"Äiti, et ole cool" – mutta olenko sittenkin? Vaatekaapistani löytyneet ysärivaatteet ovat nyt teinistäni trendikkäitä

Ostin nostalgiahuumassa samanlaisen t-paidan kuin kuudennen luokan luokkaretkellä. Suositun farkkumerkin logo t-paidassa näyttää nelikymppisen rinnoissa venyvän hieman eri tavalla verrattuna teini-ikäisen ketunnokkiin.

Paita tuntui nuoruuden lähteeltä, paluulta jo kadotettuun. Ja trendikkäältä! Halusihan teini-ikäinen tyttöni samanlaisen. En silti ollut hänen mielestään cool.

Neljänkympin kriisissä painiva ei halua kuulla teini-ikäiseltä lapseltaan olevansa fossiili eikä millään tavalla cool ja rento. Hänkö sitten on muodikas vaatteissa, joita tämän päivän nelikymppiset käyttivät jo lähes kolmekymmentä vuotta sitten?

X-sukupolven nuoriso imi muotivaikutteita Suosikki-lehden sivuilta ja MTV:n (entinen Music Television) musiikkivideoista. Vaatekauppojen rekeissä viimeisimmät muotivillitykset saattoivat näkyä vasta, kun rapakon takana oli jo siirrytty seuraavaan muotiaaltoon.

Nykyteini selaa YouTube-videoita, kuvapalvelu Instagramia ja blogeja. Hän voi jo samana päivänä pukeutua kuin idolinsa.

"Farkut on jälleen in, nahkaiset farkut talvellakin. Näin lehdet kirjoittaa, meitä valistaa. Hei mikä mahtaa olla in? Tai mikä vastaavasti out?"

J. Karjalainen, Mikä mahtaa olla in?