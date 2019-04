Miehet eivät käyttäneet lasta yhtä aikaa hyväkseen Oulun epäillyssä seksuaalirikosvyyhdissä – ei myöskään näyttöä järjestäytyneestä toiminnasta

Syyttäjän mukaan tällä viikolla alkaneissa käsittelyissä erikoista on epäiltyjen määrä ja se, että tapauksessa on yksi uhri.

Tästä on kyse Oulussa kahdeksan syytetyn ja yhden uhrin seksuaalirikosjuttukokonaisuuden käsittely alkoi tällä viikolla.

Kihlakunnan syyttäjän mukaan ei ole näyttöä siitä, että seksuaalirikoskokonaisuudessa epäillyt olisivat käyttäneet lasta yhtä aikaa seksuaalisesti hyväkseen.

Juttukokonaisuus käydään syyte kerrallaan, viimeinen syyte käsitellään heinäkuun alussa.

Netillä ja somella on ollut osuutta uhrin ja syytettyjen yhteydenpidossa.

Oulun laajan seksuaalirikosvyyhdin toinen käsittely alkoi tänään Oulun käräjäoikeudessa. Kyseessä on tapaus, jossa uhrina on ollut alle 15-vuotias tyttö ja epäiltynä on kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä. Tänään alkaneessa käsittelyssä miestä syytetään lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Juttukokonaisuuden ensimmäinen oikeudenkäynti alkoi käräjäoikeudessa tämän viikon tiistaina. Siinä miestä syytetään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Laajassa seksuaalirikosvyyhdissä lapsen hyväksikäyttöä on kestänyt miltei viisi kuukautta yksityisasunnoissa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun viime vuonna. Myös epäillyn fyysisen pahoinpitelyn tekoajaksi on merkitty sama kuin muissa rikoksissa, eli lähes viisi kuukautta.

Rikoskokonaisuuteen kuuluu siis kahdeksan juttua, joissa kussakin on sama uhri ja eri epäilty. Kukin juttu käsitellään erikseen ja niistä pyritään antamaan tuomio kesän aikana.

Suomessa on neljä seksuaalirikoksiin erikoistunutta syyttäjää ja Pia Mäenpää on yksi heistä. Oulun syyttäjävirastossa ei ole yhtään seksuaalirikoksiin erikoistunutta syyttäjää. Yle / Paulus Markkula

Tapauksen toinen syyttäjä, kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää Itä-Suomen syyttäjänvirastosta on yksi neljästä Suomessa seksuaalisiin väkivaltarikoksiin erikoistuneista syyttäjistä. Mäenpään mukaan Oulun juttukokonaisuus on ainutlaatuinen, mutta ei ainut laatuaan. Mäenpää tietää tapauksia, joissa on ollut yksi uhri ja esimerkiksi 2-4 epäiltyä tekijää.

– Tämän tapauksen nostaa esille epäiltyjen määrä ja se, että uhrina on yksi ja sama henkilö useamman kuukauden ajan.

Mäenpään mukaan tapauksia, joissa on yksi uhri ja useita vastaajia, tai että on yksi epäilty ja useita uhreja, esiintyy kuitenkin säännöllisen epäsäännöllisesti.

Kihlakunnan syyttäjän mukaan ei ole näyttöä siitä, että laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa epäillyt olisivat käyttäneet lasta yhtä aikaa ja samassa tilanteessa seksuaalisesti hyväkseen. Hyväksikäytöt ovat siis olleet erillisiä tapauksia.

Kyse ei ole ollut esimerkiksi joukkoraiskauksesta?

– Ei missään tapauksessa.

Hän kertoo myös, että osa syytetyistä tunsi toisensa, osa tiesi ja osa ei tuntenut toisia lainkaan.

"Asianomistaja ikä tekee tapauksesta harvinaisen"

Oulun seksuaalirikostapauksen selvittelyssä on käynyt ilmi, että netillä ja somella on ollut osuutta osassa epäillyistä rikoksista.

– Oulun tapauksessa tutustuminen on tapahtunut netissä. Kun esimerkiksi hakee seuraa jonkin sovellutuksen kautta, niin on paljon henkilöitä, jotka voivat käyttää tilaisuutta hyväkseen, Mäenpää sanoo.

Mäenpään mukaan nyt käytävissä oikeusjutussa ei kuitenkaan ole näyttöä siitä, että kyse olisi netissä tapahtuvasta järjestelmällisestä toiminnasta.

Laajan juttukokonaisuuden ensimmäisen jutun käsittely alkoi tämän viikon tiistaina Oulun käräjäoikeudessa. Miestä epäillään törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta. Mari Jäntti / Yle

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen pitää kahdeksan epäillyn tapausta harvinaisena.

– Asianomistaja ikä tekee tapauksesta harvinaisen. Varsinkin se, että noinkin nuorta henkilöä on noin moni epäilty käyttänyt hyväksi. Enpä muista vastaavanlaista tapausta Suomen rikoshistoriasta.

Tolvasen mukaan netin kautta tapahtuneiden seksuaalirikosten määrää on kasvanut, vaikka tilastoa siitä ei olekaan esittää.

– Netin kautta saadaan helposti yhteys. Lasta voidaan manipuloida ja voi käydä niin, että tämä ei edes huomaa, että hän ajautuu alueelle, jossa riskit ovat äärimmäisen suuria, Tolvanen sanoo.

Tutkinnassa useita muita tapauksia

Laaja seksuaalirikosvyyhti sai paljon huomiota, kun poliisi kertoi pian vyyhdin jälkeen myös monista muista epäillyistä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä. Myös näistä tapauksista on uutisoitu laajasti mediassa. Tähän mennessä kolmesta tapauksesta on annettu tuomio.

