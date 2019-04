Supersankareita, ikuisuuskiviä ja cameo-rooleja – Testaa, kuinka hyvin tunnet Marvel-elokuvat!

Marvelin juonellisesti toisiinsa nivoutuvien elokuvien sarja alkoi Iron Manilla vuonna 2008, ja tähän mennessä elokuvia on kertynyt jo 22. Uusin Avengers: Endgame on täyttänyt elokuvateatterit keskiviikosta lähtien, ja heinäkuussa ensi-iltansa saa uusi Spider-Man: Far from Home.

Lisää aiheesta: Avengers: Endgamesta povataan kaikkien aikojen kassamenestystä – Ohjaajat Ylelle: "Annamme näyttelijöille luettavaksi vain sen osan tarinaa, jossa he itse esiintyvät"

Tässä vaiheessa on hyvä testata, kuinka hyvin Marvel-elokuvat ovat hallussa!

Testaa tietosi!