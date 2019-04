"Pikkuveli on opettanut minulle eniten välittömyyttä ja läheisyyttä" – valokuvanäyttely avaa ainutlaatuisia sisaruussuhteita

Sakke ja Mikke Happonen ikuistivat sisaruussuhteensa valokuvanäyttelyyn, joka on esillä Kuopion kaupungin pääkirjastolla.

Sakke Happonen, 13, liimautuu tiukasti veljensä Mikke Happosen, 22, kylkeen ja taputtaa isoveljensä vatsaa hilpeä ilme kasvoillaan.

Sakke on veljenä erityinen. 13-vuotias pikkuveli ei puhu, mutta ymmärtää puhetta. Kun hänellä on asiaa, hän ilmeilee, koskettaa ja tulee lähelle. Isoveli luonnehtii Sakkea reippaaksi ja iloiseksi kaveriksi.

Kuopiolaiset Happosen veljekset ovat vastikään ikuistaneet sisaruussuhteensa valokuvanäyttelyyn, joka on esillä Kuopion kaupunginkirjaston aulassa. Kaikki näyttelyn kuvat on otettu Kuopiossa järjestetyissä työpajoissa, jotka ovat osa valtakunnallista Erityinen sisaruus -projektia. (siirryt toiseen palveluun)

Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden ja sairastuneiden tukiyhdistys Tatu ry:n koordinoimiin työpajoihin osallistui sisaruksia, joista toisella on pitkäaikainen sairaus tai vamma.

Työpajojen tarkoituksena oli paitsi voimaannuttaa tervettä sisarta, myös vahvistaa sisaruussuhdetta. Perheen kaikkia lapsia ei välttämättä osata huomioida tarpeeksi, jos sisarus on vakavasti sairas tai vammautunut. Huoli ja huomion puute voi saada sisarukset oireilemaan myös psyykkisesti.

– Sisarusten ääni on tärkeää saada kuuluviin. Se unohtuu usein palvelujärjestelmässä, jossa huomio kiinnittyy erityislapseen. On tärkeää, että myös muu perhe tulee kuulluksi, Tatu ry:n järjestösuunnittelija Marjo Juuti-Tavi muistuttaa.

Mikke Happosen mukaan työpajat onnistuivat tavoitteessaan.

– Tämän projektin aikana ovat ruumiillistuneet ilo ja läheisyys. Olemme saaneet Saken kanssa viettää aikaa kahdestaan, mutta myös tavanneet muita erityisiä sisaruksia, Mikke Happonen kertoo.

"On ihan ok tuntea ikäviäkin asioita"

Valokuvanäyttely avaa yhteensä neljän sisarusparin suhdetta. Marjo Juuti-Tavi kertoo, että vanhempia jännitti aluksi, miten valokuvaustyöpajat sujuvat erityissisarusten kanssa.

– Sisaruksilla oli kuitenkin todella hauskaa tällaisten tehtävien äärellä. Idea näyttelyn järjestämisestä tuli nimenomaan sisaruksilta, Juuti-Tavi paljastaa.

Mikke ja Sakke Happosen valokuvasarjassa veljekset leikkivät lumessa, tekevät akrobaattisia temppuja ja pötköttelevät yhdessä. Kuvasarja kulkee nimellä "Sisaruus on juhlaa".

– Sitä se on ihan joka päivä. Meitä on yhteensä viisi sisarusta, joten bileet ovat yleensä aika kovat, Mikke Happonen nauraa.

Mikke ja Sakke Happosen valokuvasarja kulkee nimellä "Sisaruus on juhlaa".

Aina ei tietenkään ole helppoa. Työpajoissa nostettiin esille paitsi omien sisarusten vahvuuksia, myös sisaruuteen liittyviä haasteita.

– Työpajoissa huomattiin, että on ihan ok tuntea ikäviäkin asioita. Esimerkiksi se voi ottaa päähän, että erityinen sisarus vie niin paljon aikaa. Sisarusta saattaa pelottaa, että jotain sattuu, jos erityissisarus jää hänen hoidettavakseen. Sisarus saattaa myös ajatella, ettei voi olla vaivaksi vanhemmilleen, Marjo Juuti-Tavi luettelee.

Mikke Happonen nimeää oman sisaruussuhteensa suurimmaksi ongelmaksi ajoittaiset väärinymmärrykset ja kommunikointiongelmat.

– Sisaruus ei ole missään nimessä rasite. Tulemme aika hyvin toimeen. Parhaiten mieleen ovat jääneet erilaiset voittokokemukset, kun Sakke on esimerkiksi oppinut uimaan tai polkupyöräilemään, Mikke Happonen arvioi.

Vieressä pikkuveli Sakke rutistaa isoveljeään entistä tiukemmin. Fyysinen läheisyys on tärkeää sisaruussuhteessa, jossa toinen ei puhu.

– Tämä halauskulttuuri on selvästi kasvanut työpajojen myötä. Pikkuveli on opettanut minulle eniten välittömyyttä ja läheisyyttä. Se on antanut muihinkin ihmissuhteisiin paljon, Mikke Happonen nauraa ja pöyhöttää pikkuveljen päälakea.

Valokuvanäyttely ”Ainutlaatuista sisaruutta” on nähtävillä Kuopion kaupungin pääkirjaston aulassa lauantaihin 27.4. asti. Tatu ry järjesti työpajat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Invalidiliiton, Kehitysvammaisten tukiliiton, Savon vammaisasuntosäätiön ja Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen kanssa.