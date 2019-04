13-vuotiaan hampaat katkesivat, kun Jopo murtui alta – valmistaja teki neljä vuotta pyöriä, joiden runko voi hajota kesken ajon

Veli-Matti Aalto-Setälä otti kuvan poikansa katkenneesta Joposta. Helkama valmisti vuosina 2009-2012 Jopoja, joiden rungossa on murtumavaara.

Veli-Matti Aalto-Setälä otti kuvan poikansa katkenneesta Joposta. Helkama valmisti vuosina 2009-2012 Jopoja, joiden rungossa on murtumavaara. Veli-Matti Aalto-Setälä

Tästä on kyse Helkama valmisti vuosina 2009-2012 Jopo3-mallin pyöriä, joiden rungossa on murtumisvaara

Se kehottaa kyseisen pyörämallin omistajia tarkastamaan rungon kunnon

Alumiinirunko voi katketa, jos pyörällä keulii tai hyppii

Yhtiön mukaan murtumisvaaraa ei ole normaalissa kaupunkiajossa

Veli-Matti Aalto-Setälän 13-vuotias poika hyppäsi viime keväänä koulupäivän jälkeen pyöränsä selkään ja lähti polkemaan kohti mummilaa. Tie muuttui hiekkatieksi, ja viimeiseen alamäkeen poika ajoi kovaa.

– Vauhtia oli aika paljon, kun yhtäkkiä pyörä hajosi vauhdissa alta. Hän ei ehtinyt edes laittaa käsiä suojakseen vaan lensi suoraan naamalleen hiekkaan, Aalto-Setälä kertoo.

Selvisi, että turkulaispojan Jopo-pyörän runko oli katkennut kahtia. Kuvista näkyy, että sauma oli kuin veitsellä leikattu. Pojalla todettiin useita ruhjeita kasvoissa, olkapäissä ja lonkassa. Nenän ja ylähuulen väliin jäi pysyvä arpi, joka muistuttaa huulihalkiota.

Hampaiden putoamisen jälkeen pojalle pitää laittaa implantteja niin kauan kuin kasvot kasvavat. Veli-Matti Aalto-Setälä

Vakavin vamma tuli hampaisiin. Kaksi etuhammasta katkesi juuresta saakka, mutta jäi kuitenkin ikeniin kiinni. Lääkäri epäili, että hampaat irtoavat myöhemmin. Hampaat tarvitsisivat myös juurihoitoa, mutta sitä ei voida tehdä kun hampaat eivät ole kunnolla kiinni.

Sitä on odotettu nyt melkein vuosi. Poika on nyt 14.

– Lääkärin mukaan hampaiden putoamisen jälkeen pojalle pitää laittaa implantteja niin kauan kuin kasvot kasvavat, eli noin 20-vuotiaaksi. Sen jälkeen tulevat pysyvät implantit.

Alumiini väsyy

Helkaman sivuille ilmestyi viime syksynä tiedote (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan se on havainnut vuosina 2009–2012 alumiinista valmistettujen Jopo3-pyörien rungoissa satunnaisia murtumia johtuen pyörän väärästä käyttötavasta.

Kyseisen mallin pyöriä valmistettiin neljän vuoden aikana noin 7 000 kappaletta.

– Meille on tullut niistä alle kymmenen asiakaspalautetta. Valtaosassa käyttäjälle ei ole aiheutunut vaaraa. Tiedossamme on kuitenkin muutama loukkaantumistapaus, jotka ovat aina valitettavia, kertoo Helkama Velox Oy:n toimitusjohtaja Tero Valtonen.

Valtaosassa tapauksista käyttäjälle ei ole aiheutunut vaaraa. Tero Valtonen

Valtosen mukaan kaikki tapaukset on tutkittu, ja niille on ollut yhteistä alumiinirunkoisen pyörän vääränlainen käyttö. Hän muistuttaa, että pyörällä ei saa keulia eikä hyppiä.

– Alumiini väsyy keulimisesta ja sen aiheuttamasta rasituksesta. Tämä ei koske vain Jopoja vaan kaikkia alumiinirunkoisia pyöriä. Niitä ei ole tarkoitettu temppukäyttöön. Tavallisessa ajokäytössä niissä ei ole murtumisvaaraa, Valtonen sanoo.

Helkama sai ensimmäisen asiakaspalautteen vuonna 2012. Valtonen kertoo, että toimiin ryhdyttiin heti. Valvova viranomainen testasi pyörän, mutta ei Valtosen mukaan vaatinut toimenpiteitä. Lisäksi jälleenmyyjille laitettiin pyyntö tarkastaa pyörän rungon kunto.

– Pidämme erittäin tärkeänä sitä, että asiasta keskustellaan ja kuluttajia tiedotetaan siitä ettei tavallisia pyöriä ole tarkoitettu temppukäyttöön. Temppuilukäyttöön sopivia pyöriä ovat erikoisvahvisteiset pyörät kuten BMX-pyörät.

Isä vaati 20 000 euroa, 2 000 euron hyvitystä tarjottiin

Veli-Matti Aalto-Setälä sanoo, että hänen poikansa on keulinut pyörällä jonkin verran. Pojalla on kuitenkin temppupyöränä erikseen siihen soveltuva pyörä.

– Emme tienneet, ettei sillä saisi keulia. Lapset ja nuoret keulivat paljon. Jopon omalta sivulta tiedotetta ei löydä, ellei osaa etsiä. Minusta on vastuutonta, ettei Helkama varoita käyttäjiä paremmin pyörästä, joka voi hajota hengenvaarallisesti alla.

He tarjosivat 2000 euroa hyvitykseksi sillä ehdolla, että lupaan olla kertomatta tästä tapauksesta kenellekään. Veli-Matti Aalto-Setälä

Aalto-Setälä kertoo, että Helkama pyysi rikki menneen pyörän tutkittavakseen ja tarjosi uutta Jopoa tilalle.

– Sanoin, että voitte lähettää uuden mutta ei sillä uskalla kukaan ajaa. He lähettivät pyörän ja hakivat vanhan pois. Sen jälkeen ei kuulunut moneen kuukauteen mitään.

Onnettomuudessa loukkaantunut Aalto-Setälän poika kertoo Ylelle, että ajaa nykyään mieluiten vankkarakenteisemmalla pyörällä kuin Jopo.

Pojan hoidot maksoi oma tapaturmavakuutus. Aalto-Setälä teki vaimonsa ja poikansa kanssa Helkamalle noin 20 000 euron korvausvaatimuksen kivusta, särystä ja elämää hankaloittavasta haitasta. Helkama oli valmis maksamaan 2 000 euroa.

– Helkaman palkkaamat juristit ilmoittivat, että Jopoa on käytetty väärin ja Helkama ei ole vastuussa. He tarjosivat 2 000 euroa hyvitykseksi sillä ehdolla, että lupaan olla kertomatta tästä tapauksesta kenellekään.

Salassapito on sopimusehto

Ylellä on hallussaan Helkaman lakimiehen laatima sopimus, jossa tarjous esitettiin. Aalto-Setälä kertoo, ettei perhe halunnut ottaa rahoja vastaan. Yle on nähnyt myös sähköpostin, jossa he kieltäytyvät tarjouksesta.

– En voinut suostua, koska haluan varoittaa muita ja estää pahemmat onnettomuudet. Pidän salaamista vastuuttomana. Meidän poikamme olisi voinut kuolla tai halvaantua.

Toisinaan kalliin ja aikaa vievän oikeudenkäynnin välttämiseksi yhtiömme on ehdottanut vahinkoa kärsineelle sovintotarjousta. Tero Valtonen

Helkama ei kommentoi julkisuudessa yksittäistä tapausta. Toimitusjohtaja Tero Valtonen toteaa yleisellä tasolla, että korvausvaatimukset selvitetään aina tapauskohtaisesti, ja juristi sekä vakuutusyhtiö selvittävät myös vaatimusten oikeudellisen perusteen.

– Toisinaan kalliin ja aikaa vievän oikeudenkäynnin välttämiseksi yhtiömme on ehdottanut vahinkoa kärsineelle sovintotarjousta. Niihin sisältyy aina salassapitoa koskeva sopimusehto. Se koskee sopimuksen ehtoja kokonaisuudessaan, myös sopimuksen kohteena olevaa erimielisyyttä.

Sama alumiini yleisesti käytössä

Kyseisiä Jopo3-pyöriä ei ole ollut myynnissä vuoden 2013 jälkeen. Helkama luopui samaan aikaan myös alumiinin käytöstä Jopojen rungoissa. Nykyisin ne valmistetaan teräksestä. Yhtiön mukaan alumiinia käytetään kuitenkin polkupyörien rungoissa yleisesti.

– Tällä hetkellä valmistettavien Jopojen rungoissa ei ole alumiinia, mutta muissa osissa kylläkin. Kokemuksesta tiedämme, että Jopo-pyörät ovat arjessa melko kovakouraisessa käytössä. Siksi toivomme, että kaikki käyttäjät tutustuvat käyttöohjeisiin ja käyttävät pyörää vain tavalliseen kaupunkiajoon.

Veli-Matti Aalto-Setälän pojalla Jopo oli käytössä vuoden. Aalto-Setälä sanoo, että pojan hampaat saattavat vielä luutua takaisin paikalleen. Ne voivat kuitenkin heilua jonkin verran lopun ikää.

– Pureminen sattuu. Poika ei pysty syömään mitään kovaa tai puremaan kunnolla ruisleipää. Hän pelaa SM-tasolla koripalloa ja joutuu nyt käyttämään hammassuojia. Pelitilanteisiin pitää myös mennä varovaisemmin kuin ennen.

Jutussa on käytetty lähteenä myös Veli-Matti Aalto-Setälän pojan sairauskertomuksia.