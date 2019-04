Vaihtoehtopop-yhtye Color Dolor ja säveltäjä Sebastian Hilli nappasivat Teosto-palkinnot

Tämän vuoden Teosto-palkinto on myönnetty vaihtoehtoista poppia tekevän Color Dolorin Love-albumille sekä säveltäjä Sebastian Hillin Snap Music -teokselle. Palkintoraati nostaa perusteluissaan esille molempien teosten vahvat sävellykset.

Stina Koistisen ja Nicolas ’Leissi’ Rehnin muodostaman Color Dolorin viime keväänä julkaisema Love on raadin mukaan "hitaasti sisälleen päästävä teoskokonaisuus", joka paljastaan sen, "mitä musiikki parhaimmillaan on.”

Helsinkiläissäveltäjä Sebastian Hillin Snap Music on puolestaan "dramaturgisesti elävä ja voimallisuudessaan raju" teos, jossa "jokainen nuotti on perusteltu.”

Vuodesta 2003 lähtien jaettu Teosto-palkinto on yksi Pohjoismaiden suurimpia taidepalkintoja. Kotimaista rohkeaa, omaperäistä ja innovatiivista säveltaidetta edistämään perustetun palkinnon yhteisarvo on 40 000 euroa. Tänä vuonna kummankin teoksen palkintosumma on siis 20 000.

Vuosien varrella Teosto-palkinnon on pokannut yhteensä 29 taiteilijaa, muun muassa Maija Vilkkumaa, Risto Ylihärsilä ja Mikko Joensuu.

Tänä vuonna Teosto-palkinnon tuomaristoon kuuluivat viime vuonna palkitut muusikot Astrid Swan ja Joona Toivanen sekä kutsujäsenet Sibelius Akatemia professori Tuija Hakkila-Helasvuo ja Nelonen Median musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari.