Tehokkaiden latauspisteiden puute hankaloittaa sähköautoilua Lapissa – Sähköautoilijalla kului latauksiin yhdeksän tuntia 450 kilometrin matkalla

Tony Bateman on kuluneen talven aikana ajanut autollaan Utsjoen alueella. Kuva Nuvvuksen kylällä, Tenon varressa. Piritta Lampinen

Suomen pohjoisin sähköauton omistaja kehuu ajokkiaan, mutta ongelmana on nopeiden latauspisteiden vähyys.

Kun utsjokelainen yrittäjä Tony Bateman kertoi pohjoisessa asuville ystävilleen aikovansa hankkia sähköauton, herätti se hilpeyttä ja suuria epäilyjä auton toimivuudesta talviolosuhteissa ja kovilla pakkasilla. Muutaman kuukauden käytön jälkeen Bateman uskaltaa jo kehua valintaansa. Auto on osoittautunut kelvoksi talviautoksi, jolla on voinut ajella myös 30 asteen pakkasilla.

– Tässä on sähköratti sekä lämmitetyt penkit, ikkunat ja akku. Kunhan vain auto on ollut yön latauksessa ja akku on lämmin, niin se toimii hyvin. Olen ajanut sillä pakkaskelillä Utsjoelta Inariin ja takaisin ilman ongelmia, kertoo Bateman.

Bateman hankki sähköauton muutama kuukausi sitten, koska halusi valinnoillaan säästää luontoa ja olla ekologinen.

– Olen pitkään seurannut ilmastoasioita. Täällä pohjoisessakin voi jo havaita, miten kesät ovat kuumempia ja talvet lyhyempiä kuin ennen. Halusin ostaa auton, joka ei saastuta luontoa niin paljon kuin tavallinen auto.

Batemanin mukaan sähköautossa on paljon hyviä puolia kuten se, ettei auto päästele kaasuja ja sillä on myös hiljainen käyntiääni. Auto kulkee sähkömoottorilla, jonka voimanlähteenä ovat ladattavat akut.

Akkuja on kuitenkin ladattava noin reilun 400 kilometrin välein, sillä auto ei käytä bensiiniä tai muita polttoaineita, ja kaikki käyttövoima tulee sähköstä.

Tony Bateman lataa autoaan latauspisteellä Utsjoella. Piritta Lampinen

Pohjoisen teillä Batemanin sähköllä kulkeva Jaguar on kummajainen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomen pohjoisimmassa kunnassa on vain yksi täyssähköauto. Naapurikuntaan Inariin on rekisteröity kolme täysin sähkökäyttöistä autoa ja vähän etelämpänä Rovaniemelläkään tämän tyyppisiä kulkupelejä ei ole kuin 17.

Kaikkiaan Suomeen on rekisteröity vajaat 3 000 sähköautoa. Ladattavia hybridiautoja Suomen teillä huristelee kuitenkin jo reilut 15 500 kappaletta.

Lapissa on vähän latauspisteitä – sähköautoilija suunnittelee matkansa tarkasti

Ylä-Lapissa sähköautoilijan elämä vaatii suunnitelmallisuutta. Pakkaskelit ja vastatuuli lyhentävät jonkin verran auton toimintamatkaa. Myös lataaminen aiheuttaa päänvaivaa. Suomen pohjoisimmassa kolkassa ei ole kovin montaa julkista latauspistettä, ja vielä harvemmassa ovat sellaiset, joissa on pikalatausmahdollisuus.

Utsjoen kunnan julkiset latauspisteet sijaitsevat Nuorgamissa ja Karigasniemellä. Välimatkaa näiden latausasemien välillä on lähes 150 kilometriä. Latausasemaverkko ei ole tiheämpi naapurikunnissakaan, Inarissa ja Sodankylässä.

Ylä-Lapin julkinen latausasemaverkosto koostuu pääasiassa hitaista latausasemista, joissa virtaa syötetään 22 kilowatin teholla, jolloin auton lataaminen kestää tunteja. Suomen pohjoisimmat pikalatausasemat, joissa auton saa ladattua tunnissa, sijaitsevat Rovaniemellä ja Levillä.

Ajoreitti ja sääolosuhteet on syytä tarkistaa jo etukäteen, kun tietää, että lataamiseen saattaa kulua tunteja.

– Minulla on puhelimessa sovellus, jolla tutkin tuulioloja. Jos ajaa myötätuulella, autolla pääsee noin 50 kilometriä pidemmälle kuin tavallisesti, sanoo Bateman.

Sähköauton lataus hitaassa latauspisteessä voi kestää monta tuntia. Tony Bateman lataa autoa Inarin kirkonkylällä. Kuva: Piritta Lampinen Piritta Lampinen

Bateman avaa lataamiseen liittyviä kokemuksiaan turhautuneena. Maaliskuussa mies ajoi autollaan Utsjoelta Rovaniemelle 450 kilometrin matkan vastatuuleen, jolloin virtaa kului odotettua enemmän.

– Se oli katastrofi. Pysähdyin lataamaan autoa ensin Ivalon lentokentällä, sitten ajoin Sodankylään, jossa taas latasin autoa. Tämän jälkeen pääsin Rovaniemen lentokentälle, jossa autoon laitettiin jälleen virtaa. Perillä päästyäni olin niin vihainen, koska Lapissa on niin surkea julkinen latausverkosto, puuskahtaa Tony Bateman.

Tony Bateman osti sähköautonsa vuoden 2019 alussa. Piritta Lampinen

Toivoo sähköyhtiöiltä panostuksia

Kesäkeleillä Tony Batemanilla ei ole hätää, sillä hän ajelee sähköautollaan Varsinais-Suomessa Paraisilla. Siellä julkinen latausasemaverkosto on tiheämpi kuin Ylä-Lapissa. Talveksi mies palaa Utsjoelle, jossa järjestää turisteille luonto- ja revontulimatkoja.

Matkailun parissa toimiva yrittäjä pelkää, että kehittymätön julkinen latausasemaverkosto vaikuttaa alueen matkailuun negatiivisesti.

Bateman lähettää toiveen suomalaisille sähköyhtiöille, jotta sähköautoilijoilla olisi helpompaa: jos Suomi haluaa tavoittaa ilmastonmuutostavoitteensa ja vähentää päästöjä, niin pohjoiseen pitäisi saada lisää nopeita latauspisteitä.

– Sähköautoilijat eivät tule tällaiselle alueelle, jossa on huono julkinen latausverkosto. Mielestäni suomalaisten sähköyhtiöiden tulisi panostaa tähän. Ei kestä kauaa, ennen kuin ulkomaiset yhtiöt ovat täällä keräämässä voitot, toteaa Bateman.

Sähköautoilijat ry:n ylläpitämältä kartalta näkee, millainen julkinen latausasemaverkosto Suomessa on. (siirryt toiseen palveluun)