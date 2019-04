Herätys: Putin ja Kim tapaavat, Ylen botti opettaa kohtaamaan ahdistelijan, kesäinen sää jatkuu

Vladimir Putinin ja Kim Jong-unin tapaaminen alkamassa – Yle seuraa

Venäjän ja Pohjois-Korean johtajat tapaavat tänään aamulla Vladivostokissa Venäjällä. Vladimir Putinin ja Kim Jong-unin asialistalla on Pohjois-Korean ydinohjelma ja maiden välinen kauppa. Yle seuraa tapaamista hetki hetkeltä.

Niinistöltä avaus kansallisesta turvallisuudesta – katso valtiopäivien avajaiset kello 13.25

Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Presidentti Sauli Niinistö on luvannut tänään kertoa valtiopäivien avajaisissa näkemyksiään lakimuutoksista, joita tarvittaisiin kansallisen turvallisuuden lujittamiseksi. Yle näyttää avajaiset suorana TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 13.25 alkaen.

Kuinka puhua nuorelle, joka on kohdannut seksuaalista ahdistelua netissä?

Asmo Raimoaho / Yle

Netissä tapahtuva seksuaalinen ahdistelu on ilmiö, josta puhuminen ei taida koskaan olla helppoa vanhemman ja lapsen välillä. Ylen vuorovaikutteisessa artikkelissa voit asettua vanhemman rooliin tilanteessa, jossa nuori tulee kertomaan netissä kohtaamastaan ahdistelijasta. Saat samalla asiantuntijoilta palautetta valinnoistasi.

Taas mennään yli 20 asteen

Yle

Tänään on edelleen aurinkoista ja lämmintä. Lämpötila kohoaa kesäisiin lukemiin varsin yleisesti. Etelä- ja Länsi-Suomessa sisämaassa lämmintä on paikoin jopa yli 20 astetta. Osissa Lappia pilvisyys on ajoittain runsasta.

