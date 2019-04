Tuhkarokkotapauksia raportoitu Yhdysvalloissa enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla

Maailman terveysjärjestö WHO kertoi helmikuussa, että tuhkarokkotapausten määrä kasvoi maailmalla viime vuonna 50 prosentilla.

Yhdysvalloissa on havaittu vuonna 2019 kaikkiaan 695 tuhkarokkotapausta. Määrä on enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla.

Vuonna 2000 viranomaiset julistivat tuhkarokon hävitetyksi Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain terveysviranomainen CDC kertoo, että tuhkarokkotapausten poikkeuksellisen korkea määrä johtuu pääasiassa muutamasta suuresta epidemiasta Washingtonin ja New Yorkin osavaltiossa.

Erityisen paha epidemia on ravistellut Williamsburgin kaupunginosaa New Yorkin Brooklynissa. Williamburgissa elää suuri ortodoksijuutalaisten yhteisö. Sen parissa on uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan kampanjoitu voimakkaasti rokotteita vastaan.

Huhtikuun alussa New Yorkin kaupunki julisti hätätilan ja määräsi tuhkarokkorokotteet pakollisiksi neljässä kaupunginosassa epidemian takia.

Helposti tarttuva tuhkarokko on yleistynyt nopeasti joka puolella maailmaa, vaikka suurin osa maailman ihmisistä on rokotettu tautia vastaan.

Terveysjärjestö WHO:n mukaan köyhissä maissa tilannetta pahentaa rokotteiden huono saatavuus, kun taas rikkaissa maissa rokotteita vastustetaan aiempaa enemmän. Järjestö muistuttaa, että tauti voi olla hengenvaarallinen etenkin lapsille.

