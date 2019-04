Yhä useampi suomalainen harrastaa lukemista – luettujen kirjojen määrä on pienentynyt

Suomalaiset lukevat enemmän kuin 2000-luvun alussa. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan luettujen kirjojen määrä on kuitenkin vähentynyt.

Lukeminen on yhä edelleen yksi suomalaisten suosituimmista harrastuksista. Lähes 80 prosenttia 10 vuotta täyttäneistä oli lukenut vähintään yhden kirjan viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana, selviää Tilastokeskuksen vuonna 2017 tekemästä vapaa-ajan kyselytutkimuksesta.

Naiset lukevat enemmän kuin miehet. Suuntaus on ollut selkeä 80-luvulta lähtien.

Vaikka kirjojen lukeminen on hieman yleistynyt, on luettujen kirjojen määrä vähentynyt. Vielä 80-luvulla noin joka kolmas oli lukenut vähintään kymmenen kirjaa puolen vuoden aikana. Vuonna 2017 tällaisia aktiivilukijoita oli enää 13 prosenttia. Kaikkein innokkaimpia lukijoita olivat 10 –14-vuotiaat.

Kirjastossa käyminen on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta etenkin nuorten keskuudessa se on vähentynyt selkeästi. Yhtenä syynä kirjastokäyntien vähenemiseen pidetään internetiä, sillä lainojen uusiminen verkossa vähentää fyysisiä käyntejä kirjastossa. Vaikka kirjastoissa voi nykyään tehdä monia asioita, on kirjojen lainaaminen edelleen suosituin asia.

Juttua täydennetään.

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimukseen (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun)osallistui kaikkiaan 7 155 ihmistä. Kysely tehtiin lokakuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana. Tiedot kerättiin 10–14-vuotiailta ja 75 vuotta täyttäneiltä käyntihaastatteluina ja 15–74-vuotiailta joko verkko- tai postikyselyinä.