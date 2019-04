Yhdysvaltain politiikan asiantuntija Ylelle: ”Biden on demokraateista se, joka pystyy lyömään Trumpin”

LANCASTER Joe Bidenin osallistuminen demokraattien ehdokaskisaan sähköistää Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalikampanjan.

Biden kertoi torstaina lähtevänsä tavoittelemaan puolueensa ehdokkuutta.

Demokraattien kisaan on ilmoittautunut jo 20 henkilöä. Franklin & Marshall –yliopiston politiikan professori Terry Madonna pitää heistä varteenotettavimpana juuri Bidenia.

Madonna on erikoistunut tutkijana kotiosavaltionsa Pennsylvanian ja muiden niin sanottujen vaa´ankieliosavaltioiden politiikkaan. Häntä pidetään yhtenä tutkimusalansa johtavista asiantuntijoista Yhdysvalloissa.

– Biden on demokraattiehdokkaista se, joka pystyy lyömään Trumpin, Madonna sanoo.

– Biden vetoaa niihin valkoisen työväenluokan äänestäjiin, jotka veivät Trumpin voittoon Pennsylvaniassa, Ohiossa, Michiganissa ja Wisconsinissa ja siten ratkaisivat koko vaalit.

Biden on jo 76-vuotias, mikä herättää kysymyksiä hänen jaksamisestaan. Toisaalta demokraattien ehdokkuutta havitteleva Bernie Sanders on 77-vuotias ja uudelleenvalintaan tähtäävä presidentti Donald Trump 72-vuotias.

– Sukupolvien välinen ero on yksi demokraattipuolueen kohtalonkysymyksistä. Puolueen on tehtävä nuorennusleikkaus lähivuosina. Se saattaa tapahtua jo 2020 vaaleissa, mutta ei välttämättä vielä silloin, Madonna sanoo.

Politiikan professori Terry Madonna uskoo Joe Bidenin pystyvän haastamaan istuvan presidentin. Nina Svahn / Yle

Huippusuosittu Pennsylvaniassa

Yhdysvalloissa on epäsuora vaalijärjestelmä, jossa puolueet käyvät ensin esivaalit. Presidentin valinnan sinetöivät lopulta 538 valitsijamiestä.

Järjestelmä on johtanut siihen, että vaaleissa ratkaisevassa asemassa ovat vaa´ankieliosavaltiot. Madonnan mukaan jo nyt on selvää, että myös vuoden 2020 presidentinvaalit ratkeavat 6–8 osavaltiossa, joista Pennsylvania on yksi tärkeimmistä.

Trump onnistui voittamaan Pennsylvanian 44 000 äänen eli vain 0,7 prosenttiyksikön erolla Hillary Clintoniin. Jos Bidenista tulee demokraattien ehdokas, Pennsylvaniasta tulee Madonnan mukaan raivoisa taistelutanner.

Biden syntyi Scrantonissa Pennsylvaniassa ja loi senaattorinuransa naapuriosavaltiossa Delawaressa.

– Hän on hyvin suosittu täällä. Bidenia on leikillisesti kutsuttu Pennsylvanian kolmanneksi senaattoriksi, Madonna sanoo viitaten Yhdysvaltain poliittiseen järjestelmään, jossa kutakin osavaltiota kongressissa edustaa kaksi senaattoria.

Joe Biden nousi koko kansan tuntemaksi hahmoksi noustuaan Barack Obaman varapresidentiksi. Kuva Donald Trumpin virkaanastujaisista tammikuulta 2017. SAUL LOEB / EPA

Trumpin kannatus historiallisen vakaa

Trumpia kannattaa Franklin & Marshall –yliopiston mittauksen mukaan vain 34 prosenttia Pennsylvanian äänestäjistä. Trump on kuitenkin säilyttänyt kannatuksensa ratkaisevissa piirikunnissa.

Niinpä hän voittaisi Pennsylvaniassa, mikäli vaalit pidettäisiin nyt – ellei vastaehdokkaana olisi Bidenin kaltaista kansansuosikkia.

– Lähihistoriasta ei löydy vastaavaa esimerkkiä Trumpille. Hänen suosionsa näyttää pysyvän suurin piirtein samana, tapahtui mitä tahansa. Eli ihmiset ovat vain sementoineet mielipiteensä hänestä ja joko tukevat tai vastustavat häntä. Se on hämmästyttävää, Madonna sanoo.

Professori Terry Madonnan mukaan Joe Bidenin on saatava pikkukaupunkien konservatiivit taakseen, mikäli hän mielii voittaa presidentti Donald Trumpin. Nina Svahn / Yle

Taistelu pikkukaupunkien äänestäjistä

Biden voi olla kansansuosion osalta samanlainen henkilö kuin Trump. Bidenia on syytetty lähentelystä siinä missä Trumpia seksiseikkailuista. Syytöksillä ei ole ollut vaikutusta miesten kannatukseen Pennsylvaniassa.

– Monista asioista kyllä puhutaan ja kirjoitetaan, mutta niillä ei ole välttämättä mitään vaikutusta yhdysvaltalaisten äänestäjien mielipiteisiin, Madonna muistuttaa.

Demokraattipuolue on kymmenen viime vuoden aikana siirtynyt poliittisesti vasemmalle. Samalla siitä on tullut aiempaa selkeämmin suurten kaupunkien puolue.

Demokraatit ovat menettäneet pikkukaupunkien työväenluokan ja niiden sosiaalisesti konservatiivisen väen, kuten kriittisesti aborttiin, homoliittoihin tai maahanmuuttoon suhtautuvat äänestäjät republikaaneille.

– Nämä ovat suuria haasteita poliittisen keskitien kulkijana tunnetulle Bidenille. Hänen on voitettava pikkukaupunkien amerikkalaiset puolelleen, jos hän aikoo pärjätä vaaleissa, Madonna sanoo.

