Kiina suunnittelee miehitettyä lentoa ja tutkimusasemaa Kuuhun

Kiina aikoo lähettää miehitetyn lennon Kuuhun ja rakentaa sinne tutkimusaseman vuosikymmenen kuluessa, kertoo maan avaruushallinnon johtaja Zhang Keijan maan tiedotusvälineiden mukaan.

Keijan ilmoitti lukuisista avaruushankkeista Kiinan avaruuspäivän kunniaksi pitämässään puheessa, kertoo uutistoimisto Xinhua.

Kiina aikoo myös laukaista ensi vuoteen mennessä Mars-luotaimen. Maan kolmas luotain Kuuhun, Chang'e-5, laukaistaan vuoden loppuun mennessä. Kuusta näytteitä keräävä Chang'e-5 piti laukaista jo toissa vuonna, mutta laukaisu viivästyi kantoraketin ongelmien takia.

Kiina ilmoitti myös, että se aikoo ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla laukaista Pitkä Marssi-5B-raketin, joka kuljettaa rakenteilla olevan avaruusaseman keskeisiä osia avaruuteen. Tiangong- eli Taivaallinen palatsi -avaruusaseman on määrä olla valmis vuonna 2022. Sen on tarkoitus korvata Kansainvälinen avaruusasema ISS, jonka on määrä lopettaa toimintansa vuonna 2024.

ISS on Yhdysvaltojen, Venäjän, Kanadan ja Euroopan yhteishanke.

Kiina käyttää nykyisin Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi eniten rahaa avaruusohjelmiin. Taloudellisen yhteistyön järjestö Opec arvioi Kiinan toissa vuoden avaruusbudjetiksi noin 8 miljardia euroa.

Lähteet: AFP, Yle Uutiset