Demareiden ministerikisa kohta lähtöruudussa – Kuka lopulta pääsee aitiopaikalle? Listasimme kärkiehdokkaat

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne valittaneen tänään perjantaina hallitustunnustelijaksi. Jos Rinne onnistuu tehtävässään ja saa hallituksen muodostettua, tietää se puolueelle useita ministerinpaikkoja.

Viimeksi SDP:llä on ollut ministereitä Jyrki Kataisen (kok.) ja Alexander Stubbin (kok.) hallituksissa vuosina 2011–2015.

SDP:n ministerivalintoihin on vaikuttamassa monta asiaa. Ensinnäkin Rinteen toivomuksesta (siirryt toiseen palveluun) tulevassa hallituksessa pitää olla edustettuna vähintään 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta.

Demareiden ministerilistan sisältöön vaikuttaa myös se, kuinka monesta ministeristä hallitus lopulta päätetään muodostaa. Esimerkiksi Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ministerien lukumäärä oli 17.

Pakkaa sekoittaa vielä se, että lopullinen demarien ministerilista on viime kädessä puheenjohtaja Rinteen käsissä. Siihen listaan voi päätyä myös yllätysnimiä. Näin kävi viimeksi hallitusneuvotteluissa kesällä 2015, kun Sipilä lisäsi yllättäen hallituksensa ministeriksi politiikassa kokemattoman Anne Bernerin nimen.

Tulevan hallituksen varsinainen salkkujako ratkeaa tietenkin vasta hallitusneuvotteluissa. Jos Rinne saa hallituksen koottua, hänestä tulee pääministeri.

Lisäksi etukäteen on tiedossa, että valtiovarainministerin salkkua SDP tuskin on saamassa, koska tehtävä on yleensä suotu toiseksi suurimman hallitusryhmän edustajalle.

Listasimme tähän juttuun SDP:n poliitikkoja, joilla voi olla mahdollisuuksia päästä ministeriksi. Lista perustuu pääosin tietoon siitä, keitä puolue on nimennyt hallitusneuvottelijoikseen. Nimetyt ovat ministeripelissä etulyöntiasemassa.

Heistäkö ministereitä?

Antti Lindtman Jarno Kuusinen / AOP

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman

Kolmannen kauden kansanedustaja Vantaalta. Tiettävästi yksi vahvimmista demareiden ministerikandidaateista. Ura ollut jo vuosia nousujohteinen. Muistetaan myös syyskuussa 2016 tapahtuneesta listakohusta. Silloin kävi ilmi, että Lindtman oli toimittanut eduskunnan puhemiehelle listoja, joissa suositeltiin puheenvuorojen jakamista kulloistakin asiaa parhaiten tunteville demarikansanedustajille.

Sanna Marin Markku Pitkänen / Yle

1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Marin

Toisen kauden kansanedustaja Tampereelta. Tuurasi tänä talvena Antti Rinnettä tämän sairausloman ajan. Profiloitunut erityisesti ympäristöasioissa, joten voi olla ykköskandidaatti ympäristöministeriksi. Nousi valtakunnan julkisuuteen näyttävästi kuria pitävänä Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

Ville Skinnari Mikko Stig / Lehtikuva

3. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari

Toisen kauden kansanedustaja Lahdesta. Pidetty SDP:n johtajiston konservatiivisimpana jäsenenä. Entinen SM-tason jääkiekkoilija. Myös pitkäaikaisen kansanedustajan ja ex-ministerin Jouko Skinnarin (k. 2016) poika.

Krista Kiuru Jarno Kuusinen / AOP

Kansanedustaja Krista Kiuru

Neljännen kautensa eduskunnassa aloittava porilainen Kiuru profiloitui menneellä eduskuntakaudella sote-väännöissä sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana. Asunto- ja viestintäministerinä vuosina 2011–2013 sekä opetus- ja viestintäministerinä vuosina 2013–2014. Ministerinä ollessaan Kiuru sai myönteistä julkisuutta ajaessaan kännykkä- ja nettiyhteyksiä Inarin Lisman kylälle. Kiurun toiminta ministerinä sai myös kritiikkiä valtakunallisen kouluviraston johtajanimitysjupakassa.

Sirpa Paatero Kimmo Brandt / AOP

Puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero

Kotkalainen kansanedustaja vuodesta 2006. Kehitysministerinä vuosina 2014–2015. Kuvailtu Rinteen luottonaiseksi. Aiheutti ministerikaudellaan keskustelua, kun operoi omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä potkut valtion osakeomistusyhtiö Solidiumin puheenjohtajalle Pekka Ala-Pietilälle.

Maria Guzenina Jyrki Lyytikkä / Yle

Puoluehallituksen jäsen, kansanedustaja Maria Guzenina

Kansanedustajana vuodesta 2007. Peruspalveluministerinä vuosina 2011–2013, jolloin vastasi muun muuassa sote-uudistuksen etenemisestä. Ministerinä ollessaan ajoi vanhuspalvelulakiin sitovaa 0,7:n hoitajan mitoitusta per hoidettava. Menetti lopulta pestinsä demareiden ministerikierrätyksen seurauksena. MusicTV -kanavan juontaja vuosina 1993–1997.

Johanna Ojala-Niemelä Jarno Kuusinen / AOP

Eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä

Neljännen kauden kansanedustaja Rovaniemeltä. Varatuomari. Tunnettu kovana budjettialoitteiden tehtailijana. Teki muun muassa vuonna 2018 yli 60 budjettialoitetta.

Suna Kymäläinen Lehtikuva

Eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen

Kansanedustajana vuodesta 2011. Tullut tunnetuksi erityisesti venäläisten tonttikauppojen tutkimisesta. Kotoisin itärajan tuntumasta Ruokolahdelta.

Merja Mäkisalo-Ropponen Ismo Pekkarinen / AOP

Puoluehallituksen jäsen, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen

Kansanedustajana vuodesta 2011. Nostanut esiin erityisesti vanhustenhoitoon liittyviä asioita. Muistetaan myös siitä, että ei osallistunut eduskunnan samaa sukupuolta olevien avioliittoa koskevaan äänestykseen. Hän kertoi kannattavansa avioliiton säilymistä miehen ja naisen välisenä.

Mustat hevoset

SDP:n eduskuntaryhmässä on myös puoluejohtoon kuulumattomia, muun muassa aiempaa ministerikokemusta omaavia kokeneita poliitikkoja, joilla voi olla saumoja ministerin paikkaan. Tässä heistä muutama poiminta.

Tuula Haatainen Derrick Frilund / Yle

Kansanedustaja Tuula Haatainen

Kansanedustajana vuosina 1996–2007 ja uudelleen vuodesta 2015. Useita ministerinposteja vuosien varrella. Toiminut Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja Kuntaliiton varatoimitusjohtajana. Keskittynyt erityisesti sosiaali- ja terveyskysymyksiin. SDP:n presidenttiehdokas vuonna 2018. Eduskunnan toisena varapuhemiehenä vuosina 2018–2019.

Jutta Urpilainen Jarno Kuusinen / AOP

Kansanedustaja Jutta Urpilainen

Kansanedustajana vuodesta 2003. Entinen puoluejohtaja ja valtiovarainministeri. Ministerikautta sävyttivät Euroopan talouskriisi ja Suomen kriisimaille myöntämät tukipaketit ja lainantakaukset. On ilmoittanut olevansa taas valmis ministeriksi. On myös todennäköisesti vahvoilla SDP:n komissaariehdokkaaksi Euroopan komissioon. Työskennellyt aiemmin opettajana.

Mika Kari Janne Ahjopalo / Yle

Kansanedustaja Mika Kari

Lahtelainen kansanedustaja vuodesta 2011. Toimi menneellä kaudella puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana. Maanpuolustusaktiivi ja reservin sotilasmestari, joka on keskittynyt turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan.

Timo Harakka Jussi Nukari / Lehtikuva

Kansanedustaja Timo Harakka

Eduskunnassa vuodesta 2015. SDP:n verovastaava. Taustaltaan kirjailija, joka on tehnyt myös tv-toimittajan ja tuottajan töitä.

