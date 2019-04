Kiinteistökuningatar, koomikko, kirjailija – Miksi julkkisehdokkaista vain muutama pääsi eduskuntaan?

Julkisuus ei ole kaikki kaikessa, varsinkaan vaaleissa. Tänäkin vuonna eduskuntavaaleissa oli ehdolla lukuisia niin sanottuja julkkisehdokkaita, jotka ovat tulleet tunnetuiksi muiden kuin politiikkaan liittyvien ansioiden kautta.

Tunnetuista ehdokkaista, joilla ei ole taustaa valtakunnanpolitiikassa, läpi pääsivät näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius (vihr.) ja Brother Christmas -hyväntekeväisyysbrändin perustaja Ari Koponen (ps.).

Koposen tapaus on siitä poikkeuksellinen, että Brother Christmas on ollut julkisuudessa esillä niin hyvässä kuin pahassa, arvioi Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja, professori Markku Jokisipilä.Koposta ja kahta Brother Christmas -yhdistyksen hallituksen jäsentä epäiltiin rahankeräysrikoksista.

Vakavista kirjanpitorikosepäilyistä luovuttiin vain pari viikkoa ennen vaaleja, mutta lievemmistä, rahankeräyslupiin liittyvistä epäilyistä nostettiin syytteet.

– Koposen tapauksessa häntä noustiin puolustamaan ja syntyi underdog-asetelma, jossa hän näyttäytyy julkisuuden päähänpotkimana hahmona, Jokisipilä sanoo.

Perussuomalaisten Ari 'Brother Christmas' Koponen uuden eduskunnan ensimmäisessä täysistunnossa. Jussi Nukari / Lehtikuva

Niin julkkisten kuin muidenkin ehdokkaiden läpimenossa merkitystä on sillä, onnistuuko profiloitumaan ja tuomaan esiin omia kärkiteemojaan. Esimerkiksi Koponen ehti jo ennen ehdokkuuttaan profiloitumaan vähäosaisten puolestapuhujana.

Pirkka-Pekka Peteliuksella taas on pitkä tausta luontoasioissa. Petelius on muun muassa juontanut Yle Radio Suomen Luontoiltaa.

Vihreiden uusi kansanedustaja Pirkka-Pekka Petelius ennen uuden eduskunnan ensimmäistä täysistuntoa. Jussi Nukari / Lehtikuva

Kaisa Liski: Monet eivät edes tienneet, että olen ehdolla

Jokisipilä toteaa, että julkkistausta ei sanele läpimenoa, mutta tuomiokaan se ei ole. Sen saivat huomata monet julkkistaustaiset ehdokkaat, joiden äänisaaliit eivät riittäneet paikkaan Arkadianmäellä.

Yksi heistä on Kiinteistökuningatar-Kaisana tv:stä tunnetuksi tullut kiinteistönvälittäjä Kaisa Liski. Hän sai 476 ääntä Hämeen vaalipiiristä, jossa hän oli keskustan ehdokas.

– Odotin parempaa, hieman alle 2 000 ääntä. Sinällään olen tyytyväinen, koska kampanja oli aika pieni: sitä tehtiin pienellä budjetilla ja työn ohessa. Koskaan en kuvitellut pääseväni ensikertalaisena, Liski pohtii yli viikko vaalipäivän jälkeen.

Liski käytti vaaleihin 5 000–8 000 euroa omaa rahaansa. Iltalehdelle (siirryt toiseen palveluun) hän kertoi koko budjettinsa olleen 15 000 euroa.

– En osannut missään nimessä kertoa viestiäni riittävän laajakanavaisesti. Olin varannut tv- ja radiokampanjan, mutta jouduin ne perumaan, koska ei ollut rahoitusta.

Liski arvioi, että hän on ehkä saanut monta sataa ääntä jo pelkästään olemalla julkisuuden henkilö. Ääniä on saattanut kuitenkin jäädä myös tulematta juuri julkkisimagon takia.

– Huomasin esimerkiksi, että kun olin Lahdessa ulkoilmatapahtumassa, ihmiset tulivat juttelemaan iloisesti ja kysymään, että kenen kampanjassa olen mukana. He eivät tienneet, että olen ehdolla.

Liski on Hausjärven kunnanvaltuutettuna, joten askeleita politiikassa on jo otettu. Jatkosta hän ei kuitenkaan halua antaa lupauksia.

– Kyllä minulla on vielä tekemistä, mutta en ole päättänyt tarkemmin.

Julkkisten horjutettava istuvia kansanedustajia

Hämeen vaalipiirissä keskustan asetelmat olivat vaikeat, sillä ehdolla oli kaksi istuvaa kansanedustajaa. Lopulta läpi meni kuitenkin vain Hilkka Kemppi, joka nousi eduskuntaan ensimmäistä kertaa.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen Markku Jokisipilä arvioi, että erityisesti suuri määrä istuvia kansanedustajia samasta puolueesta ja vaalipiiristä voi torpata julkkiksen tien eduskuntaan.

– Se vaatisi melkoista onnistumista ja sitä, että haastaisi omalla listalla olevia. Istuviin kansanedustajiin pitäisi kohdistua tyytymättömyyttä, tai uuden ehdokkaan on onnistuttava vakuuttamaan, että on parempi kuin istuvat konkarit. Jos on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, julkkistausta voi siivittää eduskuntaan.

Perussuomalaisten nuorisojärjestön ex-puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen nousi eduskuntaan Oulun vaalipiiristä uutena kansanedustajana. Tuomo Björksten

Esimerkiksi Sebastian Tynkkynen (ps.) on onnistunut saamaan julkisuutta useita reittejä: tosi-tv:stä Big Brotherin kautta ja sosiaalisesta mediasta esimerkiksi videopalvelu YouTuben avulla.

Pitkä tausta puoluejärjestössä on antanut Tynkkyselle uskottavuutta poliitikkona. Ääniä kertyi 9 271, neljänneksi eniten Oulun vaalipiirissä.

– Noin merkittävä äänisaalis heijastaa nimenomaan somenäkyvyyttä ja aktiivisuutta.

Myös yksi perussuomalaisten ääniharavista, Vaasan vaalipiirin Mauri Peltokangas tunnetaan maahanmuuttoaiheisista Facebook-videoistaan.

Katariina Souri: Minut leimattiin mielenterveysongelmaiseksi

Somemarkkinointiin panosti myös vihreiden listalla kirjailija ja kuvataiteilija Katariina Souri. Hän sai 2 147 ääntä Uudenmaan vaalipiiristä.

– Kampanjasta jäi hyvä fiilis. Tein paperittoman kampanjan somessa sisältö edellä. Ensisijainen ajatus oli saada huomiota tärkeiksi kokemilleni asioille eikä välttämättä päästä läpi.

Aluksi Souri ei uskaltanut toivoa läpimenoa, mutta somekampanja sai niin paljon huomiota ja tykkäyksiä, että Souri alkoi uskoa mahdollisuuteen.

– Minulla oli kannattajia ympäri Suomea ja sain paljon viestejä siitä, että monet olisivat halunneet äänestää toisesta vaalipiiristä. Uudenmaan äänet eivät riittäneet, Souri sanoo.

Katariina Souri ei pelkää puhua mielenterveysongelmistaan. Nella Nuora / Yle

Julkisuuden vaikutuksista Souri pohtii, että paperiton kampanja ei olisi onnistunut kovin hyvin ilman julkkistaustaa. Toisaalta julkisuus tuo uskottavuusongelman, ja lisäksi Souri kokee saaneensa kampanjan aikana paljon lokaa niskaansa.

– Fiksut, sivistyneet ihmiset kirjoittelivat Facebookissa terveydentilaani koskevia arvioita. Minut leimattiin mielenterveysongelmaiseksi, jota ei pitäisi päästää eduskuntaan.

Kohua herättivät myös YouTube-videot, joista yhdellä Souri keskustelee (siirryt toiseen palveluun) kiistellyn Lääkkeetön elämä -kirjan kirjoittaneen Antti Heikkilän kanssa.

– Arvasin, että Heikkilästä tulee ongelmia, mutta olen sitä mieltä, että hänellä on hyviä pointteja. En ole kaikesta samaa mieltä, mutta monet asiat kytkettiin minuun ja vihreisiin. Siinä oli lynkkausmentaliteetti.

Tubettajat ja bloggaajat eivät vielä hypänneet politiikkaan

Politiikasta Souri kokee saneensa tarpeeksi ainakin tällä erää.

– Ehkä vaikutusmahdollisuudet ovat parempia politiikan ulkopuolella. Olen tyytyväinen, että eduskuntaan tuli paljon uutta verta ja toivon, että he saavat hyviä päätöksiä aikaan, Souri toteaa.

– Tällä hetkellä tuntuu, etten lähde uudelleen ehdolle. Mikään suuri puolue ei edes ottaisi minua enää ehdokkaaksi, se on varmaa. Tein niin rajua kampanjaa, Souri sanoo ja naurahtaa.

Tunnetuista ehdokkaista rannalle jäivät myös muun muassa malli-juontaja Janina Fry, koomikko Lotta Backlund, räppäri Heikki Kuula, Miss Suomi Tarja Smura, kirjailija Tuomas Nevanlinna, toimittaja Rauli Virtanen ja Arja Korisevan sisko Pia Koriseva. Suurin osa jäi alle 2 000 ääneen. Tarja Smura sai 198 ääntä.

Näissä vaaleissa ei vielä nähty ehdokkaina tubettajia tai bloggaajia, jotka voisivat haalia erityisesti nuoria äänestäjiä taakseen.

Moni somejulkkis on vielä nuori ja heidän uransa ovat hyvässä nosteessa. Hyppy politiikkaan saattaa arveluttaa. Vaikka yleisö olisi valmiina, ei menestyminen ole taattua.

– Jos lähtee kansanedustajaksi, paluu vanhaan ei ole selvää. Voi olla, että uskottavuus alkuperäisessä ammatissa ei ole samaa luokkaa kuin ennen, pohtii Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

Korjattu 26.4. klo 7.46: Jutussa kerrottiin, että Sebastian Tynkkynen (ps.) olisi saanut toiseksi eniten ääniä Oulun vaalipiirissä. Hänet valittiin kuitenkin vertailuluvun perusteella toisena vaalipiiristä, mutta ääniä hän sai määrällisesti neljänneksi eniten.