän tuli valituksi. Uuden eduskunnan kuopus kiinnostaa ihmisiä.

Suomelaa ei haittaa, että hänen ikänsä otetaan aina esiin. Se kummeksuttaa, että häneltä on alettu kysellä perheen perustamisesta.

– Minulta ei ole koskaan aiemmin kysytty näin usein, koska aion hankkia lapsia ja aionko hankkia lapsia. Tämä on tullut yllätyksenä. Eikä kukaan ole kiinnostunut nuorten miesten perhesuunnitelmista. Se on tullut outona juttuna.

Ilmari Nurmiselta ei ole kysytty perheen perustamisesta. Hän oli neljä vuotta sitten samanikäinen kuin Suomela on nyt.

– Olin viime kaudella se nuorin, ja on kiva antaa se titteli eteenpäin.

Paternosterhissejä saavat käyttää vain eduskuntatalossa työskentelevät. Petra Ketonen / Yle

Nurminen on 28-vuotiaana edelleen eduskunnan nuorimmasta päästä. Nurmista ei haittaa, että hänestä puhutaan "nuorena".

– Viime kerralla en vaalikampanjaa tehdessäni oikeastaan kertonut ikääni ihmisille. Ajattelin, että kaikki pitivät minua liian nuorena. Nyt ajattelen, että se on vahvuus. Osaa katsoa asioita uudella tavalla eikä ole vanhoihin kaavoihin kangistunut.

Nurminen on profiloitunut sosiaalipoliitikkona. Suomelalle tärkeimmät asiat ovat ilmaston suojelu, tasa-arvo ja koulutusleikkauksista luopuminen.

Suomelan mielestä politiikassa pitää ajatella omaa elinikää pitemmälle.

– Ajattelen, että vähintään sadaksi vuodeksi ollaan tekemässä. Se on oikeastaan ainoa aikajänne, joka riittää, että pystytään tekemään kestävää ilmastopolitiikkaa.

Ex-kuopuksesta muiden nuorten mentoriksi

Eduskunnan tilastot kertovat (siirryt toiseen palveluun), että nykyisten kansanedustajien keski-ikä on 47 vuotta. Vappuna 25 vuotta täyttävä Iiris Suomela on nuorin ja 72-vuotias Erkki Tuomioja (sd.) vanhin. Eduskunnassa on nyt kahdeksan alle 30-vuotiasta kansanedustajaa.

Ilmari Nurminen aikoo toimia nuorten edustajien mentorina eli opastajana.

– Haluan kannustaa uusia tarttumaan rohkeasti hallitusohjelmaneuvotteluihin, tähtäämään kunnianhimoisesti niihin valiokuntiin, jotka kiinnostavat ja kysymään apua.

Nurminen antaa Suomelalle yksinkertaisen neuvon.

– Ihan kuin mihin vain työpaikkaan mennessä. Opettelet, olet aktiivinen ja teet parhaasi. Se riittää.

Ilmari Nurminen (sd.) haluaa auttaa nuoria kansanedustajia alkuun. Petra Ketonen / Yle

Sekä Nurminen että Suomela haluavat olla aktiivisesti mukana neuvottelemassa hallitusohjelmasta. Suomelan suunnitelmat kansanedustajuudesta saattavat tosin muuttua, sillä hän on ehdolla myös eurovaaleissa.

– Viime vaaleissa vain noin 10 prosenttia nuorista äänesti, ja koen äänestysaktiivisuuden nostamisen yhdeksi tärkeimmistä tehtävistäni näissä vaaleissa.

Suomela aikoo ottaa paikan vastaan, jos äänimäärä riittää europarlamenttiin saakka.

Valtiopäivien avajaisia voi seurata Yle Areenassa torstaina kello 13.25 alkaen.

Lue myös:

Kehottaako presidentti Sauli Niinistö parantamaan Suomen kykyä terrorismin torjunnassa? Katso valtiopäivien avajaiset suorana kello 13.25

Rinne valittiin eduskunnan väliaikaiseksi puhemieheksi, Eerola ja Risikko varapuhemiehiksi

Tamperelainen Iiris Suomela, 24, on uuden eduskunnan kuopus – "Muutan pois keittiöttömästä yksiöstäni ja gradun tekeminen jää tauolle"

Suomen nuorin kansanedustaja: "En usko tätä oikein vieläkään todeksi" (2015)