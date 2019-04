Toimittajalta: Youtube on pilalla

Lähes päivälleen tasan 14 vuotta sitten 25-vuotias Jawed Karim julkaisee lyhyen videon juuri perustamalleen internet-sivulle. San Diegon eläintarhassa kuvattu pätkästä (siirryt toiseen palveluun) tulee ensimmäinen Youtube-sivustolle ladattu video. Pari tuntia myöhemmin sivustolle ladataan toinen video (siirryt toiseen palveluun). Tämän jälkeen kukaan ei enää pysy mukana laskuissa.

Tänä päivänä sivustolle ladataan 500 tuntia videota joka minuutti.

Vuosien vyöryessä Youtube on muuttunut pienestä videosivustosta yhdeksi maailman suurimmista sosiaalisen median palveluista. Samalla se on synnyttänyt uuden sisällöntuotantokulttuurin, josta on noussut tähtiä muusikoiden ja näyttelijöiden rinnalle.

Tubettajat muuttivat Youtuben hassuista kissavideoista päiväkirjamerkintöihin, joissa arkiset asiat saavat suuria merkityksiä ja merkittävät asiat arkisia näkökulmia. Jo tässä oli monelle kestettävää.

Nyt kuitenkin suuret mediayhtiöt ovat syrjäyttämässä tubettajat samalla, kun itse sivusto kipuilee räjähdysmäisesti lisääntyvän vihasisällön kanssa (siirryt toiseen palveluun). Jos ei nyt, niin pian Youtube on pilalla.

