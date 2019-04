Viisi kuntaa on vaihtamassa maakuntaa – yksi niistä on Päijät-Hämeeseen suunnan ottanut Iitti

Tästä on kyse Heinävesi, Iitti, Isokyrö, Joroinen ja Kuhmoinen ovat vaihtamassa maakuntaa.

Viime kädessä päätökset tekee valtioneuvosto, mutta nykyisen toimitusministeristön valta ei riitä maakuntasiirtoihin.

Päätökseen vaikuttaa muun muassa asiontiyhteydet, kuntien yhteistoiminta ja historialliset perinteet.

Iitin hakemus Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen on yhä käsittelemättä. Iitin lisäksi neljä muutakin kuntaa eri puolilla Suomea haluaa vaihtaa maakuntaa.

Hakemuksensa ovat jättäneet myös Heinävesi, Isokyrö, Joroinen ja Kuhmoinen.

Runsaat kolme vuotta sitten iittiläisten enemmistö päätti kansanäänestyksessä, että he haluavat vaihtaa maakuntaa Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen. Kunta lähetti valtiovarainministeriöön hakemuksen.

Sen jälkeen maassa on kaatunut yksi hallitus, sote- ja maakuntauudistus ovat menneet nurin ja nyt on käyty jo uudet vaalit. Samalla se tarkoittaa sitä, että Iitin maakuntavaihdoksen aikataulukin on vielä auki.

Nyt Iitin ja neljän muun kunnan täytyy myydä maakuntavaihdos seuraavalle hallitukselle. Toimitusministeristön toimivalta ei enää riitä päätöksen tekemiseen.

Valtiovarainministeriöstä kerrotaan, että kunnilta ja eri viranomaisilta on pyydetty uudet lausunnot toukokuun alkupäiviin mennessä. Päätöksessä painaa kokonaisarvio, jota ei tehdä yhden tai kahden kriteerin pohjalta.

Kokonaisarviossa painavat muun muassa asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäynti ja liikenne. Myös Kuntien yhteistoiminta, kuntayhtymiin kuuluminen, kulttuuri ja historialliset perinteet painavat päätöstä tehtäessä.

Kunnanjohtaja: Siirto voisi onnistua 2021

Iitti siirrettiin vuonna 1949 Uudenmaan läänistä Kymen lääniin ja Kymenlaakson maakuntaan. Iittiläisistä moni on kokenut yhteyttä Hämeeseen vuosikymmenet.

Yksi heistä on Eila Metsäpelto on kerännyt nimiä ja ajanut aktiivisesti siirtoa viime vuodet. Jos valtioneuvosto näyttäisi punaista valoa maakuntasiirrolle, niin se synkistäisi Metsäpellon arkea.

– Kyllä se pilaisi, jos semmoinen viesti kuuluisi. Että varokaa vaan päättäjät, jos teette toisenlaisen päätöksen, Metsäpelto kovistelee.

Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm. Petri Niemi/Yle

Maakuntavaihto tuskin enää kariutuu. Iitti on solminut tiiviit suhteet Päijät-Hämeeseen. Kunta on jo vuosia hankkinut sote-palvelunsa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä. Kunta on liittynyt hiljattain myös Lahden seudun kehitysyhtiö Ladeciin ja matkailuyhtiö Lahti Regioniin.

Kunnanjohtaja Riku Rönnholmin mukaan maakuntasiirto selkiyttäisi tilannetta.

– Sen jälkeen kaikki eteenpäin kehittäminen tuntuisi mielekkäämmältä ja tapahtuisi paremmin, Rönnholm mainitsee.

Kunnanjohtaja arvioi, että Iitti voisi liittyä osaksi Päijät-Hämettä aikaisintaan vuoden 2021 alusta.

