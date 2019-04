Helsingin kaduilla voi tänä kesänä huristella vuokratuilla sähköpotkulaudoilla – Kaliforniassa kaksi sisarusta keksi keinon ansaita niillä rahaa

Helsingissä on tänä keväänä otettu käyttöön sähköpotkulautoja. Niitä on tuonut kaupunkikuvaan ruotsalainen start-up yritys VOI sekä saksalainen Tier. Molempien yritysten potkulautoja voivat käyttää kaikki täysi-ikäiset kertamaksulla.

Aloitusmaksu sähköpotkulaudoilla on yksi euro, jonka jälkeen VOI yritys veloittaa 25 senttiä minuutilta, kun taas Tier on hieman halvempi ja veloittaa 15 senttiä minuutilta.

Sähköpotkulaudoilla tulee ajaa pyöräteillä ja muutenkin noudattaa samoja sääntöjän pyöräilijöiden kanssa. Niillä pääsee maksimissaan 20 kilometriä tunnissa. Käytön jälkeen potkulaudan voi jättää mihin vain, josta uusi käyttäjä voi sen ottaa käyttöönsä.

Yhdysvalloissa potkulaudoilla lisäansioita

Yhdysvalloissa suuressa suosiossa olevat sähköpotkulaudat ovat myös tapa ansaita rahaa. Losangelesilaiset sisarukset Melanie R. Bullock ja Monique C. ajavat lava-autollaan öisin ja paikantavat GPS:n avulla lautoja, joita he voivat ladata. He lataavat yhden yön aikana parhaimmillaan kymmeniä potkulautoja.

Siskoksilla on kotinsa edessä tätä tarkoitusta varten pystytetty kontti, johon kaikki ladattavat laudat mahtuvat. Tällä tavalla he pystyvät hankkimaan lisätienestejä osa-aikatyön tavoin.

Suomessakin etsitään lautahuntereita

Suomessa VOI-yritys rekrytoi niin sanottuja huntereita, joiden tarkoitus on samalla tavalla paikantaa tyhjiä potkulautoja ja ladata niitä kotonaan. Laudan akun kunnosta riippuen siitä voi ansaita 3-10 euroa lautaa kohden.

Kuitenkin potkulautojen määrä Suomessa ei ole niin suuri, että sillä voisi vielä päästä samoihin tienesteihin kun esimerkiksi pulloja keräämällä.

Lautoja lataamalla ja palauttamalla voi saada ylimääräistä taskurahaa, mutta vielä toistaiseksi on todennäköisempää löytää panttimäärässä enemmän pulloja ja tölkkejä, kuin potkulautoja.

