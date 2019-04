Demokratiaa Hongkongiin vaatineille jopa 16 kuukauden vankeustuomiot

Hongkongilainen tuomioistuin on antanut tuomionsa vuoden 2014 demokratialiikkeen johtajille. Tuomion sai kahdeksan henkilöä. Yhden käsittelyä siirrettiin terveyssyistä.

Pisimmät, 16 kuukauden vankeustuomiot saivat lakitieteen professori Benny Tai ja eläkkeellä oleva sosiologi Chan Kin-man.

Kahden vuoden ehdollisen tuomion sai pastori Chu Yiu-ming. Muiden tuomiot olivat lievemmät.

Rikosnimike oli salaliitto julkisen häiriön aiheuttamiseksi. Enimmäisrangaistus tästä rikoksesta on jopa seitsemän vuotta vankeutta. Tästä huolimatta tuomioita on Hongkongissa pidetty ankarina ja tuomioita poliittisina yrityksinä nujertaa demokratialiike.

Kaikki tuomitut sanovat olevansa syyttömiä. Heillä on mahdollisuus valittaa tuomioista.

Hongkong on Kiinaan kuuluva erityistalousalue, joka oli aiemmin Britannian siirtomaa. Kiina on vähitellen pyrkinyt sulauttamaan sen hallintoa mannermaan tyyliseksi. Tämä on Hongkongissa mielletty demokratian kaventamiseksi.

Vuonna 2014 niinsanottu Sateenkaari-liike pyrki valtaamaan kaupungin keskustan väkivallattomilla mielenosoituksilla.

Mielenosoittajien tavoitteena oli, että Hongkongin ylimmän virkamiehen, hallintojohtajan vaaliin voisi ilmoittautua kuka tahansa ja että kaikki täysi-ikäiset hongkongilaiset voisivat osallistua vaaliin. Lopputulos oli, että ehdokkaiksi tuli vain Pekingin hyväksymiä henkilöitä ja valinnan suoritti 1 200-jäseninen valitsijamiehistö, jota on pidetty Pekingin kumileimasimena.

Lähteet: AP, Reuters