Kittilän kunnan päätös meni taas nurin hallinto-oikeudessa

KittiläPohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Kittilän kunnan teknisen lautakunnan päätöksen yhdyskuntainsinöörin valinnasta. Oikeus kumosi siten päätökset, jotka tehtiin ensin syyskuussa 2017 ja uudelleen heinäkuussa 2018, kun edellisellä kierroksella valitut kaksi henkilöä peruivat tulonsa.

Hallinto-oikeus katsoi, että lautakunta ei ole perustellut millään tavalla päätöstään sivuuttaa kummassakin valintatilanteessa vs. yhdyskuntainsinöörinä työskennellyt Pentti Kangas. Lautakunnan esittelijä Lauri Kurula esitti useassa kokouksessa toimeen pätevimpänä hakijana Kangasta, mutta joka kerta lautakunnan jäsenet muuttivat päätöstä joksikin muuksi kuin Kankaaksi.

Tekninen lautakunta ei perustellut sitä, miten toimeen valitut hakijat olisivat pätevämpiä kuin Levin Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajanakin toiminut Kangas.

Kittilän kunta ei toimittanut teknisen lautakunnan päätösten perusteluja edes hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan kunta perusteli asiaa vain siten, että kuntien lautakunnat eivät ole sidottuja esittelijän esitykseen.

Tekninen johtaja: Kankaalta poistettiin vuosien työkokemus

Teknisen lautakunnan päätöksistä on jätetty useita eriäviä mielipiteitä vuosina 2017 ja 2018. Esimerkiksi Kittilän tekninen johtaja Lauri Kurula moitti lautakunnan päätöstä siitä, että vuonna 2018 ansiovertailusta oli jätetty pois vesi- ja jätehuolto.

Kurulan mukaan Pentti Kankaalta poistui vertailussa yli 10 vuotta työkokemusta sillä, että lautakunta päätti korostaa työkokemusta infra-alalla ja kunnossapidossa. Kurula sanoo, että siten luotiin hakua varten oma "eniten eduksi katsottavan työkokemuksen" kategoria, jotta Kangas voitiin syrjäyttää.

Teknisen lautakunnan jäsen Outi Marttila (kesk.) puolestaan moittii Kittilän entistä vs. kunnanjohtajaa Sanna Ylinampaa siitä, että hän on viivyttänyt Kankaan oikaisupyynnön käsittelyä. Syksyllä 2018 tehty oikaisuvaatimus käsiteltiin lautakunnassa vasta helmikuussa 2019.

Oikeus: Päättäjät eivät olleet jääviä

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi yhden keskeisen perustelun Pentti Kankaan valituksesta. Kankaan mukaan hänen työsuhteestaan oli päättämässä kolme jääviä henkilöä sen vuoksi, että he olivat epäiltyinä virkarikoksesta entisen kunnanjohtajan Anna Mäkelän laittoman erottamisen vuoksi.

Kangas on ollut puolustamassa Anna Mäkelää. Kankaan tarkoittama kolmikko on sittemmin saanut syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä, ja heidän on pidätetty luottamustoimistaan oikeudenkäyntien ajaksi.

Hallinto-oikeuden mukaan tästä asetelmasta ei kuitenkaan sinänsä seuraa, että syytteitä saaneet kuntapäättäjät olisivat olleet esteellisiä käsittelemään asiaa teknisessä lautakunnassa – siitä huolimatta, että päätös vaikutti Kankaan asemaan.

Pentti Kangas sanoo Ylelle harkitsevansa vielä, hakeeko hän korvauksia työsyrjinnästä, jos hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman. Kankaan kohtelusta on tehty myös tutkintapyyntö poliisille.

