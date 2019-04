Särkänniemen hurja uutuus on kolmen miljoonan investointi – ”Sopiva kynttilä 50-vuotiskakkuun”

Tampereen Särkänniemen kesän uutuus on tornilaite Boom, jonka huippu kurkottaa 68 metriin.

Tampereen huvipuistoon Särkänniemeen on tullut uusi laite. Boom-niminen laite on huvipuiston kehitysjohtajan Ville Aarresuon mukaan merkittävä investointi, sillä laitteeseen on sijoitettu reilut kolme miljoonaa euroa.

– Tornilaitteet on yleisesti suunniteltu joko vapaapudotukseen tai siihen, että ne ampuvat kovaa ylöspäin. Boom yhdistää molemmat ominaisuudet. Pahaa oloa ei kuitenkaan pitäisi tulla.

Matias Väänänen / Yle

Boomissa ihmiseen kohdistuu räjähtävä 4 G:n kiihdytysvoima. Laitteeseen pääsevät vähintään 120-senttiset lapset, mutta mieluiten yhdessä aikuisen kanssa.

Boomin rakentaminen alkoi viime kesäkauden päättymisen jälkeen perustusten valulla. Itse laitteen pystytys oli projektin helpoin osuus ja se nieli keväästä vain noin pari viikkoa.

Hallittua kauhua

Huvipuiston hittilaite voi koostua monista elementeistä, mutta hurjuus on yksi keskeinen asia. Aarresuon mukaan Särkänniemen pitkän tähtäimen suunnittelussa arvioidaan oman valikoiman akuutteja puutteita. Tähän yhdistetään asiakkailta tulleet toiveet ja palaute.

–Tornilaite meiltä vielä puuttui ja Hypen vieressä oli sille sopivasti tilaa.

Matias Väänänen / Yle

50-vuotisjuhlakesäänsä aloittelevassa Särkänniemessä on huvilaitteita yhteensä 32 kappaletta. Laitekanta ei uudistu aivan jo kesä, mutta säännöllisesti. Vaikka huvipuistokäyntiin liittyy monella paljon perinteitä, myös Särkänniemi kilpailee osaltaan ihmisten vapaa-ajasta.

– Kuumin trendi on nyt virtuaalitodellisuus ja sen ympärille kehitettävät huvipuistosisällöt. Meillä on tämän tiimoilta iso hanke käynnissä ja uusi kohde on tavoitteena saada julki kolmen vuoden sisällä.

Uusi kausi käyntiin vappuna

Kesällä 2018 Särkänniemessä vieraili 599 000 asiakasta, koko vuonna 655 000. Heinäkuun kova helle verotti kävijämäärää jonkin verran. Huvipuisto on pyrkinyt venyttämään kautta pidempään järjestämällä esimerkiksi Karmivan karnevaalin lokakuussa.

– Mitä lähemmäs 600 000 kävijää pääsemme jo kesän aikana, sen parempi, Aarresuo sanoo.

Odotuksia ladataan uuden laitteen harteille. Kesäkauden viralliset avajaiset pidetään 11.5. mutta käytännössä portit avautuvat jo vappuna.

– Jos kaikki menee suunnitellusti, myös Boom on jo silloin käytössä. Se on sopiva kynttilä 50-vuotissynttärikakkuun.

Entä se rannekkeen hinta?

– Rannekkeeseen on tullut portilta ostettuna pieni korotus, mutta verkosta saa edullisemmin.

